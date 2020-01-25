كورونا.. فيروس خطير تتسارع وتيرة الإصابة به في العالم

لم يمض شهر بعد على قيام السلطات الصينية بإبلاغ العالم لأول مرة بمرض رئوي غامض جديد في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين. ومنذ ذلك الحين تحبس أخبار انتشار فيروس كورونا الأنفاس ليس في الصين وحدها وإنما في العالم كله.

وكانت بكين قد أصدرت في 31 ديسمبر/ كانون الأول أول تحذير بخصوص هذا المرض وأبلغت منظمة الصحة العالمية بالعديد من حالات الإصابة بأمراض الرئة الغامضة في ووهان. ووفقًا لذلك، تم تسجيل الحالة الأولى في 12 ديسمبر. والمسبب للممرض غير معروف، لكن العديد من المرضى كانوا يعملون في سوق الجملة للأسماك والمأكولات البحرية، التي تعرض فيها أيضا حيوانات أخرى مثل الفئران والتماسيح والثعابين، وقبل كل شيء قطط الزّبَاد. وتعد قطط الزباد من الأطعمة الشهية في الصين، والتي يُعتقد أنها سبب مرض سارس الرئوي الخطير، الذي أودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002 و2003.

قدرة كورونا على الانتشار تزداد قوة

أكدت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد (26 يناير/ كانون الثاني 2020) أن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وأن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، في ظل حصيلة بلغت أكثر من ألفي إصابة في العالم، من بينها 56 حالة وفاة في الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي في إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة. وأضاف أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته.

دول ومناطق أخرى ظهر فيها كورونا

وأفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية صباح الأحد أن عدد المصابين بالمرض في الصين بلغ 1975 مصابا.

وإضافة للصين سجلت في عدد من الدول الأخرى إصابات بفيروس كورونا، فقد سجلت خمس إصابات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي. بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان. وفي تايلاند سجلت أول إصابة خارج الصين في الثامن من كانون الثاني/ يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن اليابان سجلت اليوم الأحد رابع حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا.

مشاهدة الفيديو 01:23 شارك حالة طوارئ صحية في الصين جراء انتشار فيروس كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Wodv حالة طوارئ صحية في الصين جراء انتشار فيروس كورونا فيما تتحضر البلاد للاحتفال برأس السنة

وتأكد وجود أربع إصابات في أستراليا في 25 كانون الثاني/ يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان قبل اسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

وفي فرنسا أصيب ثلاثة أشخاص، جميعهم صينيون، بالعدوى. ويرقد اثنان منهم في مستشفى بباريس والثالث في بوردو. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 كانون الثاني/ يناير على متن طائرة قادمة من ووهان. كذلك، سجلت إصابة رجلين في الخمسينات يعملان في ووهان الواقعة في وسط الصين.

وأكدت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأحد وجود إصابة ثالثة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة في مقاطعة أورنج في الولاية، لرجل سافر إلى مدينة ووهان الصينية مركز الوباء، وفق ما ذكرت السلطات الصحية. والمصابان الآخران في الولايات المتحدة هما امرأة في الستينات من العمر عادت من ووهان في 13 كانون الثاني/ يناير وتقطن في شيكاغو ورجل ثلاثيني من ولاية واشنطن زار أيضاً المدينة الصينية مؤخراً.

وأعلنت كندا أمس السبت عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة تورنتو، عاصمة ولاية أونتاريو.

وفي ألمانيا نقل موقع بيلد الألماني عن مسؤول رفيع المستوى في برلين أن هناك حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا لسيدة ظهرت عليها أعراض المرض بعد عودتها من الصين وأنه تم عزلها في إحدى المستشفيات بوسط برلين.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)