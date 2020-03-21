كورونا ـ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا يتجاوز خمسة ملايين

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي في ألمانيا تجاوز خمسة ملايين حالة. وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 33 ألفا و498 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ومن ثم وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة لدى المعهد إلى خمسة ملايين و21 ألفا و469 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وصل إلى مستوى قياسي جديد أيضا، وبلغ صباح اليوم الأحد على مستوى ألمانيا 289.

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من جهته، أعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا عن تخوفه من أعداد الوفيات خلال الموجة الرابعة من الجائحة على نحو يزيد على ما كان عليه في الموجات السابقة. وقال ميخائيل كرتشمر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد "نحن فقط في بداية شتاء قاس: الموجة التي أمامنا حاليا سوف تفوق جميع الموجات السابقة".

وتابع السياسي الألماني البارز قائلا: "سوف توقع هذه الموجة الرابعة المزيد من الضحايا، بما في ذلك أيضا المزيد من الوفيات، على نحو أكثر من أي شيء عرفناه من قبل".

وأراد كرتشمر بتصريحاته تهيئة الأشخاص في ألمانيا إلى أن هذا الوضع المحتدم سوف يستمر لشهور، واستطرد موضحاً: "نعلم من العام الماضي: أنه يتعين علينا الصمود حتى عيد الفصح. هذه الموجة لن تنته قبل ذلك".

وأشار إلى أن ألمانيا لا يزال لديها فرصة للحيلولة دون إغلاق خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، ودعا لتطبيق قاعدة "غي2" في جميع أنحاء ألمانيا، والتي تنص على السماح للمطعمين أو المتعافين فقط، بالدخول إلى الأماكن العامة مثل الفعاليات أو المطاعم. وشدد كرتشمر أيضا على ضرورة الحد من المخالطات وإلغاء كثير من الفعاليات الكبرى مثل أسواق عيد الميلاد قدر الإمكان.

من ناحية أخرى ذكر المكتب المحلي للشؤون الصحية والغذائية بولاية بافاريا الألمانية أن هناك عدداً كبيراً من المطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد في بافاريا بين الوفيات التي تزداد سريعاً في الولاية.

وبحسب بيانات المكتب، تبلغ نسبة هؤلاء الأشخاص 30 بالمائة تقريباً بين جميع الوفيات في الولاية في الفترة بين 4 و31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر المكتب الذي يتخذ من مدينة إرلانغن مقراً له، اليوم الأحد أن أشخاص 108 أشخاص من إجمالي 372 متوفياً في هذه الفترة كانوا قد تلقوا جرعتي لقاح كورونا، أي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وأشار المكتب إلى أن نسبة الوفيات بين المطعمين تراجعت قليلاً في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وبلغت 26 بالماءة تقريباً، حيث بلغ عدد المتوفين المطعمين بشكل كامل 23 شخصاً بين 88 حالة وفاة في تلك الفترة.

يذكر أن المستشفيات بالولاية سجلت خلال الأسابيع الماضية أيضا تزايداً في عدد مرضى الرعاية المركزة من المطعمين بشكل كامل. وأكد مكتب الشؤون الصحية والغذائية بالولاية أنه يجب تحليل الأعداد بحذر، موضحاً أنه يندرج ضمن وفيات كورونا كل من يصاب بالفيروس، ولكن لا يعني ذلك أن كورونا هي سبب الوفاة.

يشار إلى أن أغلب وفيات كورونا هم أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاماً، أي أن كثيراً منهم يعانون من أمراض أخرى. وأشار المكتب أيضاً إلى أن كبار السن بصفة خاصة كانوا من أوائل من حصلوا

على التطعيم في ألمانيا، وبذلك يزداد لديهم خطر تراجع التحصين المناعي ضد الفيروس، وأكد المكتب أن هذا الأمر يوضح الأهمية الخاصة للجرعات التعزيزية من اللقاح.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)