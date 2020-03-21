كورونا ـ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز خمسة ملايين

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي في ألمانيا تجاوز خمسة ملايين حالة. وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 33 ألفا و498 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ومن ثم وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة لدى المعهد إلى خمسة ملايين و21 ألفا و469 حالة إصابة.
وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وصل إلى مستوى قياسي جديد أيضا، وبلغ صباح اليوم الأحد على مستوى ألمانيا 289.
من جهته، أعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا عن تخوفه من أعداد الوفيات خلال الموجة الرابعة من الجائحة على نحو يزيد على ما كان عليه في الموجات السابقة. وقال ميخائيل كرتشمر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "نحن فقط في بداية شتاء قاس: الموجة التي أمامنا حاليا سوف تفوق جميع الموجات السابقة".
وتابع السياسي الألماني البارز قائلا: "سوف توقع هذه الموجة الرابعة المزيد من الضحايا، بما في ذلك أيضا المزيد من الوفيات، على نحو أكثر من أي شيء عرفناه من قبل".
وأراد كرتشمر بتصريحاته تهيئة الأشخاص في ألمانيا إلى أن هذا الوضع المحتدم سوف يستمر لشهور، واستطرد موضحاً: "نعلم من العام الماضي: أنه يتعين علينا الصمود حتى عيد الفصح. هذه الموجة لن تنته قبل ذلك".
وأشار إلى أن ألمانيا لا يزال لديها فرصة للحيلولة دون إغلاق خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، ودعا لتطبيق قاعدة "غي2" في جميع أنحاء ألمانيا، والتي تنص على السماح للمطعمين أو المتعافين فقط، بالدخول إلى الأماكن العامة مثل الفعاليات أو المطاعم. وشدد كرتشمر أيضا على ضرورة الحد من المخالطات وإلغاء كثير من الفعاليات الكبرى مثل أسواق عيد الميلاد قدر الإمكان.
من ناحية أخرى ذكر المكتب المحلي للشؤون الصحية والغذائية بولاية بافاريا الألمانية أن هناك عدداً كبيراً من المطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد في بافاريا بين الوفيات التي تزداد سريعاً في الولاية.
وبحسب بيانات المكتب، تبلغ نسبة هؤلاء الأشخاص 30 بالمائة تقريباً بين جميع الوفيات في الولاية في الفترة بين 4 و31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وذكر المكتب الذي يتخذ من مدينة إرلانغن مقراً له، اليوم الأحد أن أشخاص 108 أشخاص من إجمالي 372 متوفياً في هذه الفترة كانوا قد تلقوا جرعتي لقاح كورونا، أي تلقوا التطعيم بشكل كامل.
وأشار المكتب إلى أن نسبة الوفيات بين المطعمين تراجعت قليلاً في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وبلغت 26 بالماءة تقريباً، حيث بلغ عدد المتوفين المطعمين بشكل كامل 23 شخصاً بين 88 حالة وفاة في تلك الفترة.
يذكر أن المستشفيات بالولاية سجلت خلال الأسابيع الماضية أيضا تزايداً في عدد مرضى الرعاية المركزة من المطعمين بشكل كامل. وأكد مكتب الشؤون الصحية والغذائية بالولاية أنه يجب تحليل الأعداد بحذر، موضحاً أنه يندرج ضمن وفيات كورونا كل من يصاب بالفيروس، ولكن لا يعني ذلك أن كورونا هي سبب الوفاة.
يشار إلى أن أغلب وفيات كورونا هم أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاماً، أي أن كثيراً منهم يعانون من أمراض أخرى. وأشار المكتب أيضاً إلى أن كبار السن بصفة خاصة كانوا من أوائل من حصلوا
على التطعيم في ألمانيا، وبذلك يزداد لديهم خطر تراجع التحصين المناعي ضد الفيروس، وأكد المكتب أن هذا الأمر يوضح الأهمية الخاصة للجرعات التعزيزية من اللقاح.
ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أرقام قياسية للإصابات الجديدة
دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
موجة بدون صرامة المواجهة
ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
بين قاعدة 3G وقاعدة 2G
سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
مجانية الكشف السريع
أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها
أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أوضاع المستشفيات تحت السيطرة
تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
جائحة في قلب الانتقال السياسي
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
الجائحة غيرّت المشهد
أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
توقعات بتعافي الاقتصاد
تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.
الكاتب: إسماعيل عزام