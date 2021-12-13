 كورونا: عواقب الوباء الاقتصادية | DW الأخبار | DW | 17.03.2022

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DW الأخبار

كورونا: عواقب الوباء الاقتصادية

لقد تسبب الوباء في الكثير من المعاناة وأودى بحياة كثيرين، كما أن الحفاظ على استقرار الأنظمة الاقتصادية والتخفيف من العواقب كلف أموالا كثيرة. كيف أثر ذلك على الفقر العالمي، وما حجم التكاليف التي تحملها الناس وسيتحملونها مستقبلًا؟

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