كورونا ـ ألمانيا تتجه نحو التخلي التدريجي عن الكمامة

قال ينس شبان وزير الصحّة الألمانياليوم (الاثنين 14 يونيو/ حزيران 2021) في مقابلة مع مجموعة فونك الإعلامية "بفضل انخفاض معدل الإصابات، يمكننا الشروع على مراحل، وقد تكون الخطوة الأولى هي رفع وضع الكمامة في الخارج". وأضاف "في المناطق التي يكون فيها معدل الإصابات منخفضًا جداً ومعدل التطعيم مرتفعًا، يمكن أن يشمل ذلك تدريجياً الاماكن المغلقة".

وفي ألمانيا، يعتبر وضع الكمامةإلزامياً في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة. شهدت البلاد، مثل معظم جيرانها الأوروبيين، انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ عدة أسابيع، مما سمح بتخفيف القيود.

تسارعت حملة التطعيم. وتلقى 48.1 بالمئة من السكان جرعة واحدة على الأقل في حين أن 25.7 بالمئة أصبحوا محصنين بالكامل. ورُفع العديد من التدابير للحد من انتشار كوفيد-19 منذ منتصف أيار/ مايو، فأعادت المطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية فتح أبوابها المغلقة منذ أشهر.

تصريحات شبان تأتي بعد دعوة وزيرة العدل كريستين لامبرخت الولايات الألمانية إلى "دراسة" مدى جدوى وضع الكمامة على أراضيها. في أوروبا، رفعت الدنمارك، المجاورة لألمانيا، الإثنين إلزامية وضع الكمامة، باستثناء وسائل النقل العام.

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و715.518 بعد تسجيل 549 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89.844 بعد تسجيل عشر حالات جديدة. فيما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 60.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 977 ألفا و510 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 24 أسبوعا. ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.72 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 89 ألفا و839 حالة. ومضى عام و20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ / أ.ف.ب)