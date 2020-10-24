كورونا في ألمانيا.. هجوم بمواد حارقة على معهد "روبرت كوخ"

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أن مجهولين هاجموا مبنى معهد "روبرت كوخ" الألماني بالعاصمة برلين، عبر إلقاء مواد حارقة ليلة السبت/الأحد على واجهة المعهد، ولكن لم يصب أي شخص إثر ذلك.

ويعمل معهد روبرت كوخ، التابع لوزارة الصحة الاتحادية، على تتبع الحالات اليومية للإصابات بكورونا في عموم ألمانيا، كما يشرف على الإتراتيجيات الفيدرالية لمكافحة الأمراض المعدية وعلى خطة اللقاحات الخاصة بها.

وجاء في تقرير الشرطة أن موظفي الأمن (بالمعهد) اكتشفوا عدة أشخاص قرابة الساعة 2:40 صباحا (بالتوقيت المحلي)، موضحا: "يتردد أنه تم كسر أحد النوافذ، ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران".

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار، وأوضحت: "نظرا لأنه يتم فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، تولى جهاز حماية الدولة التابع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم (ببرلين) التحقيقات القادمة".

وشهدت ألمانيا مظاهرات متعددة من أشخاص يرفضون الإجراءات الحكومية في مواجهة كورونا، وكثير منهم أعرب عن أن كورونا مجرّد مؤامرة، وأن الحكومة الألمانية تسلب السكان حريتهم. ويرفض عدد منهم ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون يوم واحد، فضلا عن 29 حالة وفاة جديدة، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تعرف فيه ألمانيا ارتفاع الإصابات اليومية إلى ما فوق الـ10 آلاف للمرة الأولى على الإطلاق.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض اقترب من 430 ألف شخص، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس إلى 10032 حالة.

وتجاوز معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ميونخ، عاصمة ولاية بافاريا الألمانية، قيمة تحذيرية جديدة، وصل لكل مئة ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية إلى 6.100 حالة، ليقفز مؤشر التحذيرات إلى اللون الأحمر القاني".

وصرّح بعض المسؤولين في مكاتب المستشارية بالولايات الألمانية لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه زونتاغس تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الأحد أنه لا يمكن للأسر التجمع للاحتفال سويا في ليلة عيد الميلاد (الكريسماس) كما هو معتاد، إذا استمرت أعداد الإصابة في الزيادة على هذا النحو.

إ.ع/ع.ش (د ب أ)