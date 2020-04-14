"كورونا عربياً".. أكبر حصيلة يومية بمصر والمغرب يمدد الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2020) تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة لمواطنين مصريين، مشيراً إلى أن "جميع الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس موجودة بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية". وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت بلغ 3032 حالة، من ضمنهم 701 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.



المغرب يمدد حالة الطوارئ

وفي المغرب قررت الحكومة اليوم السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 أيار/مايو المقبل. وقالت الحكومة إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري". وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/ آذار الماضي وحتى 20 نيسان/أبريل الحالي لمنع تفشي كورونا.

من جهتها أعلنت الحكومة الجزائرية السبت تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعدما كان يفترض ان ينتهي الأحد. وتشمل الإجراءات خصوصاً إغلاقاً جزئياً للعاصمة وتاماً لولاية البليدة، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة 367 شخصاً من أصل 2534 إصابة. وأشار بيان الحكومة إلى "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي" وكل "التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام". وتنتهي المدة الجديدة في 29 نيسان/أبريل.

مشاهدة الفيديو 02:43 شارك كورونا في مصر إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3aNrJ تفشي كورونا في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان

تونس "تتجاوز" مرحلة الخطر

وفي تونس أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم عن تجاوز مرحلة الخطر في مكافحة فيروس كورونا، غير أنه شدد على ضرورة استمرار الحجر الصحي العام في البلاد كأداة فعالة. وسجلت تونس حتى يوم أمس الجمعة 864 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و37 حالة وفاة. وقرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي العام الذي كان مقرراً انتهاؤه يوم غد الأحد.



أما في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1513 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة واحدة. وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 31 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق 1513 حالة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات 82 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم.

احتجاجات في لبنان وغرامة في الإمارات

وفي لبنان وبالرغم من إجراءات التعبئة العامة التي اتخذتها الحكومة، منعاً لانتشار كورونا، نظّم مواطنون اعتصامات في كل من طرابلس وصيدا وبعلبك، ،احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية. وردد المحتجون هتافات تطالب باسترداد الأموال المنهوبة ووضع حد لانهيار الليرة ومحاسبة التجار الجشعين، وتأمين الحد الأدنى من العيش بكرامة للمواطنين.

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك فرض ارتداء الكمامة في المغرب إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3amyn المغرب يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أما في الإمارات فقد أعلنت السلطات عن فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت. وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصاً في الإمارات فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك 6300 حالة.

وحسب الوكالة "يحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً... وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول". ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)