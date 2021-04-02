 كورونا - غالبية الألمان تشكك في تحقيق أهداف التطعيم في الوقت المعلن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا - غالبية الألمان تشكك في تحقيق أهداف التطعيم في الوقت المعلن

في ظل وتيرة تطعيم بطئية، تشكك غالبية الألمان في قدرة حكومة ميركل على الالتزام بالموعد الزمني المعلن عنه لتوفير اللقاح للجميع، فيما أكد وزير الصحة الألماني أن التطعيم لا يمكنه "كسر" الموجة الثالثة.

أحد مراكز التطعيم في مدينة بون الألمانية (غرب)

أحد مراكز التطعيم في مدينة بون الألمانية (غرب)

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021) أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجّد، المسجّلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 8 آلاف و497 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 9 آلاف و872 إصابة. وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

مختارات

غيرت جائحة كورونا من أسلوب التدريس في العديد من الدول ليضطر ملايين التلاميذ حول العالم إلى تلقي الدروس عبر الإنترنت بشكل كلي أو جزئي، لكن دراسة حديثة خلصت إلى أن للدروس الافتراضية تأثيرات سلبية على الأطفال والوالدين.

قلّما يتحدث الناس عن تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل بالنسبة للشباب. الأرقام مفزعة في أوروبا، لكن ذلك لم يجعل السياسيين يهتمون بالظاهرة، رغم أنها تقود العديد من الشباب إلى اليأس والإحباط والقبول بأجور زهيدة.

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن من يتلقى جرعات التطعيم ضد كورونا سيستعيد بعض الحريات، مشيراً إلى أنه لن يكون مضطراً للبقاء في الحجر الصحي عند السفر أو إجراء تحليل عند الذهاب إلى المتاجر.

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أن انخفاض شعبية الاتحاد المسيحي، الذي ينتمي إليه مع المستشارة أنغيلا ميركل، "إشارة إنذار"، داعياً إلى حسم مسألة مرشح الاتحاد لمنصب المستشارية ووضع قانون اتحادي لمواجهة كورونا.

شهدت مدينة شتوتغارت الألمانية مظاهرة حاشدة احتجاجا على التدابير المفروضة لاحتواء الجائحة. ومع أن المظاهرة كانت سلمية، إلا أن انتهاك قواعد الحد من كورونا، أثار الانتقادات للسلطات الأمنية المحلية، التي دافعت عن موقفها.

وسجل المعهد 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 43 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي. 

الملفت أن معدل انتشار المرض  بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام واصل انخفاضه الطفيف جداً، مستقراً عند 128 إصابة.

في المقابل ما زالت وتيرة التلقيح بعيدة عن المستوى المرغوب، إذ وحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء، تم إعطاء إلى غاية الأحد 14,4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا، الأمر الذي يعني متوسط معدل التطعيم بنحو 352 ألفاً و304 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر 10 أشهر لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، ما ينذر بأن تعهد حكومة أنغيلا ميركل بتقديم عرض تطعيم ضد كورونا لجميع المواطنين بحلول 21 أيلول/ سبتمبر المقبل، أمر ما زال صعب المنال.

مشاهدة الفيديو 10:11

مسائية DW: المتلازمة المرتبطة بكورونا..ما خطورتها على الأطفال؟

وفي استطلاع حديث للرأي أعرب فعلاً ما يقرب عن ثلثي الألمان عن شكوكهم في تحقق ذلك. وأجرى الاستطلاع معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وأظهر أن 23 بالمائة فقط من الألمان يعتقدون أن الحكومة ستحقق هذا الهدف، بينما أعرب 62 بالمائة آخرين عن شكوكهم. ولم تحدد نسبة 15 بالمائة موقفها من الأمر.

وسرت حملة التطعيم في ألمانيا على نحو أبطأ بكثير من العديد من البلدان الأخرى، لكن من المنتظر السماح هذا الشهر بالحصول على اللقاح من العيادات الطبية، وسيساعد أخصائيون وأطباء خاصون وأطباء الشركات أيضاً في تسريع الجهود.

التطعيم "لا يمنع" الموجة الثالثة

وأمام  سيل من الانتقادات  يواجهها وزير الصحة الأماني يانس شبان حالياً، حذر الأخير اليوم الاثنين خلال زيارة لمركز التطعيم "ميسه" بالعاصمة برلين من ان التطعيم لا يمنع حدوث الموجة الثالثة، مضيفاً: "هناك بلدان لديها معدل تطعيم أعلى، مثل تشيلي وبريطانيا والولايات المتحدة، تُظهر أن القيود على الاختلاط لا تزال ضرورية".

إلى ذلك وصف شبان الوضع في وحدات العناية المركزة والمستشفيات بالمقلق في ضوء زيادة معدلات الإشغال، وقال: "علينا كسر هذه الموجة الثالثة معاً وتقليص الاختلاط خاصة في النطاق الشخصي والمدارس والعمل، حيثما أمكن ذلك".

وناشد الوزير الولايات "التي يزيد معدل الإصابة فيها عن 100 حالة (لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع) تطبيق مكابح الطوارئ المتفق عليها من أجل خفض أعداد الإصابات".

ودعا شبان مجدداً إلى تخفيف القيود عن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، موضحاً أنه يمكن معاملة الأفراد الذي تم تطعيمهم على نحو تام  مثل الأفراد الذين أظهرت فحوصهم نتائج سلبية، وقال: "لن يكون لدى أحد فرص أقل أو أكثر من شخص آخر طالما اتضح أن خطر العدوى منخفض عبر اختبار أو تلقيح".

و.ب/ (د ب أ، أ ب د)

  • Puzzlebild Selbstporträt Dürrer

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    في الهدوء تكمن القوة

    أدى الطلب القوي على لعبة البازل (الألغاز) أثناء جائحة كورونا إلى زيادة نمو في هذا القطاع عام 2020. ومقارنة مع 2019 ارتفعت المبيعات لدى شركة رافينسبورغ العملاقة بنسبة 20 في المائة إلى 632 مليون يورو. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم تجاوز سنة الأزمة بنجاح. وباعت الشركة أكثر من 28 مليون لعبة ما يعادل نحو 32 في المائة أكثر من السنة قبلها.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    عندما تسير القطارات في الأقبية

    طفرة حتى في إنتاج المجسمات النموذجية المحبوبة في البلاد والتي لها أنصار مشهورون، مثل وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يعبر هنا عن فرحته بنموذج قطار سريع. والشركة المتألقة في بناء نماذج القطارات ميركلين حققت في نوفمبر 50 في المائة أكثر من الطلبيات مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية. ومنذ الإغلاق الأول حققت الشركة زيادة في المبيعات.

  • England London | Harry Rihards und Charlie Harbord rudert die Themse im Heimtrainer um Spenden für die NHS zu sammeln

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    حتى الحركة الرياضية لها تكاليفها

    حقيقة تقول إن من يحافظ على رشاقة الناس يحقق الربح. وبما أن صالات الرياضة ظلت مغلقة أثناء الجائحة، فإن لوازم رياضة كمال الأجسام سجلت أرقاما عالية. وكما أفاد مكتب الاحصائيات الاتحادي فإن عشاق الرياضة صرفوا في ديسمبر 13.1 في المائة أكثر من المال لاقتناء تلك اللوازم.

  • Bildergalerie Fahrräder | Radfahrer in München

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    انتعاش سوق الدراجات الهوائية

    منذ الصيف بقي الكثير من الناس الذين أرادوا شراء دراجة هوائية جديدة بدون نتيجة: لم تعد هناك دراجات معروضة للبيع. وحسب استطلاع للرأي ارتفعت نسبة المواطنين الذين يسوقون دراجة هوائية مقارنة مع السنة قبلها من 17 إلى 22 في المائة. والكثير منهم حسب الدراسة يريدون استعمال الدراجة بعد الأزمة.

  • Deutschland BG Wanderwege | Rennsteig

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    اكتشاف الطبيعة

    أثناء الجائحة تبين أن التجول في الطبيعة من الأنشطة البارزة في الأزمة. "التجول كنشاط رياضي فردي في الطبيعة يشهد طفرة بسبب الجائحة"، كما يفيد اتحاد التجول الألماني. وهذا التطور يكفي لبيع ما يكفي من لوازم التجول كالأحذية لتحقيق ربح في العائدات.

  • Drive-in Baumarkt

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    الاجتهاد في البيت

    وعندما يعود المتجولون وسائقو الدراجة إلى بيوتهم، فإنهم يرون ربما حاجة لتحسين مسكنهم. وهذا يضمن لمتاجر لوازم البناء طفرة. فمتاجر هورنباخ مثلا أعلنت في الربع الثالث من عام 2020/21 زيادة في العائدات بنسبة 20.3 في المائة. ويُتوقع تحقيق زيادة من 13 إلى 17 في المائة للسنة كلها.

  • Tim Cook präsentiert iPhone 12

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    هذا يجب أن يحضر تحت شجرة عيد الميلاد

    دعوة هذا الرجل اللطيف في الصورة استجاب لها عدد كبير من الناس عالميا وفي المانيا. وبما أنه لا يُعرف كيف يتم صرف المال، فوجب أن يكون هاتفا ذكيا في عيد الميلاد. والنتيجة هي أن شركة ايبل باعت في الثلث الرابع 90 مليون جهاز ـ وهذا ما رفع مستوى المبيعات لأول مرة ليتجاوز حدود 100 مليار دولار.

  • Computerspiel Ryse: Son of Rome

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    اللعب على الأريكة

    في أيامي الماضية (وهذا مر عليه وقت طويل) كنا نقوم بذلك فقط عندما يكون الوالدان في السينما. واليوم نساهم باللعب في زيادة الناتج القومي المحلي باقتناء ألعاب. لأن بلاي ستيشن أو إكس بوكس ليست بدون مقابل مادي.

  • DW Con sabor y saber | Argentische Pizza

    في صور.. حتى في زمن الجائحة يمكن تحقيق أرباح!

    أولا يأتي الجوع ثم الندم

    وحتى الناس الذين يلعبون أو يتفرجون على التلفزة على الأريكة يصيبهم الجوع ـ ومن أجل ذلك توجد خدمات التوصيل التي تحقق حاليا عائدات قوية. فهي تقوم بإيصال البيتزا والهامبورغر وسوشي وأكلات شهية أخرى إلى البيوت. وهذا شيء جميل، لأن هذه الشريحة من الناس ستبحث بعد الجائحة عن صالات اللياقة البدنية والمساهمة مرة أخرى في عجلة النمو.


مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundestag Änderung des Infektionsschutzgesetzes Angela Merkel

ميركل في قلب الجدل بألمانيا حول لقاح استرازينيكا 02.04.2021

يدخل الجدل حول لقاح أسترازينيكا حلقة جديدة في ألمانيا بعد إصدار أحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، أوصت على قصر استخدامه في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجّد على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

Coronavirus - Impfung Bundespräsident frank-Walter Steinmeier

الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة تطعيم من لقاح أسترازينيكا 01.04.2021

أعلن ديوان الرئاسة الألمانية أن الرئيس الألماني شتاينماير قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد. في المقابل، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه لا يعتزم تلقي لقاح أسترازينيكا.

Symbolbild Injektionsflasche mit Spritze AstraZeneca

ألمانيا ـ وقف التطعيم بلقاح أسترازينيكا على من هم أقل من 60 عاما 30.03.2021

قررت ألمانيا قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية". جاء هذا القرار "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  