كورونا.. توقعات بوضع معايير مشتركة لإنهاء الإغلاق في ألمانيا

في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ميشائيل مولر عمدة برلين، اليوم الأحد (28 فبراير/ شباط 2021) إن "الأساس (في اجتماع ميركل ورؤساء حكومات الولايات الأربعاء المقبل) سيكون وضع خطة تدريجية قمنا بصياغتها في برلين". وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أتوقع بشدة أننا سنتفق على إطار أساسي يمكن للولايات أن تتوجه وفقا له".

وتابع رئيس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات أنه في كل اللقاءات السابقة " كنا نتفق فيها على تحديد إطار بحيث يكون التوجه الأساسي واضحا وبحيث يمكن للولايات مع وجود هذا الإطار أن تجري تعديلات إقليمية، وينبغي لهذه الخطة أن يتم وضعها على أفضل نحو بحيث تصوغ شيئا في الاتجاهين كليهما: عندما تنخفض أعداد الإصابات وعندما تعاود الزيادة أيضا".

وتجري ميركل مع رؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا يوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار) المقبل للوقوف على آخر تطورات الوضع في جائحة كورونا وكيفية مجابهة الجائحة لاحقا وستتناول المشاورات الخطوات المحتملة للخروج من الإغلاق.

وتأتي المشاورات في مرحلة تشهد عودة للارتفاع الطفيف في أعداد الإصابات بعد انخفاضها على مدار أسابيع مع انتشار طفرات لفيروس كورونا تتسم بأنها أخطر وأكثر عدوى من النوع المعروف حتى الآن.

ورأى مولر أن المهم هو "إيجاد توازن بين التدابير والتعقل في التعامل مع معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات وانتشار الطفرات، وستتوافر لدينا إمكانيات جديدة عبر زيادة قدرات إنتاج جرعات اللقاح والاختبارات السريعة ولاسيما الاختبارات الذاتية التي ستتاح قريبا".

يتوقع عمدة برلين أن تسفر مشاورات كورونا المقبلة عن صدور قرار بوضع معايير مشتركة للفتح.

وأعرب السياسي الاشتراكي الديممقراطي عن اعتقاده بعدم ضرورة التمسك بقيم معينة لمعدل الإصابات الجديدة الأسبوعي (عدد الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام) في التعامل مع الأزمة، وقال إن "الخطة التدريجية لبرلين لديها عوامل أخرى منها ثبات أعداد الإصابات على سبيل المثال".

واختتم مولر تصريحاته قائلا:" إذا تحركنا عبر مدة زمنية ما في نطاق معين لمعدل الإصابة، وربما في اتجاه تنازلي، فإن من الممكن ساعتها إتاحة الفتح دون الاعتماد بالضرورة على تراوح معدل الإصابات الأسبوعي بين 35 و50 حالة".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)