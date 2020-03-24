 كورونا ـ انتقادات أمريكية وأوروبية لـ″توظيف″ موسكو للمساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2020

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أخبار

كورونا ـ انتقادات أمريكية وأوروبية لـ"توظيف" موسكو للمساعدات

فيما تحرص روسيا على تغطية إعلامية مثيرة للجدل تبرز من خلالها المساعدات التي تقدمها لدول غربية، تثور انتقادات لموسكو بأنها تستخدم هذه المساعدات "كأداة سياسية ودعائية".

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية وتظهر توجه أطقم ومساعدات لإيطاليا (المصدر وزارة الدفاع الروسية/ الألمانية)

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية وتظهر توجه أطقم ومساعدات لإيطاليا (المصدر وزارة الدفاع الروسية/ الألمانية)

ذكر التلفزيون الرسمي الروسي أن طائرة نقل عسكرية أقلعت من مطار خارج موسكو في وقت مبكر من يوم الأربعاء (الأول من أبريل/ أيار)، متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها شحنة معدات طبية وكمامات لمساعدة واشنطن في مكافحة فيروس كورونا.

وعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بحثا خلاله أفضل سبل مكافحة الفيروس. وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء مساء أمس الثلاثاء نقلا عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "قبل ترامب بامتنان هذه المساعدة الإنسانية". أما ترامب فقد تحدث بنفسه وبحماس عن المساعدة الروسية بعد اتصاله الهاتفي مع بوتين.

هذه المساعدات التي اعتبرت مُفاجئة نظرا للعلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن بسبب اتهامات لروسيا بتدخلها في مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل نحو أربع سنوات، زادت من حدة الانتقادات الموجهة أصلا للرئيس ترامب، وذلك لما اعتبر "فشلا ذريعا" في إدارته لأزمة كورونا في البلاد. ويرى المنتقدون خاصة في الحزب الديمقراطي، أن موسكو تستخدم مثل هذه المساعدة كأداة سياسية ودعائية لفرض نفوذها، وهو ما ينفيه الكرملين بقوة.

 من جهتها، عرضت قناة روسيا 24 الروسية صباح اليوم الأربعاء صورة للطائرة وهي تقلع من مطار عسكري خارج موسكو في جنح الظلام، وكان مخزنها ممتلئ بصناديق من الورق المقوى وغيرها من العبوات.
يتزامن ذلك مع ارتفاع مرعب لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجّد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 187 ألف إصابة، مع تسجيل 829 حالة وفاة في يوم واحد، ليتجاوز عدد الوفياة أكثر من أربعة آلاف. 
بينما وفي روسيا بلغ عدد الإصابات المُعلن عنها، 2337 حالة إلى جانب 17 حالة وفاة بالفيروس وفقا للبيانات الرسمية التي شكك أطباء محليين في دقتها.

Russland Moskau | Coronavirus | Mann mit Mundschutz (picture-alliance/dpa/Tass/S. Karpukhin)

روسيا متهمة باستغلال مساعداتها للبلدان المتضررة بوباء كورونا لصالح أجندتها السياسية، وكرملين ينفي.

انتقادات أوروبية قوية لروسيا

وسبق لروسيا أن أرسلت مساعدات إلى إيطاليا أكثر البلدان الأوروبية تضررا من وباء "كوفيد-19"،وفي ذات الوقت ركزت تقارير إعلامية روسية على ما وصفته عجز الاتحاد الأوروبي في توفير مساعدة سريعة لبلد عضو. غير أن الاتحاد الأوروبي انتقد بقوة ما أسماه "نشر ممنهج لمعلومات خاطئة خلال أزمة كورونا، وتوضيفها لأغراض سياسية".

وجاء في بيان صادر ليل الثلاثاء/ الأربعاء عن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد (EEAS) أن هذا يحدث "من خلال تشكيك مباشر في قدرات ومصداقية الاتحاد الأوروبي" فيما يتعلق بالأزمة الحالية.

واتهم البيان على وجه الخصوص مواقع مقربة من الكرملين في تقديم صورة خاطئة عن التكتل الأوروبي على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ووضعه في التعامل مع أزمة كورونا، وأنه عاجز على تقديم المساعدة لأعضاءه وعلى رأسها إيطاليا ودول البلقان العضوة في الاتحاد.

ويضيف البيان أن خصوصا ما يتعلق بالمساعدات التي قدمت إلى إيطاليا عمدت "المؤسسات الإعلامية المُراقبة من قبل الدولة إلى تحويل اهتمامها نحو إبراز جهوزية روسيا لاحتواء الوباء".

ووجه البيان أيضا انتقادات للصين التي لم تقدم مؤسساتها الإعلامية حقائق دامغة حول مصدر الفيروس الذي ظهر أول مرة في إقليم ووهان الصيني قبل أن يتمدد إلى أكثر من 180 دولة إلى حدود الأربعاء. 

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

     

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


 

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