 كورونا عبر العالم ـ مائة مليون إصابة وسط قلق من السلالات الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2021

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كورونا عبر العالم ـ مائة مليون إصابة وسط قلق من السلالات الجديدة

أظهرت بيانات مجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 99.1 مليون حالة حول العالم، وتتصدر أمريكا دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا.

أرشيف: مصاب بكورونا ينقل للمستشفى في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية (التاسع من نوفمبر 2020)

أرشيف: مصاب بكورونا ينقل للمستشفى في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية (التاسع من نوفمبر 2020)

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 99 مليونا و192 ألف حالة، حتى صباح اليوم الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2021)،

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 54.7 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و129 ألف حالة.

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تعتزم ألمانيا استخدام العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19. هذا في وقت أغلقت أبواب مشفى في العاصمة برلين أمام المرضى بعد ثبوت إصابة 20 شخصاً بالنسخة البريطانية المتحورة.

بدأت ألمانيا في تطبيق قواعد دخول مشددة على القادمين من أكثر من 20 دولة تم تصنيفها بأنها مناطق عدوى عالية الخطورة بفيروس كورونا. ووصل عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى 2.14 مليون حالة وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتسببت الجائحة بوفاة مليونين و121 ألفا و70 شخصا في العالم وأصاب الفيروس 98.6 مليونا منذ ظهوره نهاية العام 2019 وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وأدى القلق من الفيروس المتحور إلى تشديد التدابير والقيود في الكثير من الدول ما أثار معارضة جزء من السكان.

وفرضت دول عدة قلقة من انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المستجد، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وألمانيا قيودا جديدةعلى دخول أراضيها وتشديدا في التدابير الصحية أثارت تظاهرات كما الحال في هولندا خصوصا حيث وقعت مواجهات بين محتجين على حظر التجول والقوى الأمنية.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تجديد فرض قيود السفر على معظم غير المواطنين الذين كانوا في الفترة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل.

وأفاد المسؤول بأنه إلى جانب توسيع قيود السفر، سيفرض البيت الأبيض قيودا على الأشخاص الذين كانوا في جنوب إفريقيا، حيث تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا في قلق العلماء. وقال البيت الأبيض بالفعل إن الإدارة تخطط لتجديد قيود السفر، التي أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهائها يوم غد الثلاثاء.

وفي ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد  التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 6 آلاف و729 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات يوم الاثنين قبل أسبوع 7 آلاف و141 حالة.

وسجل المعهد 217 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 214 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3.500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الجاري بواقع 1.244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و141 ألفا و665 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 52 ألفا و87 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و823 ألفا و500 حالة.

ع.أ.ج / ح ز (د ب ا، أ ف ب)

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