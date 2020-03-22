كورونا ـ برلين تحث مواطنيها على التعايش مع نمط الحياة الجديدة

ناشد وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، أولاف شولتس، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة المصحوبة بفيروس كورونا. وقال شولتس مساء الجمعة في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD): "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء". وأضاف أنه طالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الصعبة (الخطيرة) ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع.

وأكد شولتس قائلا إنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن "الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما أن نبقي العدوى تحت السيطرة".

ودافع شولتس مرة أخرى عن قواعد التضييق على الحياة العامة قائلا: "لقد حققنا في ظل مثل هذه الإجراءات المكثفة شيئا أبهرنا به كثيرين خارج ألمانيا، وهو تراجع نسبة العدوى"، مشيرا إلى أنه مع ذلك ليس من المؤكد أن يستمر الحفاظ على هذا الأمر. وأضاف شولتس بأنه "لذلك علينا الآن أن نكون في غاية الحذر وأن نراعي من خلال الخطوات التي يتم مناقشتها وتدبرها بذكاء أن تعود الحياة الاجتماعية ثانية إلى الازدهار".

وبالنسية لعدد الإصابات في ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت (18 نيسان/ أبريل 2020) ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 137439 حالة بزيادة 3609 حالات، فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابات الجديدة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات، وبلغ عدد من تعافوا من المرض 85400 شخص تقريبا حسب بيانات المعهد.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز)