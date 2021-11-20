كورونا في ألمانيا..الإصابات تنخفض وسط ارتفاع الوفيات

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضا طفيفا، اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم السبت (11 ديسمبر/كانون الأول) إلى 402.9 مقابل 413.7 أمس الجمعة، ومقابل 442.7 قبل أسبوع.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 53 ألفا و697 حالة إصابة جديدة. وكان عدد هذه الحالات وصل إلى 64 ألفا و510 قبل أسبوع بالضبط.

لكن عدد الوفيات كان مرتفعا عن الأسبوع الماضي، وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 510 حالات وفاة بسبب العدوى، مقابل 465 حالة قبل أسبوع، بينما تتجه البلاد إلى مزيد من التشدد في مواجهة الجائحة.

ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الجمعة إلى 5.71 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، مقابل 5.75 الخميس. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في تحديد مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ويتوقع خبراء أن تزيد ألمانيا في عدد الجرعات التعزيزية، وأن تكون هناك جرعة رابعة إضافية خلال الأشهر المقبلة أو ابتداء من الصيف، بسبب استمرار الإصابات التي تعود أساسا إلى متحور دلتا، وظهور متحور أوميكرون، وبالتالي لا يكون التطعيم الكامل مقتصراً فقط على جرعتين.

وشرعت ألمانيا منذ مدة في جرعات تعزيزية، موجهة بالأساس إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض والعاملين في القطاع الصحي. وتصل نسبة التطعيم الكامل في ألمانيا حاليا إلى 69.5 بالمئة، ما يعني أن هدف تحقيق مناعة جماعية بـ75 بالمئة لم يتحقق بعد.

ع.ا/خ.س( د ب أ)