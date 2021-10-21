كورونا: سلالة جديدة تثير القلق وانتهاء أطول إغلاق في العالم

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس (21 تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع. وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا أمس الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

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متحور متفرع عن دلتا في إسرائيل

في الوقت نفسه رصدت إسرائيل أول إصابة بمتحورة للفيروس المسبّب لكوفيد-19 متفرّعة عن المتحورة دلتا وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة. وذكرت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء "تم رصد المتحورة 'ايه واي فور بوينت تو' (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ورصدت المتحوّرة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً أثناء وصوله من أوروبا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب وقد وُضع في الحجر الصحي، بحسب ما أوضحت الوزارة التي أكّدت عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين. ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسبّبها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية حدوث تفشٍّ أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أنّ هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الاخرى.

نهاية أطول إغلاق

أما في ملبورن بأستراليا، يقترب أطول إغلاق من نهايته في ليلة الخميس/الجمعة. وهو الإغلاق الذي استمر لمدة 262 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا. وهذا هو أطول إغلاق مسجل في العالم حتى الآن. وينتهي الإغلاق مع وصول معدلات التطعيم الكاملة إلى نحو 70 بالمئة من السكان. ومن المقرر أن تتم إجراءات رفع الإغلاق بشكل تدريجي يتسم بالحذر. وسيسمح بالتزاور في المنازل بعد أن كان ممنوعا خلال فترة الإغلاق، كما سيسمح بالتقاء حتى 15 شخصا في الأماكن المفتوحة. حظر التجول الليلي سيتم رفعه أيضا كما سيسمح لصالونات الحلاقة والمطاعم بفتح أ بوابها من جديد مع مراعاة شروط صحية صارمة.

ا.ف/ و.ب (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)