كورونا ـ عدد متزايد من الدول يفرض قيودا على الوافدين من الصين

حثت فرنسا اليوم الأحد (الأول من يناير/كانون الثاني 2023) دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على إجراء اختبارات للمسافرين القادمين من الصين للكشف عن فيروس كورونا، بعدما قررت باريس إجراءها في ظل تفشي الجائحة في الصين.
واعتبارا من اليوم الأحد، تطالب فرنسا المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبار كوفيد-19 سلبي النتيجة يكون تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة من مغادرة الصين، كما ستجري اختبارات عشوائية للواصلين إليها.
وقال وزير الصحة فرانسوا برون "ستدفع فرنسا من أجل تطبيق هذه المنهجية على مستوى الاتحاد الأوروبي"، وذلك خلال تفقده برفقة وزير النقل كليمون بون الإجراءات الجديدة في مطار باريس شارل ديجول.
وفي معرض رده على سؤال عن إمكانية وصول مسافر في الوقت الراهن لدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي ثم السفر منها لفرنسا دون اختبار، قال برون "لهذا يتعين التنسيق بيننا (على مستوى الاتحاد الأوروبي)، ليكون الأمر أكثر جدوى".
وتطلب إيطاليا وإسبانيا فقط الاختبارات من بين 27 دولة في التكتل التي يضمن حرية تنقل إلى حد كبير بين دوله، وأخفق مسؤولو الصحة من مختلف دول الاتحاد مؤخرا في الاتفاق على مسار مشترك. ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات هذا الأسبوع.
أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها تدرس كيفية المضي قدما في التعامل مع تداعيات وضع وباء كورونا الحالي في الصين. وقالت متحدثة باسم الوزارة، أمس السبت:" نراقب الوضع عن كثب وننسق مع شركائنا الدوليين"، وأشارت إلى تصريحات الوزير كارل لاوترباخ الذي أعلن الجمعة إعداد "مراقبة لصيقة لمتحورات فيروس كورونا" في المطارات الأوروبية، موضحا في الوقت نفسه أنه "ليس من الضروري بعد" تشديد قواعد الدخول بالنسبة لألمانيا.
وفي السياق، ستجتمع الدول الأوروبية الأسبوع المقبل لمناقشة رد مشترك على هذه المسألة ، مع تصريح السويد التي تتولى الرئاسة الدورية الاتحاد الأوروبي حاليا أنها "تسعى لأن تكون للاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة عندما يتعلق الأمر بتبني قيود دخول محتملة".
ويتزايد عدد الدول التي تشدد قواعد الدخول على المسافرين القادمين من الصين، ويواجه المسافرون من الصين الآن قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بكوفيد-19 الصين.
في الأيام الأخيرة، فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضا متطلّبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لكوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه الإجراءات الاحترازية بأنها "مفهومة" في ضوء نقص المعلومات حول الموجة الحالية من الوباء التي قدمتها بكين. إلا أن الفرع الأوروبي لمجلس المطارات الدولي الذي يمثل أكثر من 500 مطار في 55 بلدا أوروبيا، قال إن القيود ليست مبرّرة أو قائمة على أخطار.
والشهر الماضي، وعلى وقع احتجاجات عنفية وضعت بكين بشكل مفاجئ حدّا لسياستها الصارمة "صفر كوفيد" التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تفشيا سريعا للإصابات ، وفيما يبدو أن عددا قليلا من المدن الصينية الكبرى بدأ يتعافى من الموجة الحالية للوباء، تضررت المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تعاني نقصا في الموارد خصوصا.
ع.ج.م/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
حرب جديدة في أوروبا
الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الموضوع الرئيسي في هذا العام: في الـ 24 من فبراير/شباط الثاني توغلت وحدات بوتين في البلد الجار، وشهد النزاع تصعيدا مستمرا، فباتت أوروبا تعيش حربا جديدة. وحتى ديسمبر كلفت الحرب حسب معطيات الأمم المتحدة 6755 ضحية على الأقل في صفوف السكان الأوكرانيين. ونحو ثمانية ملايين أوكرانية وأوكراني فروا من البلاد.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
معاناة وضحايا الحرب
يتم حمل امرأة حامل مصابة من وسط دمار مستشفى ماريوبول. وتوفيت المرأة وجنينها، والهجوم الروسي على العيادة يعد جريمة حرب. وحتى ضاحية بوتشا المتاخمة للعاصمة كييف نالت شهرة حزينة: فحسب المعطيات الأوكرانية تم العثور هناك بعد انسحاب الروس على أكثر من 400 جثة، جميعهم تقريبا كانوا مدنيين. وتنفي روسيا هذه المجزرة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
انتفاضة ضد نظام الملالي
المرأة، الحياة، الحرية: تحت هذا الشعار يكافح الناس في إيران ضد نظام الملالي العنيف. وشرارة الاحتجاجات جاءت بعد وفاة جينا مهسا أميني التي لفظت أنفاسها الأخيرة في سبتمبر خلال احتجازها من قبل "يد شرطة الأخلاق". وخلال مراسيم دفن أميني نزعت العديد من النساء حجابهن، ما شكل انطلاقة لثورة عارمة في البلاد. وبمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها زار الآلاف قبر أميني كما يظهر في الصورة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قانون الإجهاض وتراجع حقوق المرأة
في نهاية يونيو ألغت المحكمة العليا قانون الإجهاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الولايات باتت عمليات الإجهاض محظورة. واحتجاجات شعبية تبعت هذا الحكم، وهنا تتظاهر نساء أمام مبنى المحكمة العليا. "النساء يتمتعن اليوم بحقوق أقل من أمهاتهن"، كما انتقدت الديمقراطية نانسي بيلوسي.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
صفعة العام
فضيحة أثناء تسليم جائزة الأوسكار: الممثل ويل سميث يصفع الفكاهي كريس روك فوق المنصة بعدما صدرت عن هذا الأخير نكتة حول زوجة سميث التي فقدت شعرها بسبب مرض نادر يؤدي إلى سقوط الشعر. واعتذر سميث بعدها على الصفعة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
فيضانات مدمرة
في بداية العام عانت الهند وباكستان من موجة حر لا مثيل لها وصلت إلى 50 درجة تقريبا. وفي أغسطس عمت الفيضانات المدمرة المنطقة، وكان الوضع متأزما بشكل ملفت في باكستان حيث غمرت المياه ربع مساحة البلاد. والسبب في ذلك هو أيضا تغير المناخ الذي يتسبب فيه أيضا البشر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أوروبا وسط لهيب النيران
في أوروبا تسببت الحرارة المفرطة والجفاف في حرائق كبيرة للغابات كما هو الشأن هنا في جنوب غرب فرنسا. والصيف كان حارا بشكل لم يسبق له مثيل منذ بدء رصد الطقس، ما تسبب في عشرات الآلاف من ضحايا الحر. والأنهار الكبيرة مثل الراين جفت في بعض المناطق.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تحركات نشطاء من أجل البيئة
النضال عوض اليأس: منذ الصيف تحتل منظمات مدافعة عن البيئة مثل "الجيل الخير"، و "تمرد ضد الانقراض" صدارة عناوين الصحافة بأنشطتها. إنهم يتظاهرون ويصبون عصير الطماطم على تحف فنية داخل المتاحف. ويكبلون أنفسهم في الشوارع أو المطارات لوقف حركة السير ـ كما هو الحال هنا في مطار أمستردام في بداية نوفمبر.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
تليسكوب جيمس
تليسكوب جيمس بإمكانه الكشف عن الماضي قبيل الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة ومشاهدة تكوين المجرات: في يوليو انطلق تليسكوب جيمس لاستكشاف بدايات الكون والغلاف الجوي للكواكب البعيدة. وأرسل صورا استثنائية تبعث آمالا باكتشافات كبرى في السنوات المقبلة. وعنونت وكالة ناسا هذه الصورة باسم Cosmic Cliffs
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
وفاة الملكة ونهاية حقبة
في الـ 8 من سبتمب/أيلول توفيت الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في أسكوتلندا. وجلست اليزابيث سبعة عقود على العرش البريطاني. واحتفلت بالذكرى السبعين في فبراير 2022. وسجلت وفاة الملكة موجة من الحزن في العالم، وهنا يتم إضاءة الأوبرا في سيدني بصورة للملكة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
منظر جميل ولكن..
تسطع الشمس على ملعب لوسيل في الدوحة، لكن المنظر الجميل قد يخدع. كم هو عدد العمال الأجانب الذين فقدوا حياتهم أثناء تشييد ملاعب كرة القدم؟ والجدل حول بطولة العالم هذه في قطر لم يسجل له مثيل من قبل: وفي الدولة الخليجية لا توجد انتخابات حرة ولا وسائل إعلام مستقلة والمثليون يضطهدون وحقوق المرأة مقيدة.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
أفغانستان: تدهور الوضع الإنساني وانتهاك حقوق النساء
منذ انتزاع طالبان للسلطة في أغسطس 2021 تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل ملفت: فأكثر من نصف عدد السكان لا يقدرون على توفير حاجياتهم الغذائية، مثل هذه المرأة التي تتسول مع طفلها وسط الثلوج. وتعاني النساء والفتيات بشكل خاص بحيث أنهن يخضعن للتمييز ولا يحق لهن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
الصين وشبح كورونا
جائحة كورونا حبست أنفاس العالم أيضا في 2022، وفي الكثير من البلدان تم تخفيف الإجراءات الوقائية لكن ليس في الصين، حيث تواصلت معاناة السكان بسبب استراتيجية بكين "صفر كوفيد": وتم إغلاق مجمعات سكنية بالكامل ومصابون تم إدخالهم في معسكرات. وبعد احتجاجات شعبية خففت الحكومة في سبتمبر من وطأة تلك الإجراءات.
-
عام 2022 في صور ـ حروب وانتهاكات وكوارث في الأرض واختراقات في الفضاء
قفزة في سكان الأرض
في منتصف نوفمبر تجاوز عدد سكان الأرض عتبة الثمانية مليار نسمة. والجزء الأكبر من سكان العالم موجود في آسيا. ونمو السكان في العالم يتباطئ، فالنساء ينجبن أطفالا أقل كما أن متوسط العمر انخفض بسبب جائحة كورونا.