كورونا ـ استمرار ارتفاع وتيرة عدد الإصابات في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم (الأحد 15 أغسطس / آب 2021) استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 35، فيما كان يبلغ أمس السبت 7.32، وكان يبلغ قبل أسبوع 22.6 يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته في ألمانيا من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع تموز/ يوليو الماضي 9.4 وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 4.728 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن ثلاث حالات وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 2.127 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن أربع حالات وفاة. تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و821 ألفا و13 حالة إصابة، ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيراً، نظراً لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها. وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و679 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 91 ألفا و867 شخصا.

97 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 97.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 430 ألفا و262 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.82 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و874 حالة. ومضى عام و28 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)