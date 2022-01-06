كورونا كمصدر للإلهام لمخترعين شباب في الكونغو

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أجهزة منزلية مصنوعة من الخردة والورق المقوى. في خضم جائحة كورونا أسس أربعة شبان شركتهم الأولى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأفكار تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة كورونا وتداعياتها.
مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.
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