كورونا كمصدر للإلهام لمخترعين شباب في الكونغو

من المعاناة يولد الإبداع.. اختراعات ومبادرات عربية لمواجهة كورونا

مع ختام سنة 2020 نستعرض أبرز الاختراعات والمبادرات العربية التي خرجت للنور في محاولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية وفردية: روبوتات في تونس ومصر، تعليم عن بعد في دول عدة، ومبادرات إنسانية أخرى.