كورونا في تونس.. ارتفاع عدد الإصابات وألمانيا تقدم مساعدة

قررت الحكومة الألمانية تزويد تونس بـ25 محطة أكسجين متنقلة قادرة على تزويد 400 ألف لتر أكسجين في اليوم. وهي محطات من ذات النوع الذي زودت به ألمانيا الهند في ذروة تفشي الجائحة هناك، قبل أسابيع.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر إرسال طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب أجهزة التنفس إلى بلاده. كما أشار البيان إلى تنسيق تونسي مع السلطات الإيطالية لنقل معدات طبية إلى تونس.

مشاهدة الفيديو 01:48 شارك ولاية القيروان التونسية من أكثر المناطق تضررًا في البلاد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3vq6l تونس: تمديد الإغلاق الليلي وسط تحذيرات من تدهور الوضع الوبائي

في غضون ذلك، مددت الحكومة التونسية ساعات حظر التجول ليلا في مسعى لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية. ويبدأ الحظر من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من الخميس. وقالت الحكومة إنها ستحظر كافة التجمعات حتى 11 يوليو/تموز.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفا.

وتواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها في ظل رفض رئيس الوزراء فرض العزل العام مرة أخرى، قائلا إن البلاد لن تتحمله.

وكان العزل العام السابق العام الماضي قد نجح في احتواء الفيروس لكنه سبب ألما اقتصاديا كبيرا، في بلد قوضت فيه المصاعب الاقتصادية الثقة في حكومات ديمقراطية متعاقبة.

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)