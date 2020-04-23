كورونا في روسيا.. رئيس الوزراء أبرز المصابين

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس (30 أبريل/ نيسان 2020) أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه سيخضع لحجر ذاتي لحماية باقي أعضاء الحكومة. وقال ميشوستين خلال اجتماع بالفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين "علمت للتو أن اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له جاء إيجابيا".

وأضاف ميشوستين "ساتبع تعليمات الأطباء. من الضروري حماية زملائي"، واعدا بأن يبقى على تواصل مستمر "حول كافة المواضيع الرئيسية". واقترح أن يتولى مهامه النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف بوصفه رئيسا للحكومة "بالانابة".

في غضون ذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا متجاوزا مستوى المائة ألف حالةاليوم الخميس بعد ارتفاع يومي قياسي في الحالات الجديدة وبعد أيام من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة، إجراءات عزل عام منذ أن أعلن بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة في أواخر مارس/ آذار.

وتجاوزت روسيا هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة. وظلت أعداد الوفيات في روسيا أقل بكثير منها في غيرها من الدول الأكثر تضررا من التفشي على الرغم من صعودها على قائمة الدول صاحبة أكبر أعداد إصابة.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا بلغ 106498 حالة اليوم الخميس وأضاف أن 101 مصاب بالفيروس توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1073 حالة حتى الآن.

ودخلت روسيا الأسبوع الخامس منذ بدء فرض إجراءات العزل العام التي دفعت مع انهيار أسعار النفط البنك المركزي إلى توقع انكماش الاقتصاد بين أربعة وستة بالمائة.

وقدأعلن الرئيس بوتين إجراءات العزل العام يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين محذرا من أن ذروة التفشي لم تأت بعد، قائلا: "الوضع ما زال في غاية الصعوبة... نواجه مرحلة جديدة وقد تكون الأشد في مواجهة الوباء".

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)