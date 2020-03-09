 كورونا في العالم: إجراءات صارمة وأخرى بسيطة وتصفية حسابات! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.03.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا في العالم: إجراءات صارمة وأخرى بسيطة وتصفية حسابات!

يتزايد الخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تجاوز عدد الإصابات به عتبة المائة ألف. وبينما تتعامل دول بصرامة شديدة مع الفيروس وأخطاره تكتفي أخرى بإجراءات عادية، أما في الشرق الأوسط فاتخذت الأمور بعدا آخر.

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الشرق الأوسط يواجه العدو المشترك: فيروس كورونا

لا يوجد حدث يتصدر حاليا اهتمام العالم أكثر من وباء كورونا. انتشار الفيروس بسرعة كبيرة وحصده لآلاف الأرواح خلق حالة من الترقب والخوف في كل أنحاء العالم. تعامل دول العالم مع الفيروس الغامض متباين من دولة لأخرى منذ بداية انتشار الفيروس في الصين إلى انتقاله وانتشاهر حول العالم. فبينما تعاملت حكومات بصرامة شديدة وفرضت كل أنواع الإجراءات الاحترازية الممكنة لمنع ظهور الفيروس أو حصر انتشاره بأكبر قدر ممكن، بدا الوضع مختلفا في دول أخرى. أما في العالم العربي فقد شكل الفيروس وسيلة لتصفية الحسابات.

أخطاء في التعامل مع الفيروس

لم تعد تخفى على أحد قصة الطبيب الصيني الذي قيل إنه أول من اكتشف فيروس كورونا قبل وقت من انتشاره بشكل غير قابل للسيطرة. وعوض أن تأخذ السلطات الصينية تحذيراته على محمل الجد عوقب هو وآخرون بسبب تبلغيهم عن الفيروس. ولعل هذا من أول الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع فيروس كورونا وخطره. وربما كان الوضع سيكون مختلفا في الصين وخارجها الآن لو أن كلام الطبيب، الذي توفي لاحقا بسبب إصابته بالفيروس، تم التعامل معه بشكل مختلف.

مختارات

ورغم فرض دول أوروبية إجراءات كتعليق أو تقليص الطيران من وإلى الصين، إلا أن إيطاليا سرعان ما تحولت إلى بؤرة للفيروس في العالم لينتشر الرعب أكثر في القارة العجوز وتتحول إيطاليا إلى مصدر لكثير من الحالات انتقل فيها الفيروس إلى دول أخرى في أوروبا وشمال أفريقيا. وكما كان تفشي كورونا في الصين سيكون ربما أخف لو أُخذ كلام الطبيب الصيني على محمل الجد، فإن إيطاليا لربما كانت ستتجنب عددا كبيرا من الإصابات بالفيروس لو أن كل مستشفيات البلد "تحترم المعايير".

وحول تقييم الإجراءات الاحترازية لدول العالم في مواجهة الفيروس وجدوى هذه الإجراءات، تقول نسرين رزق وهي أخصائية الأمراض المعدية في بيروت في مقابلة مع DW  عربية "أعتقد أن الوقت الحالي ليس الوقت الأنسب لتقييم أو انتقاد إجراءات كل دولة في العالم على حدة بشأن تعاملها مع الفيروس، لأنه ينتشر بشكل سريع وغامض ومعظم الدول حتى المتقدمة منها تبدو عاجزة عن مواجهته، وذلك يعود إلى أنه حتى دولا كالدول الأوروبية والولايات المتحدة لم تتعود على مواجهة فيروسات من هذا النوع. لكن المهم الآن يبقى هو تنسيق الجهود بين الدول لمواجهة الفيروس".

شوارع خالية في إيران بسبب فيروس كورونا (Isna)

مدن في إيران أصبحت خالية بعد موجة انتشار الفيروس في عدة مناطق من البلد

كورونا يدخل حلبة الصراعات السياسية

أما في الشرق الأوسط فتبقى إيران أكبر بؤرة للمرض حتى الآن. ومنها انتقل المرض إلى دول أخرى في المنطقة منها لبنان ودول خليجية. وقد خضع الفيروس أيضا لحسابات السياسة والصراعات في المنطقة واستخدام نظرية المؤامرة. فعلى سبيل المثال حملت وسائل إعلام خليجية إيران المسؤولية عن انتقال المرض إلى دول مجاورة لها، وفي هذا السياق ذكر مصدر سعودي مسؤول لمحطة إماراتية أن إيران أدخلت مواطنين إليها "دون الختم على جوازاتهم"، وهو ما يحملها مسؤولية مباشرة عن انتشار الفيروس. ويشار هنا إلى أن كل الحالات التي ظهرت في السعودية هي لأشخاص كانوا في إيران أو احتكوا بأشخاص كانوا في هذا البلد.

في هذا السياق غرد مارك أون جونس وهو أستاذ مساعد في جامعة حمد بن خليفة في قطر على توتير قائلا إن الفيروس استُخدم كأداة لنشر البروبغندا والمعلومات الخاطئة بهدف "شيطنة الخصوم السياسيين وفي نفس الوقت ترسيخ الأحكام المسبقة".

ويضيف الخبير أنه رُصد تزايد في ظاهرة كره الأجانب تجاه كل من يبدو صينيا، بالإضافة إلى ربط مسألة ظهور الأوبئة بمجتمعات متخلفة وغير حضارية. أما في الشرق الأوسط فيرى الخبير أن الأمر اتخذ بعدا طائفيا "إذ يكفي البحث عن كلمة كورونا مع كلمة شيعة ليعثر المرء على تغريدات تربط الانتشار الكبير لكورونا في إيران بالتخلف الشيعي".

كما أعاد الفيروس أيضا الأزمة الخليجية إلى الواجهة فقد انتشر تصريح لكاتبة إماراتية تقول فيه إن قطر هي السبب في فيروس كورونا بعد أن أنفقت المليارات في الصين لتصنيعه، ولتلعن بعد ذلك أن تصريحها يندرج فقط ضمن الكتابة الساخرة. بينما تناقلت وسائل إعلام مصرية وسعودية خبر إصابة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بفيروس كورونا، لينتشر على وسائل إعلام أخرى بعضها مقرب من قطر وتركيا خبر إصابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا. من جهتها قررت مصر منع دخول المواطنين القطريين إليها عملا بمبدأ "المعاملة بالمثل" بعدما قررت قطر منع دخول المواطنين المصريين إليها.

فيروس كورونا في السعودية، صورة للكعبة وفناء جامع الحرم خاليا

السعودية أخلت الحرم المكي من زواره في مشهد غير مسبوق وذلك خوفا من كورونا

التنسيق هو الأهم

وترى الأخصائية نسرين رزق أنه على عكس دول أخرى كالدول الأوروبية أو الولايات المتحدة ودول كثيرة تنسق مع الصين وجيرانها "يلاحظ غياب تنسيق بين الدول العربية، بل طغت الخلافات السياسية في منطقة أصلا تعاني من الفقر والحروب وأزمات اللاجئين". وتضيف الخبيرة أنه من المهم التعاون في هذه المرحلة الحساسة وأن تساعد الدول الغنية الدول الفقيرة أو تلك التي تعيش أزمات تجعل من مواجهتها للمرض الفتاك أمرا صعبا.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية كانت خطوات السعودية لافتة في هذا السياق، فقد علقت المملكة زيارة الحرم المكي كما علقت التأشيرة السياحية وطالبت كل من يأتي من دولة ينتشر فيها كورونا بالخضوع لحجر صحي لأسبوعين. وفي أحدث قراراتها أعلنت السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا لمنع انتشار الفيروس بعد ظهور 11 حالة إصابة بالفيروس.

أما في دول أخرى كمصر مثلا فقد بدا الأمر مختلفا. إذ أنها لم تعلن في البداية وجود الفيروس لديها رغم ظهور حالات إصابة لدى أشخاص عائدين منها. وقد اتهم البعض السلطات بممارسة التعتيم ونشر معلومات خاطئة. ويعزو مراقبون أسباب هذا الموقف إلى مخاوف لدى مصر من أن تتأثر حركة السياحة لديها خاصة وأن هذا القطاع من أهم موارد الاقتصاد المصري المنهك أصلا. وفي هذا السياق أثار قرار شركة الطيران المصرية استئناف الرحلات من وإلى الصين حتى بعد انتشار الفيروس فيها نهاية فبراير/ شباط المنصرم، موجة من السخط والاستياء. وحاليا تقدر عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر رسميا بـ 55 حالة، 45 منها فقط على متن باخرة سياحية، كما توفي سائح ألماني هو أول حالة وفاة في البلاد.

سهام أشطو

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    "دع القلق و شاهد نتفليكس!"

    شركة نتفليكس Netflix من الشركات الرائدة في مجال خدمة البث الترفيهي في العالم، و إحدى الشركات التي إرتفعت أسهمها بينما كانت أغلب مؤشرات البورصة عالمياً في انخفاض بسبب انتشار فيروس كورونا. السبب وفقاً لخبراء البورصة بسيط: فعندما يظل الكثيرون في منازلهم خوفاً من الإصابة بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام و المسلسلات المعروضة على نتفليكس.

  • Pressebild Peloton Bike (Peloton)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    الرياضة الجماعية..عن بُعد

    ا تستطيع شركة بيلوتون Peloton لدراجات التدريب المنزلية الشكوى من فيروس كورونا: فبسبب تفادي العديد من محبي الرياضة الذهاب إلى الصالات الرياضية خوفاً من الاصابة بالعدوى، ارتفع الطلب على الدراجات الرياضية المنزلية من شركة بيلوتون بشكل كبير. تتميز هذه الدراجات المنزلية بخدمة التدريب الإفتراضي التي تُمكن الشخص من التواصل مع متدربين آخرين دون الحاجة للقائهم وجهاً لوجه.

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا تصنع المليارديرات

    انضم رئيس شركة الأدوية "مودرنا" ستيفان بانسل (على اليمين) لقائمة المليارديرات في العالم في وقت قصير عندما ارتفعت أسهم الشركة بعد إعلانها عن تقديم طلب لبدء إختبارات بشرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا. و انضم إليه ليم ووي تشاي مالك الحصة الأكبر من أسهم شركة "توب جلوف" الماليزية لتصنيع القفازات الطبية.

  • A screenshot of Zoom website

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    إجتماعات العمل في المنزل

    ارتفعت أسهم شركة "زووم لاتصالات الفيديو" Zoom التى توفر خدمة بث الاجتماعات عن بُعد بنسبة 50% منذ نهاية الشهر الماضى. وعزا خبراء من شركة "أبحاث بيرنشتاين" السبب إلى تفضيل الكثيرين العمل من المنزل خوفاً من الفيروس. هكذا استطاعت الشركة اكتساب أكثر من 2،2 مليون مشتركاً جديداً هذا العام، و هو ما تجاوز عدد الاشتراكات الجديدة في عام 2019 بأكمله.

  • Empty shelves in a supermarket

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    كورونا و حيوان "الهامستر"

    تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية المُغلفة و المُعلبات مما أدى إلى خلو الأرفف فى محلات كبرى مثل REWE الألمانية و Carrefour الفرنسية. تُسمى هذه الظاهرة "مشتريات الهامستر" لأنه يُخزن طعام أكثر من حاجته في فمه. و أدت هذه الظاهرة إلى إقبال المستثمرين على أسهم شركات المواد الغذائية المُغلفة. كما ازدهرت أعمال شركات مثل "أمازون" و"علي بابا" بسبب الخوف من الخروج للتسوق و تفضيل الشراء الإلكتروني.

  • A customer shops for 3M N95 particulate filtering face mask at a store in East Palo Alto, California

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    من قال إن الخوف يصيب التجارة بالكساد؟

    في ظل التلهف على شراء الكمامات و أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا، يتسابق مصنعو هذه السلع على مواكبة الطلب المتزايد و يجنون من وراء ذلك مكاسب طائلة. أكبر المستفيدين من حالة الخوف العالمية الشركة الأمريكية 3M التي تنتج الكمامات الطبية.

  • Teamviewer logo

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكتب متنقل

    يُفضل الكثيرون العمل من المنزل بعد انتشار فيروس كورونا في العالم خوفاً من الإصابة بالمرض، و هو ما يتطلب طريقة إلكترونية آمنة و سريعة للموظفين للاتصال بأجهزة و حواسيب العمل. هذه الخدمة تقدمها شركة TeamViewer الألمانية التى زاد عدد مستخدميها بشكل ملحوظ، خاصة في الصين. خلال يومين فقط ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 20%.

  • Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt (picture-alliance/imageBroker)

    فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

    مكاسب رغم هبوط مؤشرات البورصة

    أدت تقلبات أسواق المال الشهر الماضى إلى زيادة بنسبة 60% في أرباح البورصة الألمانية، مما حقق ربحاً لمجموعة Deutsche Börse AG المالكة للبورصات في ألمانيا. كان يوم 28 فبراير/شباط هوالأعلى ربحاً بحجم تداول بلغ 18،6 مليار يورو و 2،8 مليون أمر تنفيذ. و كان هذا اليوم هو الأعلى على نظام Xetra التجاري منذ الأزمة المالية في عام 2008. إعداد: كولمان توماس، أشوتوش باندي/ سلمى حامد


مختارات

فيروس كورونا.. مصائب قوم عند بعض الشركات فوائد!

تتأثر الأسواق المالية دائماً في أوقات الأزمات، حيث تنخفض أسهم البورصة بشكل كبير، مما يؤثر على أرباح الشركات المختلفة. و لكن حتى في ظل إجتياح حمى الخوف من فيروس كورونا العالم، نجد من يستفيدون من الوضع. فمن هم؟ (06.03.2020)  

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