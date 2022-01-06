 كورونا كمصدر للإلهام لمخترعين شباب في الكونغو | DW الأخبار | DW | 06.01.2022

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DW الأخبار

كورونا كمصدر للإلهام لمخترعين شباب في الكونغو

أجهزة منزلية مصنوعة من الخردة والورق المقوى. في خضم جائحة كورونا أسس أربعة شبان شركتهم الأولى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأفكار تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة كورونا وتداعياتها.

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