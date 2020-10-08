 كورونا في ألمانيا: تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2020

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كورونا في ألمانيا: تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة

بلغ عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا 6868 حالة إصابة خلال يوم واحد، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ. ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلت بالفيروس في ألمانيا منذ ظهور الجائحة إلى 373 ألف و167 حالة.

لافتة بأحد شوارع بايرن تطلب من المواطنين الالتزام بارتداء قناع الوجه والأنف

تصاعد مقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء (20 اكتوبر/تشرين الأول 2020) 6868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

مختارات

اتفقت المستشارة ميركل وعمد المدن الأحد عشرة الكبرى في ألمانيا على إجراءات إضافية لتحجيم انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفي حالة عدم توقف الزيادة في العدد الكبير للإصابات فستستعين الدولة بالجيش وبالمزيد من خطوات التقييد.

بداية من السبت لن تكون هناك دولة مجاورة لألمانيا لا تتضمن بؤرا خطيرة لفيروس كورونا. ولأول مرة تتجاوز الإصابات في فرنسا 30 ألف إصابة في اليوم. وتم وضع المنطقة الحدودية الفرنسية مع ألمانيا على قائمة البؤر الخطيرة لكورونا.

ووصل عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي إلى رقم قياسي جديد للمرة الثالثة على التوالي بتسجيل 7830 حالة إصابة. ومع ذلك، لا يمكن مقارنة القيم الحالية إلا على نحو مقيد مع تلك التي تم تسجيلها في الربيع الماضي، لأنه يتم الآن إجراء المزيد من الاختبارات بشكل ملحوظ - وبالتالي يتم اكتشاف المزيد من الإصابات.

ووفقا للخبراء، فإن الإصابات المسجلة حديثا مؤشر على مدى انتشار الفيروس في المجتمع منذ حوالي أسبوع بسبب الوقت بين الإصابة والاختبار والنتيجة والإبلاغ. وهذا هو السبب في أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تنعكس الإجراءات السياسية في أرقام التسجيل.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة التي سجلت منذ ظهور الجائحة بالفيروس في البلاد إلى 373 ألف و167 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9836 حالة، بزيادة قدرها 47 حالة مقارنة بأمس الاثنين. وبلغ عدد المتعافين 298 ألفا و300 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 35. 1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 13 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)

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