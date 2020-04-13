كورونا.. ماكرون يمدد العزل وتحذير أممي من تخفيف القيود

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2020) في خطاب وجهه للفرنسيين أذاعه التلفزيون "ينبغي احترام القواعد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة" مضيفاً أنه بحلول 11 مايو/ أيار ستكون فرنسا قادرة على فحص كل مواطن تظهر عليه أعراض الإصابة، ومبيناً أنه جرى إحراز تقدم لكن البلاد لم تنتصر في المعركة بعد.

من جانبها، نصحت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى اليوم الاثنين بضرورة توخى الحذر البالغ فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الصارمة الجاري تطبيقها في مختلف أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وصرح الخبير بالمنظمة الدولية مايكل راين في جنيف قائلاً: "الآن هو وقت توخي الحذر... الآن هو وقت الحرص البالغ".

وذكر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسيوس أن كل من يتخذ الخطوات الأولى نحو العودة للحياة الطبيعية، لابد أن يلتزم باشتراطات معينة". وتتضمن هذه الاشتراطات، كحد أدنى، القدرة على سرعة تحديد المصابين بالمرض وعزلهم.

وحذر جيبريسيوس أنه بالرغم من أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة، إلا أنه ينحسر ببطء بالغ. وأضاف أن فيروس كورونا أخطر عشر مرات من مرض أنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) الذي انتشر عام 2009، وذكر أنه يتعين على الأفراد تغيير سلوكياتهم ومراعاة التباعد الاجتماعي خلال المستقبل المنظور.

وتحفظت منظمة الصحة العالمية في الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان المصابين الذين تعافوا من المرض يمكن أن تتكون لديهم مناعة ضد الفيروس. ويقول مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات كافية تسمح بإعطاء إجابة محددة على هذا السؤال.

م.م/ أ.ح (رويترز، د ب أ)