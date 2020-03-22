كورونا ـ برلين تحث مواطنيها على التعايش مع نمط الحياة الجديدة

ناشد وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أولاف شولتس، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة المصحوبة بفيروس كورونا. وقال شولتس مساء الجمعة في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD): "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء". وأضاف أنه طالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الصعبة (الخطيرة) ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع.
وأكد شولتس قائلا إنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن "الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما أن نبقي العدوى تحت السيطرة".
ودافع شولتس مرة أخرى عن قواعد التضييق على الحياة العامة قائلا: "لقد حققنا في ظل مثل هذه الإجراءات المكثفة شيئا أبهرنا به كثيرين خارج ألمانيا، وهو تراجع نسبة العدوى"، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس من المؤكد أن يستمر الحفاظ على هذا الأمر. وأضاف شولتس بأنه "لذلك علينا الآن أن نكون في غاية الحذر وأن نراعي من خلال الخطوات التي يتم مناقشتها وتدبرها بذكاء أن تعود الحياة الاجتماعية ثانية إلى الازدهار".
وبالنسية لعدد الإصابات في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 137439 حالة بزيادة 3609 حالات، فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابات الجديدة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات، وبلغ عدد من تعافوا من المرض 85400 شخص تقريبا حسب بيانات المعهد.
ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
ملعب؟ لا ليس ضروريا فالشرفة تكفي!
دافور كمبوتشيك ليس مرغما على العزف داخل ستاد كبير لتصل نغمات ساكسوفونه إلى آلاف الناس. فمن شرفته تدوي ألحانه الموسيقية عبر مدينة رييكا الساحلية الكرواتية التي تضم نحو 130.000 نسمة. وهو يعزف يوميا من هذه المنصة. فقط الجاهلون بالثقافة يتمنون لو كان كمبوتشيك يسكن في شقة تحت الأرض.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
شرفة حزينة وموسيقى مفرحة
موسيقى حية لا تنطلق فقط في رييكا من الشرفة. الأشياء القديمة والمحيط الحزين لا يزعج أعضاء فرقة الباروك من فرايبورغ. فهم يعزفون أغنية لودفيغ فان بيتهوفن Ode an die Freude ويشاركون بذلك في تجمع موسيقي مفاجئ على مستوى ألمانيا. والنموذج يبقى الحفلات الموسيقية على الشرفات في ايطاليا.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
بدون شرفة الحياة خطيرة في زمن كورونا
وحتى في بلجيكا طلبت الحكومة من الناس البقاء في البيوت. وماذا يفعل الناس الذين لا يتوفرون على شرفة ويريدون استنشاق الهواء النقي؟ الجلوس على حافة النافذة! حركة خاطئة وسيكون الفيروس همهم الصغير.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
الشرفة كموقع تقهقر
شرفات من صنع المانيا ـ سفينة الرحلات Spectrum oft the Seas أبحرت لأول مرة قبل عام من ألمانيا. والآن هي ترسو أمام أستراليا. والركاب لا وجود لهم. إنهم أعضاء طاقم السفينة الذين يستمتعون بالنظر من الشرفات إلى ميناء سيدني.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
شرفة كبيرة، سينما كبيرة
يبدو المنظر وكأنه مشهد أخير من فيلم هوليودي، لكنها سيدة تنشر ملابس الغسيل في كاتماندو. ففي عاصمة نيبال يسري منذ أسبوعين حظر التجول. لكن هناك في الطوابق العليا يكون المرء آمنا من الفيروس.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
الشرفة كصالون للحلاقة
في قرية حولا بجنوب لبنان تتحول الشرفة إلى صالون حلاقة. عملي: فالشعر المقصوص يطير ببساطة مع الريح التي تهب. الأهم هو أن الكمامة في موضعها!
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
إحضار الطعام؟ ممكن
الحاجة أم الاختراع. هذا الرجل الوديع في مارسيليا ليس بمقدوره مغادرة شقته. والجيران ملؤوا له القفة بمشتريات. وبعيدا عن كل خطر بإمكانه إذن رفع السلة بفضل قطع قماش محزومة مع بعضها البعض.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
تدريبات رياضية
سيباستيان مانكو مدرب رياضة في بوردو. وحتى يتمكن المقيمون في دار العجزة في المدينة الفرنسية من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال فترة الوباء، فإن مانكو يقوم بحركات رياضية معهم ـ عن بُعد هو آمن من المسنين الذين يهددهم كورونا بشكل خاص. هواء نقي، وليس هناك خطر عدوى: فكرة جيدة!
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
الرياضة الاحترافية ممكنة أيضا
هانس بيتر دورست رياضي كبير. وخلال الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو أحرز ميداليتين ذهبيتين. ومنذ حادثة سير قبل 26 عاما بات حس التوازن لديه مضطربا. فمسافة الرؤية لديه مقيدة وقدرة رد الفعل كذلك. لكن بفضل الدراجة الثلاثية ليس هناك إشكال. فرغم كورونا يمكن لدورست ركوب الدراجة في شرفته الواسعة في دورتموند.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
الحجم هو الجانب الحاسم!
مزيد من الفسحة تمنحها هذه الشرفة في موناكو. فهي تمتد فوق طابقين لبرج أوديون ولها مسبح به زحليقة. وبهذا يمكن تجاوز الحجر الصحي بشكل جيد. لكنها متعة ليست رخيصة: الشرفة والشقة التابعة لها تساوي نحو 300 مليون يورو.
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هكذا تبدو الحياة فوق الشرفات في زمن "كورونا"!
الشمس ضد الشحوب
الفكاهة السوداء في زمن كورونا: في الوقت الذي يجب فيه على آخرين المكوث في الداخل، يتوفر هيكل عظمي لوحده على شرفة في فرانكفورت على الأودر ـ وليس فقط في الساعة السحرية.