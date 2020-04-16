كورونا: حصيلة وفيات ثقيلة عالميا وتزايد حالات الإصابة بإيطاليا

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم 140 ألفا، نحو ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الخميس (16 أبريل/ نيسان 2020). وبلغ إجمالي الوفيات حسب الحصيلة 140902 حالة في العالم بينها 92900 في أوروبا من أصل مليون و82135 إصابة.

ففي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا لوفيات كوفيد-19، بلغت الحصيلة 31590 حالة وفاة تليها إيطاليا مع 22170 حالة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة، ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.

في غضون ذلك حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن أوروبا لا تزال "في عين الإعصار" بالنسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وحضت قادتها على "عدم التراخي" والتثبت من أن الفيروس تحت السيطرة قبل رفع القيود، وذلك في إشارة إلى نية بعض الدول رفع القيود.

تزايد حالات الإصابة في إيطاليا

في غضون ذلك سجلت إيطاليا 525 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس ما يشكل انخفاضا من 578 قبل يوم لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تزايد بشكل حاد وبلغ 3786 أي بزيادة أكثر من ألف إصابة عن اليوم السابق (2667). وتعد هذه الحصيلة اليومية للوفيات الأقل منذ يوم الأحد في حين تعد حصيلة الإصابات الجديدة الأعلى منذ الأحد.

861 وفاة في بريطانيا والحكومة تمدد إجراءات الحجر

من جهتها، أعلنت بريطانيا تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 آذار/مارس؛ إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة "ثلاثة أسابيع على الأقل".

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.htm

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية الخميس وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاع بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.

ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر الخميس عن وزارة الصحة.



753 وفاة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا

وسجّلت فرنسا 753 وفاة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع إلى 17920 الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية، وفق مدير الصحة العامة في البلاد جيروم سالومون.

وأعلن سالومون أن عدد المصابين في المستشفيات بات أقل بـ474 كما أن عدد المصابين في العناية المركزة أصبح أقل بـ209، وقال إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع". وعلى صعيد الوفيات تم تسجيل 11060 حالة في المستشفيات و6860 حالة في مراكز الرعاية الاجتماعية وهي بغالبيتها دور لرعية المسنين.

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مصر توقف وسائل النقل العام يوم الاثنين

عربيا قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد. ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس/ آذار والذي مددته السلطات حتى 23 أبريل/ نيسان. كما أغلقت مصر المدارس والجامعات والمساجد والكنائس وأوقفت معظم الخدمات العامة وأوقفت رحلات الطيران لاحتواء تفشي الفيروس.

وأعلن خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المصرية والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس

كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،كما أعلن وفاة 13 حالة. وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة، من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.



عربيا أيضا دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية للتدخل الضغط على إسرائيل للإفراج الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل تفشي وباء فيروس كورونا إنقاذا لحياتهم، حسب قوله.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)