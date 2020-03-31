 كورونا ـ أكثر من 43 ألف حالة وفاة في العالم منها حوالي 30 ألفا في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.04.2020

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أخبار

كورونا ـ أكثر من 43 ألف حالة وفاة في العالم منها حوالي 30 ألفا في أوروبا

ما يزال فيروس كورونا يتمدد مخلفا عشرات آلاف الضحايا، حيث سجلت أحدث إحصائية وفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالمي، منها حوالي 30 ألفا في أوروبا، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة في العالم نحو 870 ألفا.

غرفة عمليات في إسبانيا

فيروس كورونا لا زال يواصل بطشه بالبشر. أعداد الوفيات حول العالم إلى حدود ظهر الأربعاء (الأول من أبريل/أيار)، بلغ 43 ألفا و288 وفق بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية، أكثر من ثلاثين ألفا منها سجلت في أوروبا الموبوءة. إيطاليا وإسبانيا في مقدمة الدول الأوروبية التي أصابها البلاء. أما أعداد الإصابات المؤكدة ففقد بلغت نحو 870 ألفا حول العالم.

إسبانيا وحدها سجلت الأربعاء 864 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، مع عدد إصابات تتجاوز رسميا المئة ألفا. يذكر أن حصيلة الولايات المتحدة لم تكن أقل، بل أكثر وبفارق حالة وفاة واحدة أي بمجموع 865 شخصا وذلك في يوم واحد أيضا.

بصيص أمل ولوضعيف

ومع ذلك تشير وزارة الصحة الإسبانية الى أن وتيرة الإصابات الجديدة مستمرة في التراجع، من 20 في المئة قبل أسبوع الى 8,2 في المئة. كما سجل معدل الوفيات تراجعا من 27 في المئة قبل أسبوع الى 10,6 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما يزداد عدد الشفاءات ليبلغ 22647، أي حوالى 20 في المئة من مجموع الإصابات.

وتبقى مدريد المنطقة الأكثر تأثرا في إسبانيا، إذ سُجلت فيها 42,7 في المئة من الإصابات، و29,2 في المئة من الوفيات، علما أن الوباء يتفشى بسرعة أكبر في إقليم كاتالونيا (شمال شرق) حيث يوجد عدد أكبر من المرضى في أقسام العناية المركزة.

ويخضع الإسبان (47 مليونا) حاليا لتدابير عزل هي الأكثر تشددًا في أوروبا، ولا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقي العلاج، وتنزيه كلابهم.

إيطاليا الجريحة

إيطاليا الجريحة التي سُجل فيها أكبر عدد من الوفيات في العالم حتى اللحظة (أكثر من 12 ألفا و400 خلال شهر ونيف)، بدأت فيها وعلى ما يبدو إجراءات العزل تؤدي إلى نتائج "مشجعة" وذلك منذ فرضها قبل  ثلاثة أسابيع. لكنها أيضا سجلت 837 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. ونكست الأعلام أمس الثلاثاء أمام مباني بلدياتها، في دقيقة صمت "تكريما لضحايا فيروس كورونا" وللعاملين في القطاع الصحي.

وفي كل الأماكن، تعمل الطواقم الصحية والطبية بأقصى طاقتها. وتمضي الحكومة الإيطالية إلى تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 نيسان/ أبريل.

وكانت إيطاليا قد عطلت كافة الأنشطة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني أصلا. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، رغم أن التمديد كان متوقعا على نطاق واسع.

إيران تسجل 3 آلاف حالة وفاة 

تشير آخر البيانات الرسمية إلى وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في إيران. وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تمّ تسجيل 2987 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 47593 إصابة، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر الصحافي اليوم الأربعاء عبر الإنترنت، مشيرا إلى شفاء 15473 مصابا.

لكن العديد من الأطراف ومنها منظمة الصحة العالمية تعتبر أن الأرقام المعلن عنها قد تكون بعيدة جدا عن الواقع.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

إغلاق ووهان حمى الصين

من جهتها، نشرت الصين حيث ظهر الوباء، اليوم  ولأول مرة عدد الأشخاص المصابين حاليا بفيروس كورونا المستجد، الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض، أي أنهم لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال.

وكانت اللجنة قد أعلنت الثلاثاء انها ستبدأ بنشر معلومات يومية حول هذه الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض وتعتبر معدية، في خطوة تحاول عبرها السلطات تطمين المواطنين.

ولا تضاف هذه الحالات الى الحصيلة الرسمية للإصابات الا حين تظهر عليها أعراض المرض.

في غضون ذلك، رجّح باحثون أن يكون قرار الصين بإغلاق مدينة ووهان حيث كان بدأ انتشار وباء كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر، قد حال دون اصابة اكثر من 700 الف شخص لأنه أدى الى إبطاء انتشار الفيروس.

وفي تقرير حديث أعده باحثون صينيون وأمريكيون وبريطانيون، اعتبر أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الصين في أول 50 يوما من انتشار الوباء منحت مدناً أخرى في البلاد وقتا ثمينا للاستعداد وفرض اجراءاتها الخاصة.

واستخدم الباحثون في تحقيقهم بلاغات عن حالات الاصابة ومعلومات صحة عامة إضافة الى عمليات رصد الموقع الجغرافي عبر الهواتف النقالة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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