كورونا في إسرائيل - إصابة وزير الصحة ورئيس الموساد في العزل الصحي

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس (2 أبريل/ نيسان 2020) إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعاً للإرشادات.

كان الوزير البالغ من العمر 71 عاماً، وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد ظهر مراراً إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلاً منه.

وقالت الوزارة في بيان إن ليتزمان وزوجته في حالة جيدة، وأضاف: "سيتم إجراء تقصي وبائي وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".

ورئيس الموساد في العزل الصحي

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في عزل صحي. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء بعدما خالط كوهين وزير الصحة الذي تم رسمياً إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكان بنيامين نتانياهو قد خضع للفحص بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتانياهو (70 عاماً) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل سجلت حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 27 حالة.

وتوفي 6 أشخاص الأربعاء بالفيروس في إسرائيل، بينما تجاوزت حالات الإصابة حاجز الستة آلاف شخص بعد تسجيل 734 حالة أمس الأربعاء.

من جانبه قال نتانياهو إنه يتعين على كل الإسرائيليين ارتداء الكمامات في الأماكن العامة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا. وأضاف في خطاب بثه التلفزيون: "نطلب منكم جميعاً، يا مواطني إسرائيل، ارتداء الكمامات في المجال العام".

وذكر أنه ينبغي الاحتفال بكل الأعياد الدينية المقبلة بما في ذلك عيد الفصح اليهودي مع أفراد الأسرة فحسب.

ع.ح/ ع.غ (رويترز، د ب ا)