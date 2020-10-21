 كورونا في ألمانيا- هل هناك خطة طوارئ إذا أصيب أعضاء الحكومة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.10.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا في ألمانيا- هل هناك خطة طوارئ إذا أصيب أعضاء الحكومة؟

تأثرت الحكومة الألمانية بوباء كورونا بشكل مباشر. فبعد تأكيد إصابة وزير الصحة بعدوى الفيروس، قد يكون هناك وزراء آخرون تعرضوا للعدوى، فما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ وهل هناك خطة طوارئ لدى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل؟

جلسة للحكومة الألمانية بتاريخ 21.10.2020 في برلين برئاسة المستشارة ميركل

حتى إذا أصيب جميع الوزراء بعدوى فيروس كورونا لن تتعطل أعمال الحكومة وتستمر المؤسسات في عملها

"أنا في وضع جيد حسب الظروف. وعوارض الزكام لم تزداد حدة"، يقول وزير الصحة ينس شبان في رسالة فيديو نشرها على صفحته في فيسبوك. والوزير البالغ من العمر 40 عاما كان قد شارك قبل ذلك في جلسة للحكومة. هو والمشاركون في الجلسة لم يلحظوا شيئا عليه باستثناء صوته المتأثر بعض الشيء.

مختارات

كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يعتبرون أن القيود السارية لاحتواء جائحة كورونا كافية، فيما تستعد المستشارة أنغيلا ميركل لدعوة الولايات لمزيد من القيود، وسط انقسامات الشارع الألماني اتجاه تلك القيود.

عبر خبراء ألمان عن مخاوفهم من وقوع انكماش اقتصادي في البلد، بشكل يؤثر بشكل بالغ على الوظائف وعلى قطاعات الخدمات، غير أن وزير المالية يرى أن بلاده قادرة على تحمل الأعباء.

لكن عندما ظهر ألم خفيف في حلقه، خضع شبان فورا لفحص جاءت نتيجة إيجابية وتأكدت إصابته بعدوى فيروس كورونا، فدخل بعدها مبشارة في حجر صحي. وردا على سؤال من دويتشه فيله- DW إلى متى سيستمر الحجر الصحي، رد متحدث باسم وزارة الصحة بأن الوزير سيتقيد بقواعد مكاتب الصحة. إذن البقاء 14 يوما في الحجر الصحي حتى لا يقول الرأي العام بأن هناك استثناءات.

الوزير ناقل للفيروس؟

وموظفون من المحيط القريب من الوزير لم يُصابوا إلى حد الآن. وفي الأثناء تم كذلك فحص كاتب دولة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وكانت النتيجة إيجابية، ويتعلق الأمر بمارتن ييغر الذي كان يجلس يوم الاثنين (19 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) فقط قبل يومين من الجلسة الحكومية الأخيرة إلى جانب وزير الصحة المريض وتناول معه وجبة الغذاء. ومنذ التعرف على هذه الظروف هناك توتر بين الوزراء. والسؤال هو كم من مشارك في جلسة الحكومة قد تعرض للعدوى من وزير الصحة؟ وماذا سيحصل إذا تغيب أعضاء إضافيون عن جلسات الحكومة بسبب كورونا؟

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وزير الصحة الألماني ينس شبان شارك في اجتماع للحكومة قبل اكتشاف إصابته بعدوي فيروس كورونا

بؤرة وباء في الحكومة!

كل أربعاء تجتمع الحكومة الألمانية في قاعة المؤتمرات الدولية في مبنى المستشارية ويبحثون قضايا وقوانين راهنة. وينس شبان هو أول وزير يمرض بسبب كوفيد 19. ووزراء إضافيون ظلوا بعيدين في الأيام الماضية عن الحكومة كإجراء وقائي، وليس لأنهم مرضى.

وزير الخارجية هايكو ماس ظل هو الآخر في الحجر الصحي، لأن حارسا من محيطه المباشر كان مصابا بكورونا. وفيما يتعلق بوزير الاقتصاد بيتر ألتماير فإن موظفا تابعا لأحد الوزراء كان موجودا معه في لقاء لوزراء التجارة الأوروبيين في برلين، تأكدت إصابته أيضا بعدوى فيروس كورونا. وعلى إثره اختار ألتماير العزلة طواعية. وقبلها لجأ وزير العمل هوبيرتوس هايل إلى العمل من المنزل، لأنه حصل من خلال تطبيق كورونا على هاتفه الجوال على تحذير.

الحكومة تواصل الاجتماع

فهل ستعقد الحكومة مستقبلا اجتماعاتها فقط من خلال مؤتمرات فيديو للتقليص من خطر العدوى أثناء الاجتماعات العادية والتواصل الشخصي بين الوزراء. متحدث باسم الحكومة يقول لـ DW "تبقى الجلسات الحكومية قائمة في ظل قواعد صارمة للحماية من العدوى". وهذا يعني بشكل ملموس أن يبقى مقعدان شاغرين بين كل وزير وآخر. كما توجد فواصل عازلة بين المجتمعين تحمي من العدوى وجهاز ميكرفون يسمح للمشاركين بعدم التحدث بصوت مرتفع، لكي لا يتطاير الرذاذ من افواههم أثناء التحدث وبالتالي انتشار الجزيئات الناقلة للفيروس. و"ربما يقوم أعضاء الحكومة بالتنزه في الهواء الطلق للحصول على هواء نقي يفيد حول أدمغتهم"، يقول بعض النواب من المعارضة من حزبي الخضر واليسار، مازحين.

المستشارة ميركل تحافظ على التباعد مع وزير الداخلية زيهوفر، لكن دون وضع كمامة

الحكومة الألمانية تعتقد اجتماعاتها متقيدة بالقواعد الصحية والتباعد بين المجتمعين

الحكومة الالمانية لا تتلاشى

في المقابل أعلنت الحكومة أنها "تتقيد أثناء اجتماعاتها قواعد النظافة والتباعد، بهدف عدم اضطرار بعض أو كل المجتمعين للدخول في حجر صحي في حال تأكد إصابة أحد في الاجتماع لاحقا". والظروف السائدة داخل قاعة الاجتماعات للحكومة الألمانية تم بموجب الحماية من العدوى "تحسينها واختبارها من قبل مكتب الصحة في برلين. وفحص كافة أعضاء الحكومة بسبب غصابة وزير الصحة ينس شبان ليس ضروريا". وخبير شؤون الصحة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كارل لاوترباخ صرح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية بأنه ليس هناك حاجة لحجر صحي على الحكومة، إذ أن "أعضاء الحكومة كلهم مهمين بالنسبة إلى النظام القائم وبالتالي وجب على الوزراء مواصلة العمل بوضع كمامة". لكن هناك تقارير لشهود عيان تؤكد أن أعضاء في الحكومة خلال الجلسة الماضية بعد التحية أزالوا الكمامة. والرد على سؤال حول ما إذا كان وضع الكمامة إلزاميا مستقبلا أثناء اجتماعات الحكومة، تركه المتحدثون باسم الحكومة بدون جواب وأشاروا إلى المواقف المعلن عنها إلى حد الآن.

برنامج طوارئ للعمل؟

وفي حال ما إذا مرضت المستشارة الألمانية، هناك في المادة 69 من القانون الأساسي (الدستور) قاعدة واضحة، تنص تولى نائبها هو حاليا وزير المالية أولاف شولتس مهامها وقيادة اجتماعات الحكومة. لكن ماذا لو تغيب هو الآخر؟ فلن يتولى مهام المستشارة وزير آخر، بل أحد كتاب (سكرتير) الدولة من وزارة المالية. ووالوزارت الألمانية فيها عدد من كتاب الدولة. فوزارة الاقتصاد مثلا فيها خمسة كتاب دولة. ثم يأتي رؤساء الأقسام في الترتيب حسب التجربة أو العمر. وفي حال الضرورة بإمكان البرلمان الموافقة على قوانين. وهناك "برلمان طوارئ" مؤلف من 48 عضوا يمثلون الغالبية داخل البرلمان. وبالتالي فإن سير العمل الحكومي لن يتوقف ويستمر تسيير شؤون الحكومة والدولة في مختلف الظروف والحالات الطارئة.

فولفغانغ ديك/ م.أ.م

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


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كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن أكثر من نصف الألمان يعتبرون أن القيود السارية لاحتواء جائحة كورونا كافية، فيما تستعد المستشارة أنغيلا ميركل لدعوة الولايات لمزيد من القيود، وسط انقسامات الشارع الألماني اتجاه تلك القيود.

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