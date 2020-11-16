كورونا ـ ألمانيا ترجئ قراراً بفرض قيود في المدارس

كشفت مسودة وثيقة للحكومة الألمانيةالاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) تأجيل إجراءات جديدة لمحاربة كورونا تتعلق بعدد التلاميذ في الفصول وتطبيق خطط لإلغاء الإعفاء من ارتداء الكمامات لبعض تلاميذ المرحلة الابتدائية. وعوضاً عن ذلك، جاء في الوثيقة أنه سيكون على قادة الولايات الألمانية الستة عشر أن يقترحوا في الأسبوع المقبل إجراءات جديدة للحد من الإصابات في المدارس.

ومن المتوقع أن تكشف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت لاحق عن إجراءات تتضمن قيوداً جديدة على الحفلات التي تقام في المنازل، وذلك بعد محادثات مع رؤساء حكومات الولايات. وتحرص ميركل على تسطيح منحنى الإصابات قبل عيد الميلاد مع الحد من الضرر الاقتصادي. وفرضت ألمانيا "عزلاً عاماً خفيفاً" لكبح جماح الموجة الثانية من الفيروس التي تجتاح العديد من الدول في أوروبا. وتم إغلاق المطاعم والحانات، لكن المدارس والمتاجر بقيت مفتوحة.

وستجتمع ميركل وقادة الولايات الاثنين المقبل ومن الممكن أن يصدر قرار بمزيد من الإجراءات، من بينها تصورات جديدة للحد من الإصابات في المدارس ودور الحضانة. ومنذ بداية الجائحة تم رصد 520 ألف حالةكوفيد-19 حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. لكن الأعداد زادت بنسبة 50 في المائة إلى 780 ألف إصابة في الأسبوعين الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

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في سياق متصل، انتقد هاينز-بيتر مايدينغر، رئيس اتحاد المعلمين في ألمانيا، تأجيل القرارات المتعلقة بمزيد من تدابير الحد من انتشار كورونا في المدارس. وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية التي ستصدر غداً الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، قال مايدينغر: "أخشى أن تأتي التعديلات بعد فوات الأوان وأحذر من إغلاق المدارس كنتيجة نهائية".

هذا وأكد مايدينغر على الحاجة إلى تقليص عدد التلاميذ في الفصول، وطالب بضرورة أن تتوافق الولايات على "قواعد موحدة مثل الارتداء الإجباري للكمامة في الفصول لكل المراحل الدراسية".

ح.ز/ ي.أ (رويترز/ د.ب.أ)