 كورونا ـ مستويات قياسية جديدة وتحركات لمواجهة الجائحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2020

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أخبار

كورونا ـ مستويات قياسية جديدة وتحركات لمواجهة الجائحة

فيما لا تزال جائحة كورونا تتسع حول العالم وتسجل مستويات قياسية جديدة في عدد الإصابات والوفيات، لجأت الدول الأوروبية إلى وضع خطط لمواجهة والحد من عودة انتشار الفيروس.

صورة لدفن ضحايا كورونا في بيرو (8 آب/ أغسطس 2020)

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم المليون و80 ألف حالة. وسجلت روسيا والمملكة المتحدة أرقاما قياسية لعدد الوفيات في يوم واحد.

في أحدث إحصائية أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 37.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/تشرين الأول)، بينما أقترب عدد المتعافين من 26.3 مليون، وتجاوز عدد الوفيات المليون و80 ألف حالة.

مختارات

ما تزال تداعيات وباء كورونا تخيم على الحياة العامة في ألمانيا، مع تسجيل مستوى إصابات فاق لأيام متواصلة أربعة آلاف إصابة يومية، فيما تستعد المستشارة ميركل للاجتماع مع ممثلي الولايات لكبح جماح انتشار الوباء في البلاد.

بعما كان يُنظر لألمانيا كنموذج تسعى بلدان العالم للاقتداء به في مواجهة جائحة كورونا، يبدو أن للفيروس القاتل منطقه الخاص. عدد من ولايات ألمانيا ومدنها تبنت إجراءات أكثر تشددا في محاولة لاحتواء ما يشبه موجة جديدة للوباء.

من يتماثل للشفاء بعد إصابته بكورونا يُعتبر للوهلة الأولى محصنا. ولا توجد سوى حالات نادرة تكون نتيجة الاختبار إيجابية لأشخاص كانوا مصابين بكورونا. بيد أن حالة شاب في الـ 25 من عمره أخذت مسارا مقلقا في المرة الثانية.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

بيد أن دولا تسجل ارتفاعات قياسية متتالية خلال يوم واحد، فقد أعلنت روسيا أنها أحصت 244 حالة وفاة يومية بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك العدد القياسي السابق الذي سُجّل منذ بداية تفشي الوباء في البلاد، وان نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد-19 وصلت إلى 90%، كما سجلت روسيا لليوم الثالث على التوالي أكثر من 13 ألف إصابة يومية جديدة، مع إحصاء 13868 إصابة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد بذلك 1,32 مليون حالة منذ آذار/ مارس و22,966 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.

كذلك سجلت المملكة المتحدة أعلى معدل يومي منذ شهر يونيو حزيران، حيث بلغ 143 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43018 حالة منذ بداية الجائحة. وأظهرت بيانات الحكومة حدوث 17234 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء مقابل 13972 حالة أمس الاثنين.

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العواقب الصحية طويلة المدى لكورونا

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق في البلاد قيودا أشد صرامة في إطار نظام جديد من تدابير العزل العام مؤلف من ثلاثة مستويات يصنف مناطق إنكلترا بحسب معدلات الإصابة، بهدف تسهيل الشبكة المعقدة من الضوابط المحلية.

لكن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات جديدة لتجاهلها توصيات الخبراء العلميين بفرض تدابير إغلاق فورا منذ أيلول/سبتمبر لوقف انتشار الفيروس المتسارع في البلاد. وقال كبير المستشارين الطبيين في إنكلترا كريس ويتي إنه "ليس على ثقة" في أن التدابير الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يمكن أن توقف المسار التصاعدي للوباء.

هولندا سجلت رقما قياسيا في الإصابات خلال يوم واحد بلغ حوالي 7400 إصابة، وتستعد الحكومة للإعلان عن فرض قيود اجتماعية جديدة.

و بحسب حصيلة على مستوى القارات أعدّتها وكالة فرانس برس الثلاثاء 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية، سجّلت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء 370,395 وفيات من بين 10,151,027 إصابة حتى الآن، حسب إحصاء لوكالة فرانس برس. وأعلنت أوروبا عن 243,261 وفاة من بين 6,617,027 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 224,714 وفاة من بين 7,987,348 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 153,780 من بين 9,274,971 إصابة، وفي الشرق الأوسط 50463 وفاة من بين 2,211,367 إصابة، وفي إفريقيا 38295 وفاة من بين 1,586,346 إصابة، وفي أوقيانيا 994 وفاة من بين 32634 إصابة.

أعربت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ميركل عن قلقها حيال تطور جائحة كورونا في أوروبا، وقالت إن أعداد الإصابات عادت للزيادة مرة أخرى في كل مناطق أوروبا تقريبا " والوضع لا يزال خطيرا دون تغير"، مطالبة "الناس في أوروبا بتوخي الحذر والالتزام بالقواعد وأخذ مسافة التباعد وارتداء الكمامة، وبفعل ما يمكننا فعله من أجل الحد من انتشار الفيروس والإبقاء في الوقت نفسه على نشاطنا الاقتصادي".

وفي سياق متصل وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على وضع خطة مشتركة بشأن القيود المفروضة على السفر لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تقسيم المناطق بحسب حدة الإصابات بفيروس كورونا.

ع.ج.م/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.


 

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