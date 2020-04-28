كورونا- رقم محزن للوفيات في بريطانيا والوباء ينتشر بقوة في روسيا

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 70 ألفا، بينما أظهرت الاختبارات إصابة نحو 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة بكوفيد-19، وهو ما يزيد على إجمالي المصابين في الدول الست التالية لها من حيث رقعة التفشي، وهي إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للصحفين بأن البيت الأبيض يبحث حل فريق المهام الرئاسي المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وأضاف أن البيت الأبيض يعتزم نقل مهمة تعامل الحكومة مع التفشي الحالي لفيروس كورونا إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ.

بريطانيا الأولى أوروبيا

وباتت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، وثاني بلد أكثر تضررا بالوباء عالميا بعد الولايات المتحدة. وأشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في البلاد إلى 32 ألفا و313 حالة وفاة بكوفيد-19 بحسب شهادات الوفاة، في حصيلة تتجاوز الأعداد في إيطاليا. ومن المرجّح أن تكون الحصيلة أكبر، إلا أن السلطات تؤكد أن البلاد تجاوزت ذروة الوباءوتستعدّ للإعلان في الأيام المقبلة عن أولى التدابير التي ستسمح بإعادة إطلاق بعض القطاعات الاقتصادية والتأقلم مع أزمة يتوقّع أن تدوم.

وسجلت فرنسا 330 وفاة إضافية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قبل أيام على خطة رفع تدابير العزل. وتوفي 25531 شخصا، منذ بدء تفشي الوباء بحسب آخر حصيلة رسمية، ما يجعل من فرنسا إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم.

روسيا

وتجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية في روسيا 155 ألف حالة، لتبقى بذلك الدولة التي تسجل أسرع وتيرة إصابات في أوروبا. فقد أحصت البلاد عددا قياسيا جديدا تجاوز عشرة آلاف إصابة خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى1451 وفاة.

تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، استمرار تراجع وفيات فيروس كورونا طوال الفترة الماضية. وقبل أسبوعين كان المعدل اليومي للوفيات يفوق المئة، قبل أن ينخفض الاسبوع الماضي إلى ما دون التسعين، واليوم إلى ما دون الستين. وأظهرت معطيات وزارة الصحة التركية تسجيل 59 وفاة بكورونا لترفع الإجمالي إلى 3 آلاف و520. وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 129 ألفا و491، إثر تسجيل 1832 إصابة جديدة. وأشارت إلى تعافي 5119، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 73 ألفأ.

عربيا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن مصر سجلت 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل يومي لحالات الإصابة منذ الكشف عن انتقال الفيروس إلى البلاد في فبراير/ شباط الماضي. وأعلن مجاهد أيضا عن 16 حالة وفاة جديدة في مصر ليرتفع عدد المتوفين بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا إلى 452 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 85 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2431 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل أربع حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات في العراق 102حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1571 بعد تسجيل 27 حالة شفاء اليوم أيضا.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)