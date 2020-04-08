 كورونا.. عدد المصابين يتخطى 1.5 مليون ودعوات لعدم تسييس الأزمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.04.2020

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أخبار

كورونا.. عدد المصابين يتخطى 1.5 مليون ودعوات لعدم تسييس الأزمة

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا عتبة المليون ونصف المليون عالمياً، بينما بدأ عدد الإصابات في ألمانيا يرتفع من جديد. وبعد انتقادات ترامب لـ"الصحة العالمية" حول التعامل مع الوباء، دعت المنظمة قادة العالم لعدم تسييس الأزمة.

Coronavirus USA New York Patient (AFP/B.R. Smith)

سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ وصل عددها إلى 435 ألف إصابة

أظهرت حصيلة جديدة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات تجاوزت المليون ونصف المليون حتى صباح اليوم الخميس (التاسع من نيسان/أبريل).

مختارات

وأظهرت بيانات منصة "وورلدوميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و519 ألفاً عند الساعة (06:00 بتوقيت غرينتش) صباح اليوم. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 330 ألفاً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 88 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الإصابات، تليها بالترتيب كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وبلجيكا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 435 ألف إصابة إلى جانب نحو 15 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 148 ألف إصابة و15 ألف وفاة. في حين سجلت إيطاليا نحو 139 ألف إصابة ونحو 17 ألف و 700 وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفاً و865 إصابة و3335 وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

USA Coronavirus US-Präsident Donald Trump (picture-alliance/Newscom/UPI Photo/C. Kleponis)

ترامب لمّح إلى أن بلاده تريد إعادة النظر في تمويل منظمة الصحة العالمية


دعوات لعدم تسييس الأزمة

ودعت منظمة الصحة العالمية زعماء العالم إلى عدم "تسييس" الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. ودافع مدير منظمة الصحة العالمية بشدة يوم الأربعاء عن الطريقة التي تتعامل بها المنظمة مع وباء كوفيد-19 وذلك رداً على سؤال بشأن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلميحات بأن واشنطن قد تعيد النظر في التمويل الذي تقدمه للمنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية: "نصيحتي تتلخص في ثلاثة أشياء.. أرجو أن تتمسكوا بالوحدة على المستوى الوطني ولا تستغلوا (مرض) كوفيد من أجل أهداف سياسية، ثانياً: التضامن الصادق على المستوى العالمي. وأن تتحلى الولايات المتحدة والصين بالقيادة النزيهة". وأضاف جيبريسوس أنه يتوقع استمرار التمويل الأمريكي بالدعم التقليدي من الحزبين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا إن تمويل بكين يمثل جزءاً صغيراً من مساهمة واشنطن لمنظمة الصحة العالمية وإن ذلك "ليس منصفاً على الإطلاق"، وأضاف "لذا سنقوم بالدراسة والتحقق. وسنتخذ قراراً بشأن ما نقوم به".

ووفقاً للأرقام الأمريكية، فقد تجاوزت مساهمات واشنطن لمنظمة الصحة العالمية في عام 2019 مبلغ 400 مليون دولار، أي ما يقرب من مثلي ثاني أكبر دولة مانحة. ويُظهر موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت أن الولايات المتحدة أكبر مانح لها، إذ تساهم بنحو 15 في المئة من الميزانية.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ – رويترز- أ ف ب)

  • England Wales | Bergziehen ziehen durch die Straßen von Llandudno (Getty Images/C. Furlong)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الماعز يمرح في ويلز

    عندما يغيب البشر، يطل الماعز ليمرح في المدن. ففي بلدة لاندودنو الساحلية في ويلز أدى خلو الشوارع إلى ظهور قطيع من الماعز الكشميري البري يتجول بالمدينة دون إزعاج. وفي غياب البشر فائدة أخرى للماعز، حيث سمح لهم ذلك بالتمتع بوجبتهم المفضلة: إلا وهي الأسيجة النباتية حول المباني!

  • Thailand Corona-Pandemie | Affen auf der Straße (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    كوكب القرود؟

    أما في تايلاند، فقد شهدت شوارع مدينة لوببوري حروب بين مجموعات من القرود سببها الطعام. وأدى انخفاض أعداد السياح في البلد إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى إجتياح شوارع المدينة والتصارع على الغذاء.

  • COVID-19 Ausganggsperre In Nepal - Kathmandu (picture-alliance/NurPhoto/N. Maharjan)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    الهواء النقي في كاتماندو

    للأسف، أظهر غياب البشر في الفترة الماضية أن وجودهم لم يكن دائماً بالشيء الجيد للأرض. فعاصمة دولة نيبال من أكثر مدن العالم تلوثاً بسبب توافد السائحين عليها كل عام. أما في ظل إجراءات العزل الإجتماعية وتوقف شبه تام للمواصلات في المدينة، تحسنت جودة الهواء بشكل ملحوظ.

  • Deutschland Corona-Pandemie | Berlin (Reuters/Soe Zeya Tun)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    تحسن الهواء في ألمانيا

    في ألمانيا أيضاً قلت إنبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في تلوث البيئة. إذ أن قلة سير السيارات وتحليق الطائرات وقلة العمل بالمصانع أدى إلى انخفاض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما قد يؤدي إلى وصول ألمانيا لهدفها المناخي الذي حددته لعام 2020، في حالة عدم عودة الأوضاع كما كانت عليه سابقاً.

  • Italien Corona-Pandemie | Gondeln in Venedig (Reuters/M. Silvestri)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    عندما يرتدي الغندول غطاءً

    يعود الهدوء لمدينة البندقية في إيطاليا. فالقنوات المائية في المدينة التي عادة ما تضج بالسياح طوال العام أصبحت خالية تماماً، مما جعل المياه أكثر وضوحاً وأصبح بالإمكان رؤية القاع. وصرح المتحدث بإسم المدينة لشبكة سي إن إن أن السبب في ذلك لا يعود لتحسن جودة المياه فحسب، بل أيضاً لقلة حركة القوارب التي تقلب الرواسب من القاع فتجعل المياه غير واضحة.

  • China Huaibei Batterie Produktion (Getty Images/AFP)

    حجز كورونا الإنسان .. فدبت الحياة في البيئة

    نهاية الإستراحة للبيئة

    بالرغم من استمرار العزل الإجتماعي وتقييد حركة الإنتاج في أغلب مدن العالم، إلا أن الأمور بدأت تعود لطبيعتها في الصين كما نرى في مصنع البطاريات المبين في الصورة بمدينة أنهوي الواقعة بشرق البلاد. وبرغم نشأة فيروس كورونا في الصين، تشير الأرقام إلى تخطيها لذروة الجائحة، مما يعني أن تعود الأمور فيها لما كانت عليه سابقاً، لتنتهي بذلك إستراحة البيئة من أنشطة البشر. الكاتبة: إنيس آيزيله/سلمى حامد


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