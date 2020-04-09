كورونا عربيا.. ارتفاع عدد الإصابات في المغرب والسعودية ومصر

سجل المغرب إلى حدود صباح اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان 2258 إصابة بفيروس كورونا من أصل 12523 اختباراً أجراه، بينما بلغ عدد الوفيات 133، والمتعافين 273. وتُظهر البيانات أن المغرب شهد ما بين الأربعاء والخميس 259 حالة جديدة، وهو أعلى رقم ارتفاع بالبلد منذ اكتشاف أول حالة بداية مارس الماضي.

وسجلت السعودية 518 إصابة جديدة، ما جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 6330، وهو الرقم الأعلى عربياً، لكن عدد الوفيات يبقى منخفضا في السعودية التي لم تسجل سوى 83 حالة، أربع منها جديدة، كما ارتفع عدد المتعافين من المرض ليبلغ 990 حالة.

وبدورها سجلت مصر أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، إذ تأكدت من إصابة 168 حالة جديدة، لكن رقم الوفيات المسجل حديثاً كان منخفضاً ولم يتجاوز خمسة، في حين تعافى 596 شخصا حتى اليوم. ويصل إجمالي الإصابات في مصر إلى 2673 حالة، والوفيات 196.

وسجلت الجزائر 108 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 2268، وكذلك 12 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 348، وهي أعلى نسبة وفيات عربيا، بينما تعافى 783 مصابا بالفيروس، فيما سجل العراق 19 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليصل الرقم الإجمالي إلى 1434 حالة إصابة و80 حالة وفاة.

ولم يسجل الأردن سوى حالة إصابة جديدة، وتصل عدد الإصابات في البلاد إلى 402 والوفيات إلى 7، مقابل تعافي 259. ووصلت الإصابات في تونس إلى 822 بعد تسجيل 42 إصابة جديدة، مقابل 37 حالة وفاة، وتبقى تونس من أكبر الدول المغاربية التي تجري اختبارات بحوالي 14 ألف تحليل مخبري.

وارتفع عدد الإصابات في لبنان إلى 668 إصابة، بزيادة 5 إصابات جديدة عن يوم أمس، ووصل عدد الوفيات إلى 21، فيما سجلت الإمارات 460 حالة إصابة جديدة، ليبلغ المجموع 5825، وانتقل عدد الوفيات إلى 35، ما يجعل الإمارات تسجل إحدى أقل النسب عربيا في حالات الوفاة، خاصة مع ارتفاع حالات التعافي إلى 1095 حالة.

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