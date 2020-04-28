كورونا- رقم محزن للوفيات في بريطانيا والوباء ينتشر بقوة في روسيا

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 70 ألفا، بينما أظهرت الاختبارات إصابة نحو 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة بكوفيد-19، وهو ما يزيد على إجمالي المصابين في الدول الست التالية لها من حيث رقعة التفشي، وهي إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفين بأن البيت الأبيض يبحث حل فريق المهام الرئاسي المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأضاف أن البيت الأبيض يعتزم نقل مهمة تعامل الحكومة مع التفشي الحالي لفيروس كورونا إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.
بريطانيا الأولى أوروبيا
وباتت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وثاني بلد أكثر تضررا بالوباء عالميا بعد الولايات المتحدة. وأشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في البلاد إلى 32 ألفا و313 حالة وفاة بكوفيد-19 بحسب شهادات الوفاة، في حصيلة تتجاوز الأعداد في إيطاليا. ومن المرجّح أن تكون الحصيلة أكبر، إلا أن السلطات تؤكد أن البلاد تجاوزت ذروة الوباءوتستعدّ للإعلان في الأيام المقبلة عن أولى التدابير التي ستسمح بإعادة إطلاق بعض القطاعات الاقتصادية والتأقلم مع أزمة يتوقّع أن تدوم.
وسجلت فرنسا 330 وفاة إضافية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أيام على خطة رفع تدابير العزل. وتوفي 25531 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء بحسب آخر حصيلة رسمية، ما يجعل من فرنسا إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم.
روسيا
وتجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية في روسيا 155 ألف حالة، لتبقى بذلك الدولة التي تسجل أسرع وتيرة إصابات في أوروبا. فقد أحصت البلاد عددا قياسيا جديدا تجاوز عشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى1451 وفاة.
تركيا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، استمرار تراجع وفيات فيروس كورونا طوال الفترة الماضية. وقبل أسبوعين كان المعدل اليومي للوفيات يفوق المئة، قبل أن ينخفض الاسبوع الماضي إلى ما دون التسعين، واليوم إلى ما دون الستين. وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية تسجيل 59 وفاة بكورونا لترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520. وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفا و491، إثر تسجيل 1832 إصابة جديدة. وأشارت إلى تعافي 5119، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 73 ألفأ.
عربيا
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي. وأعلن مجاهد أيضا عن 16 حالة وفاة جديدة في مصر ليرتفع عدد المتوفين بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا إلى 452 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 85 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2431 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل أربع حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات في العراق 102حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1571 بعد تسجيل 27 حالة شفاء اليوم أيضا.
ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الحذر من مقابض الأبواب
فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!
ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل أخاف من البضائع المستوردة؟
مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل التسوق الإلكتروني خطر؟
في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟
العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل نعزل الخضروات؟
يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ماذا عن الأغذية المجمدة؟
إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ممنوع أكل الحيوانات البرية!
الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.