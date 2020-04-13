 كورونا.. ماكرون يمدد العزل وتحذير أممي من تخفيف القيود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2020

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أخبار

كورونا.. ماكرون يمدد العزل وتحذير أممي من تخفيف القيود

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى 11 مايو/ أيار المقبل، فيما نصحت منظمة الصحة العالمية بضرورة توخى الحذر البالغ فيما يتعلق بتخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس ماكرون يظهر على شاشة تلفزيون وهو يعلن تمديد العزل العام في فرنسا

أعلن الرئيس ماكرون تمديد العزل العام لمكافحة فيروس كورونا حتى 11 مايو/ أيار المقبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020) في خطاب وجهه للفرنسيين أذاعه التلفزيون "ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة" مضيفاً أنه بحلول 11 مايو/ أيار ستكون فرنسا قادرة على فحص كل مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة، ومبيناً أنه جرى إحراز تقدم لكن البلاد لم تنتصر في المعركة بعد.

مختارات

من جانبها، نصحت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى اليوم الاثنين بضرورة توخى الحذر البالغ فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الصارمة الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وصرح الخبير بالمنظمة الدولية مايكل راين في جنيف قائلاً: "الآن هو وقت توخي الحذر... الآن هو وقت الحرص البالغ".

وذكر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس أن كل من يتخذ الخطوات الأولى نحو العودة للحياة الطبيعية، لابد أن يلتزم باشتراطات معينة". وتتضمن هذه الاشتراطات، كحد أدنى، القدرة على سرعة تحديد المصابين بالمرض وعزلهم.

وحذر جيبريسيوس أنه بالرغم من أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة، إلا أنه ينحسر ببطء بالغ. وأضاف أن فيروس كورونا أخطر عشر مرات من مرض أنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) الذي انتشر عام 2009، وذكر أنه يتعين على الأفراد تغيير سلوكياتهم ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال المستقبل المنظور.

وتحفظت منظمة الصحة العالمية في الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان المصابين الذين تعافوا من المرض يمكن أن تتكون لديهم مناعة ضد الفيروس. ويقول مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات كافية تسمح بإعطاء إجابة محددة على هذا السؤال.

 م.م/ أ.ح (رويترز، د ب أ)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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