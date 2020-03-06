 كورونا ـ دول أوروبية تشدد إجراءات العزل وتهدد بأخرى أكثر صرامة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.03.2020

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أخبار

كورونا ـ دول أوروبية تشدد إجراءات العزل وتهدد بأخرى أكثر صرامة

شددت دول أوروبية من إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحذر رعاياها من عدم الالتزام بتعليمات العزل والبقاء في المنازل، وسط تزايد مضطرد في عدد الإصابات والوفيات أوروبيا وعالميا، لكن بدأ بصيص أمل يلوح في آخر النفق.

العديد من دول العالم لجأت لإصدار تعليمات ببقاء الناس في المنازل، وتقييد الخروج، وحظر التجمعات وإغلاق المتاجر

العديد من دول العالم لجأت لإصدار تعليمات ببقاء الناس في المنازل، وتقييد الخروج، وحظر التجمعات وإغلاق المتاجر

فرضت دول أوروبية قيودا أكثر صرامة على الحياة العامة، في صراعها مع فيروس كورونا المستجد. ففي بريطانيا طلبت الحكومة من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة 3 أسابيع. فيما وسعت فرنسا من قيودها على خروج السكان خارج منازلهم. وفي هولندا تم تمديد منع التجمعات.

وأمرت حكومات من أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وصولا إلى أجزاء من إفريقيا مواطنيها بالمكوث في منازلهم في ظل المساعي للتعامل مع الوباء الذي حصد أرواح الآلاف، في حين لا يبدو حتى الآن أن وتيرته قد تتراجع. لكن برز مؤشر يبعث على الأمل إذ من المقرر أن ترفع مقاطعة هوباي وسط الصين، حيث ظهر الفيروس أول مرة أواخر العام الماضي، القيود على الحركة بعدما فرضت عزلا تاما استمر لشهرين.

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يواصل العالم جهوده الحثيثة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وبرغم أن عدد الإصابات في ألمانيا يضعها في المركز الرابع عالمياً، إلا أن عدد الوفيات منخفض نسبياً مقارنة بالدول الأخرى. فما هي الأسباب؟ (24.03.2020)

رغم أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأطفال أقر عرضة لأعراض فيروس كورونا، إلا أنه من الضروري جدا حماية أطفالنا من الفيروس.كيف ولماذا؟ (24.03.2020)

وفي بريطانيا طالب رئيس الوزراءالبريطاني بوريس جونسونالمواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، بالإضافة إلى الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك "ضروريا للغاية، كما أمر رئيس الوزراء بالبريطاني بغلق المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية، وحظر تجمع أكثر من شخصين لا ينتمون إلى نفس الأسرة. وتجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 300 حالة.

 وكانت الحكومة البريطانية واجهت اتّهامات بأنّها تراخت في التعامل مع الأزمة الصحية وسمحت بإبقاء المدارس مفتوحة دون ضرورة لفترة أطول بكثير من نظيراتها الأوروبية، فتحرّكت أخيرا الاثنين. وجاء الإعلان بعدما شوهدت حشود تتنزّه في عطلة نهاية الأسبوع في الحدائق والمناطق الريفية، ما استدعى دعوات للتحرّك بشكل أكثر تشددا.

وكان هناك بصيص أمل الاثنين من الأرقام الواردة من إيطاليا، نقطة انتشار كوفيد-19 في أوروبا. بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة في البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس في القارّة إلى 5000 مقارنة بأكثر من 6500 في اليوم السابق. وانخفض العدد اليومي للوفيات لديها بشكل طفيف كذلك، رغم أن إجمالي حصيلة الوفيات في إيطاليا والذي بلغ أكثر من 6000 تجاوز بكثير الأعداد التي تم تسجيلها حتى في الصين.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وترافقت إجراءات العزل العالمية مع روايات مأساوية على غرار تلك الواردة من إسبانيا حيث عثر جنود أوكلوا مهمّة مكافحة الفيروس على أشخاص مسنّين تركوا في دور للعجزة، بعضهم لقي حتفه. وإسبانيا هي ثاني بلد أوروبي من حيث عدد الإصابات بعد إيطاليا، إذ بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 33 ألف حالة، فيما توفي 2182 شخصا.

ورغم حظر التجمعات والحركة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، سجلت في ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث التحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء. وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27436 حالة، مقارنة بـ 22672 حالة أمس الاثنين. كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة، وفقا للمعهد المذكور.

في فرنسا أعلن رئيس الوزراء ادوارد فيليب عن تمديد منع الخروج من المنزل، فيما سمح للسكان بالخروج لممارسة الرياضة والجري على أن لا تتجاوز المسافة التي يتحركون فيها على كيلومتر واحد فقط عن منازلهم، ولا تتجاوز المدة الزمنية ساعة واحدة فقط في اليوم. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر حزمة إجراءات قبل أسبوع تقيد حركة المواطنين. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا أكثر من 20 ألف حالة، فيما توفي 860 شخصا.

وفي هولندا قررت الحكومة تمديد منع التجمع حتى الأول من شهر حزيران/ يونيو القادم. وفي حال عدم الالتزام بالقرار فإن الحكومة ستلجأ إلى حظر التجول أيضا، كما فعلت دول أوروبية مجاورة. التحذير جاء من طرف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته. وكانت الحكومة قد قررت قبل ذلك منع التجمعات حتى السادس من نيسان/ أبريل القادم.

على المستوى العالمي أرتفع عدد حالات الإصابات ليصل إلى 381 ألفا حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش صباح اليوم، وفق بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، فيما أرتفع عدد الوفيات إلى 16558. وأورد موقع جامعة "جون هوبكنز" نفس الأرقام تقريبا.

ع.خ /  ع.ج.م  (د ب أ، أ ف ب)

  • حيوان الهامستر نشيط ويحب الجري على العجلة الخاصة به.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    إشتر حيوان "الهامستر"

    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟

    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


 

مختارات

أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

تُلزم التعليمات بالعزل الذاتي بالمنزل لمدة أسبوعين في حالة الإحتكاك بشخص مصاب بكورونا. فكيف نقضي على الملل خلالها؟ إليكم بعض النصائح الطريفة التي قد تجعل الوقت يمر سريعاً إذا ما وجدتم أنفسكم في العزل الصحي المنزلي. (15.03.2020)  

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