 كورونا.. صورة أسطورة سباقات السرعة بولت تجتاح وسائل التواصل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.04.2020

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منوعات

كورونا.. صورة أسطورة سباقات السرعة بولت تجتاح وسائل التواصل

المتوج بثمان ميداليات أولمبية وصاحب الرقمين العالمين في 100 و200 متر، الجامايكي أوسين بولت، لا يكتفي بالصدارة في ميادين الجري، بل وفي منصات التواصل حيث انتشرت صورة له انتشاراً "فيروسياً". ولكن ما علاقة كورونا بالأمر؟

بولت أثناء منافسات نصف النهائي للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016. (أرشيف)

بولت أثناء منافسات نصف النهائي للألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016. (أرشيف)

نشر الجامايكي أوسين بولت، الأسطورة المعتزلة في ألعاب القوى، صورة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى "التباعد الاجتماعي" في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي صورة التقطها مصور وكالة فرانس برس نيكولا أسفوري، يظهر بولت وهو يجتاز خط الوصول في سباق 100 م ضمن ألعاب بكين 2008 الأولمبية، حيث حقق رقماً خارقاً في ملعب "عش الطير" بلغ 9.69 ثوان، محطماً رقمه القياسي العالمي. وتفوّق بولت في السباق بفارق عشرَين من الثانية على الترينيدادي ريتشارد تومسون صاحب الفضية.

وعلق بولت (33 عاماً) على الصورة "تباعد اجتماعي" في دعوة الى متابعيه للبقاء على مسافة تحصّنهم من التقاط فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بحالة شلل عالمية من بينها المنافسات الرياضية. فيما رأى البعض في الصورة تلميحاً الى قوته الخارقة وانتصاراته الكاسحة أمام منافسيه.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، حصد المنشور أكثر من 350 ألف اعجاب في حسابه على موقع فيسبوك، الذي يتابعه منه نحو 18 مليون معجب:


 

 

 وعلى منصة تويتر، الذي لدى الأسطورة المعتزلة عليها نحو 5 ملايين متابع، ظفر المنشور بأكثر من 550 ألف اعجاب و100 ألف إعادة تغريد:

 أما على منصة إنستغرام، حيث يتابعه منها 9.4 مليون إنسان، حصدت الصورة نحو 650 ألف إعجاب:

ويُعد بولت أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى، بعد تتويجه بثماني ذهبيات أولمبية (2008 و2012 و2016) في سباقات 100 و200 والتتابع 100 م. واعتزل المنافسات في 2017 وبجعبته الرقمين العالميين في 100 و200 م، والأول عاد وحسّنه في مونديال برلين 2009 بزمن 9,58 ثوان.

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

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    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


خ.س/ع.ج.م ( أ ف ب)

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