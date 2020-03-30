كورونا له كلمته أيضاً في أقدم نزاعات الشرق الأوسط

أُبلغ الصحفيون في غزة بتقليص فعاليات يوم الأرض التي تجرى يوم 30 آذار/ مارس من كل عام، وحسب بيان صدر عن "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة"، حصلت DW عربية على نسخة منه، فقد اقتصرت الفعاليات على التالي:

أولاً: عقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحاً في مخيم العودة شرق مدينة غزة (ملكة) بحضور محدود من أعضاء الهيئة ويلتزم المشاركون بالوقوف بشكل متباعد وكذلك الصحفيين. ثانياً: وقف حركة السير لمدة خمس دقائق، بالتنسيق مع الشرطة الساعة 12 ظهراً. ثالثاً: انطلاق حملة التعقيم بالتنسيق مع البلديات، حيث سيشارك أعضاء الهيئة في مدينة غزة بعد توقف حركة السير مباشرة الساعة 12.10 ظهراً.

إلغاء الفلسطينيين لطقس سياسي احتجاجي مميز عندهم يحمل في طياته مخاوف طبيعية تنتابهم من جائحة كورونا التي وقف العالم إزائها محاصراً في عزلة اختيارية، لكنّ رسائل كثيرة من فلسطينيين تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنبه العالم إلى أنّ الحصار والعزلة التي يعيشها الناس اليوم، هي "بعض معاناته طيلة سنوات الحصار".

وطالبت حماس مراراً السلطات الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة:

يتزامن ذلك مع الأنباء التي تحدثت عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الحجر الصحي الاحترازي بعد تأكيد إصابة أحد الأشخاص في مكتبه بفيروس كورونا المستجد وفق ما علمت وكالة فرانس برس.

وقال مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس: "قرر رئيس الوزراء الخضوع للحجر مع موظفيه إلى حين إتمام" تحقيق جار، فيما أكدت مصادر لفرانس برس أن التحقيق بدأ بعدما أظهر فحص إصابة أحد الأشخاص في مكتبه بالفيروس.

وقال مكتب نتانياهو في بيان إن قرار الحجر الصحي احترازي لأن رئيس الوزراء لم يكن قريباً من الشخص المريض. وبحسب البيان فإن "التقييم الأولي للوضع يشير إلى أن لا حاجة لوضع رئيس الوزراء بالحجر لأنه لم يكن على تواصل مباشر بالشخص ولم يلتق به". وأضاف "لم يكن الاثنان خلال الأسبوعين الماضيين في نفس الغرفة وفي نفس الوقت".

وطبقاً لموقع worldometers الإحصائي الدولي فقد بلغ مجمل إصابات كورونا في إسرائيل اليوم 4347 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 حالة.

وفي اتصال مع DW عربية قال الإعلامي الفلسطيني أدهم مناصرة إنه علم من مصدر طبي واسع الاطلاع ويعمل في أحد المستشفيات الإسرائيلية الشهيرة، بأن إسرائيل زودت الضفة الغربية على مرحلتين منذ بدء أزمة كورونا بنحو 7 آلاف شريحة لفحص فيروس كورونا، بواقع 3 آلاف مطلع آذار/ مارس الجاري، ثم دفعة أخرى بـ "أربعة" آلاف قبل ثلاثة أيام.

ووفق المصدر الطبي الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن إسرائيل زودت قطاع غزة بـ "ألف" شريحة فحص.

وفيما كشفت تقارير بعضها إسرائيلية أن إسرائيل باتت تدرك الآن حجم معاناة الأقليات بداخلها لأنّهم كانوا يعانون التمييز في الخدمات الصحية، فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب جابر عساقلة من القائمة المشتركة في الكنيست الأسبوع الماضي قوله إنّ "معطيات الإصابات بفيروس كورونا بين العرب قليلة، ليس لأننا أصحاء أكثر من اليهود، بل لأنه لم تجر فحوصات كافية في البلدات العربية".

ويتساءل كثيرون إن كانت إسرائيل قد قررت تخفيف إجراءات الحصار على مناطق غزة ورام الله بسبب تفشي كورونا، وقد وضعت DW عربية هذه التساؤلات أمام الصحفية والإعلامية الإسرائيلية ليندا منوحين عبد العزيز في تل أبيب، فأجابت بالقول: "لا علم لي بمثل هذا الإجراء الذي يتناقض والنهج المتبع في كل فئات المجتمع الإسرائيلي. لكن وزارة الصحة الإسرائيلية تعمم بالعربية إرشاداتها في الوسط العربي وتنتشر هذه الإرشادات في شبكات التواصل الاجتماعي بكثرة. الهدف هو تطويق انتشار هذا الوباء العابر للحدود وهو يتخطى كل الفوارق الاجتماعية والإثنية. تكاتف الجهود لوحده هو الذي يخدم كل سكان إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين".

من جانبه حذّر الدكتور زاهي سعيد، الناطق الطبي بلسان وزارة الصحة الإسرائيلية للإعلام العربي "المواطنين في المجتمع العربي من قضية الخجل في كل ما يتعلق بفيروس كورونا". وقال الدكتور سعيد محذراً: "نرى الكثيرين ممن يخجلون بالمرض وبالتالي لا يتبعون الانعزال ولا يتصلون بنجمة داوود الحمراء حتى في حال ظهور علامات فيروس كورونا".

وفيما يتعلق بحجم التحديات التي تواجهها إسرائيل بمواجهة كورونا، فقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تحليل نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الأحد وجاء فيه "أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديداً اليهود المتشددين دينياً". وأشار التحليل إلى أن معاملة إسرائيل الخاطئة مع سكانها من اليهود المتشددين برز بالفعل كأحد أخطر إخفاقاتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وحول هذا الموضوع قالت الصحفية والإعلامية الإسرائيلية ليندا منوحين عبد العزيز: "الحقيقة أن إسرائيل لم تهمل أوساط المتدينين والمشكلة في انصياع هذا الجمهور، وهو تفضيل المراسيم الدينية على إجراءات الوقاية الصحية، هذا أمر يعود إلى العقيدة والتقاليد. عموماً الوضع تحسن بعد أن تدارك المسؤولون الوضع مع صدور تعليمات من جهات دينية بمراعاة الحجر الصحي ووقف حركة وسائط النقل في قلب المركز التجاري في أورشليم".

صحيفة هاآرتس الإسرائيلية: أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديداً اليهود المتشددين دينياً

وفي إسرائيل هناك مخاوف أمنية جدية من أن انتشار الوباء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية سيتسبب بكارثة ستتحمل مسؤوليتها إسرائيل إلى جانب الأزمة التي تمر بها الأخيرة جراء "جائحة" كورونا.

وفيما يتحدث مسؤولون من الجانبين عن تنسيق الجهود لمواجهة جائحة كورونا، فإن إسرائيل، طبقاً لتقرير نشره موقع إذاعة npr الأمريكية واسعة الانتشار، قد ضمنت فتح ممرات لمرور سيارات الإسعاف إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

مشاهدة الفيديو 02:09 شارك حظر للتجوال في بعض المناطق الفلسطيمية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZoKt حظر للتجوال في بعض مدن الضفة وغزة لم تسجل أية إصابة بالكورونا

وكشف التقرير أن المشافي الإسرائيلية ترزح تحت ضغوط مئات الإصابات الجديدة التي تدخل إليها يومياً، وهي تعتمد أيضاً على الأطباء الفلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، علاوة على أقرانهم من الفلسطينيين العاملين في مشافي الضفة الغربية، رغم أن هؤلاء يواجهون مشكلة نقاط السيطرة العسكرية التي تعيق دخولهم للعمل في المشافي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كان خبراء الصحة قد حذروا من أن تفشي المرض في غزة قد يأتي بنتائج كارثية نظراً للكثافة السكانية وضعف نظام الرعاية الصحية في القطاع. وكشفت صحيفة إسرائيل تايمز الإسرائيلية أنّ هدوءاً ملحوظاً ساد قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب انشغال الجميع بالتعامل مع جائحة كورونا، لكنّ هذا الهدوء سرعان ما خرقه صاروخ أطلقته فصائل مسلحة من حماس على مدينة سديروت ليلة الجمعة الماضية ولم يسفر عن خسائر.

ملهم الملائكة