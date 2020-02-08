كورونا في الصين.. ارتفاع في الوفيات وانخفاض في الإصابات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الصين وصلت اليوم السبت (22 شباط/فبراير 2020) إلى 109، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2,345 ضحية حتى ساعة إعداد هذا التقرير. وتم تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسمياً الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 76 ألف حالة.

ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هاوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات. وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة في 19 شباط/فبراير على مستوى البلاد لتصل إلى 820 حالة، مقارنة بـ 394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقا، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت. كما أنها عدلت إجمالي الإصابات المؤكدة في 20 شباط/فبراير لترفعها بأكثر من 400 حالة، وليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 75,891.

وقرار تعديل السلطات المحلية للبيانات المتعلقة بمقاطعة هاوبى، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض. والأسبوع الماضي أضاف مسؤولو الصحة في هاوبي إلى قائمة المصابين أشخاصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة دون فحوص مخبرية. لكن الخميس تراجع مسؤولو هاوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجدداً الجمعة إلى قائمة الإصابات.

وفاة أول أوروبي في إيطاليا

وفي إيطاليا أعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانسا أمس الجمعة وفاة مواطن يبلغ 78 عاماًكانت قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأوضح الوزير أن الرجل كان يقبع في مستشفى في منطقة فينيتو في شمال البلاد منذ نحو عشرة أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، ليتبين لاحقاً التحاليل أنه مصاب بالكورونا.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

خ.س/ع.ج (أ ف ب)