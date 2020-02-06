كورونا في الولايات المتحدة.. وفاة قاصر وخطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجليس وفاة مراهق مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، في أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كوفيد-19 تسجّل في الولايات المتحدة لدى شخص يقلّ عمره عن 18 عاماً. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس في بيان إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس هم بالغان عمرهما 50 و70 عاماً و"مراهق يقلّ عمره عن 18 عاماً" وكان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كلم شمال مدينة لوس أنجليس.

وهذه أول حالة وفاة تسجّل في الولايات المتّحدة لدى قاصر مصاب بفيروس كوفيد-19. وبحسب الخبراء فإنّه من النادر للغاية أن يتسبّب كوفيد-19 بمضاعفات خطرة لدى الأطفال وهناك عدد محدود جداً في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفّوا.

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وكانت سلطات كاليفورنيا فرضت إغلاقاً عاماً في كامل مقاطعة لوس أنجليس وسائر أنحاء الولاية للحدّ من تفشّي الوباء، كما أمرت السكان بتجنّب كل الأنشطة "غير الأساسية" وكل التنقّلات غير الضرورية. وسجلت الولايات المتحدة 695 وفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى جانب 53 ألفا و358 إصابة بشكل إجمالي.

وفي السياق نفسه، دعا البيت الأبيض أي شخص يغادر نيويورك إلى عزل نفسه لمدة 14 يوماً لوقف تفشي فيروس كورونا الذي ينتقل بمعدلات كبيرة في المدينة.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن طبيبة وزارة الخارجية، ديبورا بيركس، التي تقدم المشورة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس: "ينبغي على الجميع في نيويورك الالتزام بالحجر الصحي لـ 14 يوماً القادمة لضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين".

"إنه الاقتصاد"

توصل مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأميركي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة الأربعاء. وقال ميتش ماكونيل "أخيراً لدينا اتفاق" منوّها بـ"مستوى الاستثمار (الكبير) في أمتنا في زمن الحرب". ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وفاة الكاتب المسرحي تيرينس ماكنالي

وبسبب مضاعفات إصابته بالفيروس، توفي الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي الثلاثاء عن 81 عاماً، وفق ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس. وأوضح مات بولك "أريد تأكيد هذه الأخبار المفجعة... تيرينس ماكنالي توفي" في مستشفى في فلوريدا. وأضاف أن ماكنالي، الكاتب المسرحي الذي فاز بأربع جوائز "توني أووردز" أصيب بسرطان الرئة لكنه شفي منه إلا أنه ما زال يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

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ومن أبرز أعماله "ماستر كلاس" وهي مسرحية قدمت في باريس العام 1997 من بطولة فاني أردان، و"كيس أوف ذي سبايدر وومن" و"راغتايم". وكتب ماكنالي وهو مثلي بشكل علني، عن رهاب المثلية والإيدز، كما في مسرحيته "ليبس توغيذر، تيث ابارت" التي عرضت للمرة الأولى في العام 1991.

وتيرينس ماكنالي هو من أوائل المشاهير الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا بعد الذي توفي عن 86 عاماً.

خ.س/و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)