 كورونا في ألمانيا ـ عدد وفيات وإصابات قياسي منذ تسعة أشهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا في ألمانيا ـ عدد وفيات وإصابات قياسي منذ تسعة أشهر

لأول مرة منذ أشهر، سجلت ألمانيا أرقاما مقلقة للغاية في عدد الوفيات، كما استمرت الإصابات في الارتفاع، وسط ضغط مستمر على وحدات الرعاية المركزة. من المنتظر أن تتخذ السلطات غدا الخميس إجراءات جديدة مشددة لمواجهة الجائحة.

كورونا في ألمانيا: ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات مجددا

كورونا في ألمانيا: ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات مجددا

سجلت ألمانيا أعلى عدد وفيات يومي بفيروس كورونا منذ منتصف فبراير/شباط، اليوم الأربعاء (01 ديسمبر/كانون الأول) إذ حذرت المستشفيات من أن عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة قد يصل إلى ستة آلاف بحلول عيد الميلاد، وهو ما يتجاوز ذروة بلغتها البلاد في الشتاء الماضي.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه تم رصد 67.186 إصابة جديدة اليوم الأربعاء بزيادة 302 على أساس أسبوعي و446 وفاة في أعلى حصيلة يومية منذ 18 فبراير شباط.

وذكر مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فرتمبرغ أنه تم رصد أربعة مصابين بالسلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا في جنوب ألمانيا، على الرغم من تلقيهم جرعة التطعيم كاملة.

مختارات

دعا العديد من الساسة الألمان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء زيادة الإصابة بفيروس كورونا بعد وصول معدل الإصابة إلى مستوي قياسي جديد وتزايد المخاوف بشأن السلالة الجديدة أوميكرون.

استبعدت ألمانيا حتى الآن احتمال إلزامية التلقيح لكن يبدو أن مستشار ألمانيا المحتمل له رأي آخر. فقد صرح أولاف شولتس بأنه يمكن التصويت في البوندستاغ لفرض التطعيم، رغم أنه سبق واعتبر إجراء نقاش عن فرض التطعيم أمرا خاطئا.

مع عودة تصاعد الإصابات بكورنا في البلاد يُعقد في ألمانيا اليوم اجتماع حاسم لبحث سبل مواجهة الجائحة، وسط دعوات لتشديد القيود. وسبق الاجتماع قرار للمحكمة الدستورية بقانونية الإجراءات الحكومية "في ظل الخطر الشديد للوباء".

وعاد ثلاثة من المصابين من رحلة عمل في جنوب أفريقيا في 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني، في حين كان الرابع أحد أفراد أسرة واحد منهم. ويعاني الأربعة من أعراض متوسطة.

وعقدت أمس المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل مع المستشار المحتمل أولاف شولتس مشاورات مع رؤوسا حكومات الولايات  لوضع الراهن لوباء كورونا في البلاد، وما إذا كان ينبغي فرض إجراءات مشددة على مستوى

ألمانيا نظرا للأزمة المأساوية في العديد من المستشفيات. ومن المقرر أن يتم وضع اللمسات الأخيرة غدا الخميس على تدابير أشد صرامة للحد من تفشي العدوى، مثل القيود على اللقاءات الاجتماعية لغير الملقحين، حسبما أعلن شتيفن زايبرت المتحدث الحكومة الاتحادية.  ودعا عدد من رؤساء وزراء الولايات الحكومة الاتحادية "للمسارعة بإطلاق" التطعيم الإجباري.

إلى ذلك ذكر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، أن المدى الكامل لموجة كورونا الرابعة في ألمانيا لن يتضح إلا عقب بضعة أشهر.

وقال فيلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لن نرى مدى سوء هذه الموجة الرابعة إلا بحلول الربيع". وذكر فيلر أن فحوصات التبرع بالدم أو عينات فحص عشوائية للسكان ستظهر على سبيل المثال مدى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين طوروا بالفعل أجساما مضادة للكورونا، وتقدير عدد الحالات غير المكتشفة بشكل أفضل.

وقال فيلر: "كلما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة في الربيع، كان ذلك أفضل لنا"، وذلك في إشارة إلى التراكم المأمول للمناعة الأساسية بين السكان.

وأشار فيلر إلى أنه تم الآن تحقيق الكثير فيما يخص المناعة الأساسية مع العدد الكبير من الأشخاص الذين تم تلقيحهم بين السكان، وأضاف: "بالطبع لا يزال أمامنا طريق طويل".

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:07

ألمانيا تواجه ضغطا متزايدا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

مواضيع ذات صلة

19/03/2021*** Corona-Schnelltests werden am Fähranleger angeboten. Die Reederei Norden-Frisia hat die Hoffnung, Feriengäste zu Ostern auf die Inseln Juist und Norderney zu bringen, noch nicht aufgegeben. In Erwartung, dass Urlaube mit einer Teststrategie bald möglich sind, hat das Unternehmen am Fähranleger Vorkehrungen getroffen.

ألمانيا.. إصابات كورونا تتضاعف في يوم واحد 24.03.2021

مرة أخرى وللأسبوع الثاني توالياً، قفزت إصابات كورونا للضعف واقتربت من 16 ألفاً، ولا يزال معدل الاستنتساخ مرتفعاً، في وقت تسير فيه وتيرة التطعيم بشكل بطيء.

Aktuell, 09.11.2020, Symbolfoto, Logo des Pharma und Impfstoffhersteller Pfizer' und BiONTECH mit einer Spritze.Die Unternehmen haben einen Durchbruch erzielt mit dem Corona Impfstoff unter dem Namen BNT162b2 | Verwendung weltweit

تقارير: ألمانيا تعتزم إقامة مئات المراكز للقاح كورونا الشهر المقبل 15.11.2020

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أنه سيتم إنشاء مئات من مراكز التطعيم في جميع أنحاء ألمانيا للحد من جائحة كورونا بدءا من الشهر المقبل، فيما يتوقع الخبراء أن مهمة توزيع ملايين الجرعات ونقلها ستمثل تحدياً كبيراً.