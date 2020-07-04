 كورونا في اليونان ـ اللاجئون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.08.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا في اليونان ـ اللاجئون أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس

حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في جزيرة ليسبوس اليونانية في ازدياد، وهناك إصابات بالفيروس بين اللاجئين أيضاً. والخبراء يرون أنها مسألة وقت فقط حتى يخرج الوضع عن السيطرة.

صورة من الجو لمخيم موريا للاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية

تحذير من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين في مخيم موريا المكتظ

عدد قليل من السياح قضوا إجازتهم على جزيرة ليسبوس اليونانية هذا الصيف. فقد أثر فيروس كورونا بشكل كبير على رغبة الناس في السفر.

قبل بضعة أشهر كانت البلجيكية كارولين فيليمن في جزيرة ليسبوس، وهي تعمل كمنسقة ميدانية لدى منظمة أطباء بلا حدود. مهمتها تكمن في مكافحة فيروس كورونا.

مختارات

صب خوف المهاجرين من تفشي وباء كورونا بينهم المزيد من النار على الأوضاع المأساوية في الجزر اليونانية. في مخيم على جزيرة خيوس أضرم متظاهرون النار وألقوا الحجارة على الشرطة فكان ردها سريعا.

كيف يؤثر الحجر وتقييد التنقل على طالبي اللجوء في إيطاليا وألمانيا وبلدان أخرى في جميع أنحاء أوروبا؟ مهاجر نيوز طرح هذا السؤال على متابعيه عبر Facebook وكانت هذه هي بعض الإجابات.

أثار تقرير أصدره اتحاد المؤسسات المعنية بشؤون الاندماج والهجرة مخاوف كبيرة من الأوضاع بالجزر اليونانية التي تستقر فيها أعداد ضخمة من اللاجئين. الاتحاد طالب الدول الأوروبية بتقاسم استقبال اللاجئين.

غير أن الظروف في الجزيرة تسبب لها مشاكل كبيرة في العمل. عند اقترابهم من الهبوط، حلقت الطائرة فوق مخيمات ضخمة، لو لم يكن هناك وباء عالمي، كنت ستظن أن الجزيرة تستضيف مهرجاناً كبيراً، لكنه مخيم موريا للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا. تم إنشاء هذا المخيم لاستيعاب نحو ثلاثة آلاف شخص ولكنه يأوي حالياً حوالي 13 ألف شخص. فيروس كورونا لم ينتشر هناك بعد، لكن خبراء يحذرون من أن الجزيرة ليست مستعدة لمواجهة تفشي الفيروس.

في حوار مع DW أعربت فيليمن عن قلقها وقالت "أعلم أن هذه ليست مقارنة علمية. لكن في الوقت الذي تم فيه إلغاء جميع الفعاليات الكبيرة لأن خطر الإصابة بالعدوى كبير للغاية، فإن الوضع في هذا المكان لا يمكن تصوره". تدعو الحكومة اليونانية باستمرار إلى توخي الحذر، لأن معدل الإصابة في اليونان آخذ في الازدياد. في ميتيليني، عاصمة جزيرة ليسبوس، وعلى بعد عشرة كيلومترات فقط، يبدو أن فيروس كورونا ينتشر ببطء بين السكان هناك. لذلك يطالب خبراء الصحة بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة أمان وغسل اليدين، والحرص على التعقيم والعزل المنزلي عند الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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اليونان: خوف اللاجئين من كورونا

غسل اليدين غير ممكن!

تقول فيليمن إن "جميع هذه الإجراءات لا وجود لها على أرض الواقع في مخيم موريا". وتضيف: "حتى لو قضيت وقتاً طويلاً داخل خيمتك، يتعين عليك الوقوف ثلاث مرات يوميا في طوابير طويلة مع آلاف الأشخاص لدى جلب الطعام. والأمر نفسه ينطبق على الاستحمام ودخول الحمام. إذ من المستحيل تجنب الازدحام". حتى غسل اليدين باستمرار أمر مستبعد في الواقع. فيليمن لم تقارن مخيم موريا بمهرجان صيفي كبير، لأنه مكان جميل، بل لأن لا أحد يريد العيش هناك.  الكثير من الناس يعيشون ضمن مساحة ضيقة للغاية، وفي هذه الظروف الصحية الصعبة، لا يمكن أن يجد الفيروس ظروفاً مواتية للانتشار أفضل من هذه.

إجراءات رمزية

يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليونانية لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن إيواء اللاجئين ذات طبيعة رمزية في المقام الأول. في مارس / آذار، طالبت أثينا لطالبي اللجوء بالالتزام بقواعد النظافة، وتم تقييد حرية التنقل. ومنذ ذلك الحين لا يُسمح لأكثر من 150 شخصا بمغادرة المخيم كل ساعة. بينما يُسمح الآن لسكان الجزيرة بالتنقل بحرية مرة أخرى بعد إغلاق صارم استمر قرابة شهرين، بينما تم تمديد حظر التجول بالنسبة لطالبي اللجوء للمرة السابعة منذ ذلك الحين.

أطفال في مخيم موريا للاجئين

لا يمكن تجنب الازدحام في مخيم موريا للاجئين والظروف الصحية والمعيشية هناك كارثية

المزيد من قوارب اللاجئين

خلال هذا الصيف ازداد كثيرا عدد قوارب اللاجئين التي وصلت جزيرة ليسبوس قادمة من تركيا. يقوم موظفو ومتطوعو المنظمات غير الحكومية بقياس درجة الحرارة واستجواب الوافدين الجدد حول الأعراض المعتادة لفيروس كورونا. في ليسبوس يوجد مركزان للحجر الصحي، حيث يتم فيهما عزل المهاجرين الواصلين حديثاً لمدة أسبوع. الصحفية فرانسيسكا غريلماير، تعيش في الجزيرة منذ سنوات وتغطي باستمرار التطورات هناك، تقول "لا أحد يعرف بالضبط ما يجري هناك".

غياب الشفافية لدى السلطات

تأسف غريلماير للتعامل غير الشفاف من قبل السلطات اليونانية، خاصة خلال أزمة كورونا وتقول "لا أحد لديه حق الوصول إلى مراكز الحجر الصحي الرسمية لطالبي اللجوء، كما أن الرعاية الطبية والقانونية غير مضمونة. بالطبع أتفهم أن هناك أشخاصاً مصابين، لكن المشكلة هي أنه بالنسبة لجميع من وصلوا إلى ليسبوس في الأسابيع الماضية، تعود عقارب الساعة للوراء وتبدأ العزلة من الصفر عندما يتم إيواء الشخص الذي ثبتت إصابته معهم هناك". التطورات تقلق الصحفية، التي باتت متأكدة من أمر واحد، وهو أن أثينا تستخدم فيروس كورونا من أجل فرض أجندتها الخاصة باللاجئين، وتقول "من الواضح أن الوباء يتم استخدامه في هذه اللحظة لإبقاء الناس محبوسين، وهذا يزيد من الانقسام بين السكان واللاجئين".

تقييد عمل منظمات الإغاثة

تحت ستار الاجراءات الصحية، يتم تقييد عمل منظمات الإغاثة أيضا "فكلما قل عمل الجهات الفاعلة المستقلة في الموقع، أحكمت الحكومة قضبتها أكثر" تقول غريلماير. منظمة أطباء بلا حدود أيضا لمست هذا مؤخراً، وتقول كارولين فيليمن "لقد استأجرنا مستودعاً وأنشأنا فيه مركز كوفيد19 (فيروس كورونا) للاجئين". رحب مستشفى ميتيليني بهذه الخطوة. الجزيرة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، لا تتوفر سوى على ستة أسرة للعناية المركزة، لهذا كان لابد من زيادة سعة المستشفى الميداني بسرعة في شكل خيام وحاويات.

المركز الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود الذي أقامته قرب مخيم موريا للاجئين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا

السلطات اليونانية أغلقت هذا المركز الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود قرب مخيم موريا للاجئين بناء على شكوى أحد سكان الجزيرة!

إجراء غير مفهوم!

بعد أن بعث أحد السكان المحليين بشكوى إلى سلطات الجزيرة، تم فرض غرامة قدرها 35 ألف يورو على منظمة أطباء بلا حدود. كما أن الأمر وصل إلى التهديد بالملاحقة الجنائية. السبب الرسمي هو أن المستشفى الميداني يقع في منطقة تجارية. هذا الإجراء غير مفهوم بالنسبة لكارولين فيليمن، التي ذكرت أن أطباء بلا حدود قامت بإبلاغ السلطات المحلية والوزارة المسؤولة ودعتهم لزيارة المستشفى. غير أنه تم إغلاق المنشأة الطبية وفقد 50 موظفا من سكان ليسبوس عملهم حيث كان قد تم تأهيلهم للعمل في المركز. "الغرامة شيء معروف، لكن العواقب الجنائية مخاطرة لا يمكننا تحملها"، تقول  فيليمن لـ DW.

إنها مسألة وقت

وتنتقد فيليمن السلطات اليونانية لإغلاقها المركز الطبي والذي لم يكن في صالح أحد. هذا وقد ثبتت إصابة 48 شخصاً في ليسبوس بعدوى فيروس كورونا المستجد. ومنظمة أطباء بلا حدود شبه متأكدة من أن الفيروس لم ينتشر بعد في موريا: "من الممكن أن تكون هناك حالات إصابة بدون ظهور أعراض. ومع ذلك نعتقد أنه من غير المرجح أن يكون الفيروس قد انتشر على نطاق واسع، لأن احتمال وجود إصابات دون أعراض بين 13 ألف شخص، ضئيل للغاية" تقول فيليمن. غير أن ما بين  300 إلى 400 شخص في مخيم موريا للاجئين ينتمون لمجموعة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وتوضح فيليمن بأنه "مسألة حظ فقط إن لم يتفش المرض في موريا بعد". وإنها مسألة وقت فقط قبل أن يتفشى الفيروس على نطاق واسع في جزيرة ليسبوسغير المستعدة حتى الآن للتعامل مع مثل هذا الوباء.

فلوريان شميتس/ إ.م

  • Jemen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI324899/AlGhabri)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    اليمن

    يعيش في اليمن حوالي 3.6 مليون نازح، فضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مؤسسات الرعاية الصحية وشبكة الصرف بسبب ما تشهده البلاد من صراعات مسلحة، ما يجعل هؤلاء أكثر ضعفا في مواجهة فيروس كورونا. وبعد تدريب من منظمة اليونيسيف يعمل متطوعون على التوعية في سبل الحد من انتشار الفيروس في اليمن.

  • Syrien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI326167/Albam)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    سوريا

    تواجه سوريا وضعاً مماثلاً لما تعاني منه اليمن حيث تدخل في السنة العاشرة من حرب مدمرة خلفت ملايين يعيشون في مخيمات للاجئين، كمخيم أكرابات بالقرب من الحدود مع تركيا. ويقوم العاملون في منظمة الأمم المتحدة بزيارة المخيمات لشرح مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للاجئين.

  • Jordanien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI156134/Noorani)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الأردن

    هذه هي كفا، فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، أثناء عودتها لأسرتها في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن، حاملة مياه نظيفة حصلت عليها من محطة عامة للمياه. أما بالنسبة للصابون، فتقوم حاليا بعض النساء في مخيمات اللاجئين بتصنيعه يدويا باستخدام مواد طبيعية وتوزيعه دون مقابل على الأسر المحتاجة.

  • Philippinen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI154811/Maitem)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الفلبين

    وفي الفلبين على الجميع مواجهة الآثار طويلة المدى للكوارث الطبيعة، فالمنطقة مازالت تعاني منذ سنوات مما خلفه إعصار هايان من دمار. وتحولت دورات المياه العامة، كتلك الموجودة بمركز إيواء في مدينة تاكلوبان، إلى أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من ضرورة النظافة والتعقيم.

  • Sambia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI308267/Karin Schermbrucker)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    زامبيا

    لا يستطيع البعض لأسابيع متتالية الوصول لمياه نظيفة صالحة للشرب في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مثل وادي ”غويمبي“ الذي يعاني من الجفاف بشدة على مدار العامين السابقين. وتدعم منظمة اليونيسيف حاليا عمليات إعادة تأهيل وحفر ستين بئرا لدفع الجميع إلى غسل اليدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمخاطر الأخرى.

  • Kenia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI322682/Ilako)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    كينيا

    وفي كينيا، تم تركيب محطات مياه جديدة في العديد من الأماكن العامة لتوفير سبل الوصول إلى مياه نظيفة. ويتبع الجميع التعليمات الخاصة بطريقة غسل اليدين جيدا، كهذا الطفل في منطقة كيبيرا في العاصمة نيروبي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

  • Indien | Corona Händehygiene in Slums (Goonj)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الهند

    لا يقتصر العمل في دول تعاني الضعف في مواجهة كورونا على توفير المياه والصابون، إذ اتجه البعض فيها نحو صناعة أقنعة للوجه في المنزل. ويمكن لصناعة الأقنعة أن تكون مصدرا للمال، خاصة للنساء في الريف. تقوم هذه السيدة بصناعة الأقنعة في أحد المراكز التابعة لجمعية غونج التي لا تهدف للربح وتنشط في عدة ولايات هندية. وتعمل الجمعية على تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات الإنسانية والعون أثناء الكوارث.

  • Bangladesch | Corona Händehygiene in Slums (CDD)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    بنغلاديش

    يحرص العديد من أصحاب الإعاقات الجسمانية على التطوع للمساعدة في توزيع المواد المطهرة عبر مدينة داكا في بنجلاديش. ويشارك الشاب رومان حسين في عملية التوزيع والتوعية بأهمية غسل اليدين باستمرار.

  • Guatemala | Corona Händehygiene in Slums (ASEDEEs)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    غواتيمالا

    بالإضافة إلى أزمة نقص الغذاء التي تعاني منها غواتيمالا بسبب الجفاف، توجد حاجة كبرى للحد من التأثيرات التي يمكن أن يخلفها فيروس كورونا هناك. ينتظر السكان المحليون يوميا للحصول على الطعام وعلى أدوات للتنظيف ومعلومات وتوصيات باللغات المحلية حول ضرورة وطرق الحد من انتشار فيروس كورونا. دينا البسنلي


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انتقدت منظمة أطباء بلا حدود تمديد إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في اليونان. في الوقت الذي استقبلت فيه ألمانيا 6 لاجئين قُصّر من مخيمات الجزر اليونانية، كانوا متأخرين عن مجموعة وصلت قبل شهور.

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