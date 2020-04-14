 ″كورونا عربياً″.. أكبر حصيلة يومية بمصر والمغرب يمدد الطوارئ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2020

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أخبار

"كورونا عربياً".. أكبر حصيلة يومية بمصر والمغرب يمدد الطوارئ

سجلت مصر أكبر حصيلة يومية لضحايا فيروس كورونا المستجد، بينما مدّد المغرب حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الوباء. وقررت الإمارات فرض غرامة مالية على من ينشر معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا. فماذا عن بقية الدول العربية؟

كورونا بالمنطقة العربية: أكبر حصيلة يومية بمصر والمغرب يمدد الطوارئ. في الصورة متطوعون يعقمون منازل في سلا قرب الرباط.

كورونا بالمنطقة العربية: أكبر حصيلة يومية بمصر والمغرب يمدد الطوارئ. في الصورة متطوعون يعقمون منازل في سلا قرب الرباط.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2020) تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، في أكبر حصيلة يومية للإصابات والوفيات بكوفيد-19.

مختارات

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن جميع الإصابات الجديدة لمواطنين مصريين، مشيراً إلى أن "جميع الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس موجودة بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية". وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم السبت بلغ 3032 حالة، من ضمنهم 701 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل و224 حالة وفاة.

المغرب يمدد حالة الطوارئ
وفي المغرب قررت الحكومة اليوم السبت تمديد حالة الطوارئ الصحية أربعة أسابيع أخرى حتى 20 أيار/مايو المقبل. وقالت الحكومة إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة أربعة أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري". وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/ آذار الماضي وحتى 20 نيسان/أبريل الحالي لمنع تفشي كورونا.

من جهتها أعلنت الحكومة الجزائرية السبت تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعدما كان يفترض ان ينتهي الأحد. وتشمل الإجراءات خصوصاً إغلاقاً جزئياً للعاصمة وتاماً لولاية البليدة، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في وفاة 367 شخصاً من أصل 2534 إصابة. وأشار بيان الحكومة إلى "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي" وكل "التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام". وتنتهي المدة الجديدة في 29 نيسان/أبريل.

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تفشي كورونا في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان

تونس "تتجاوز" مرحلة الخطر

وفي تونس أعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم عن تجاوز مرحلة الخطر في مكافحة فيروس كورونا، غير أنه شدد على ضرورة استمرار الحجر الصحي العام في البلاد كأداة فعالة. وسجلت تونس حتى يوم أمس الجمعة 864 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و37 حالة وفاة. وقرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي العام الذي كان مقرراً انتهاؤه يوم غد الأحد.

أما في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1513 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة واحدة. وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 31 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق  1513 حالة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات 82 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم.

احتجاجات في لبنان وغرامة في الإمارات
وفي لبنان وبالرغم من إجراءات التعبئة العامة التي اتخذتها الحكومة، منعاً لانتشار كورونا، نظّم  مواطنون اعتصامات في كل من طرابلس وصيدا وبعلبك، ،احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردي الأوضاع المعيشية. وردد المحتجون هتافات تطالب باسترداد الأموال المنهوبة ووضع حد لانهيار الليرة ومحاسبة التجار الجشعين، وتأمين الحد الأدنى من العيش بكرامة للمواطنين.

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المغرب يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أما في الإمارات فقد أعلنت السلطات عن فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت. وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو إلى مكافحة انتشار المعلومات الخاطئة والشائعات المتصلة بتفشي كوفيد-19 الذي أودى بحياة 37 شخصاً في الإمارات فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك 6300 حالة.

وحسب الوكالة "يحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً... وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول". ويشير نص قرار الحكومة إلى "أشخاص" دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    صراع ضد الفيروس الصامت

    فيروس كورونا وصل إلى قطاع غزة، إحدى المناطق الأكثر تكدسا سكانيا في العالم. وتأكدت رسميا عشرات حالات الإصابة. و يعيش في القطاع نحو مليوني نسمة على مسافة لا تتجاوز 365 كلم مربع، وهو ما يعادل 6000 شخص في الكلم المربع. ومن أجل الوقاية يقوم عمال بتعقيم الشوارع في عدة مناطق.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مركز حجر صحي في رفح

    أكثر من 1860 شخص تم توزيعهم بعد العودة من الخارج على 26 مركز للحجر الصحي. وعلى معبر رفح يوجد أحد تلك المراكز، وبعض الأشخاص تم إيواؤهم في فنادق لمدة 14 يوما. والمعابر في اتجاه مصر وإسرائيل مغلقة منذ منتصف مارس. فقط العائدون بإمكانهم دخول قطاع غزة.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    رعاية طبية سيئة

    في بعض مراكز الحجر الصحي توجد أيضا أجهزة طبية، لكن الرعاية الصحية في قطاع غزة متدهورة أصلا. هناك 63 جهاز تنفس و 78 سرير فقط للعناية المركزة لخدمة مليوني شخص. أصوات كثيرة تتعالى مطالبة إسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    كمامات مرسومة..للوقاية!

    أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ. ولتشجيع السكان على وضع الكمامات الطبية، قامت الفناة الفلسطينية سماح سيد برسم تلك الكمامات الطبية. وإذا لم تنفع الإجراءات التي اتخذتها "حكومة حماس" في مواجهة الفيروس، فإن ذلك قد تكون له عواقب كارثية.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


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