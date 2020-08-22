كورونا تمنع طلابا أجانب من العودة إلى ألمانيا.. فما البديل؟

غادر أكثر من 80 ألف طالب أجنبي ألمانيا منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعد إغلاق أبواب الجامعات والمكتبات بسبب جائحة كورونا. ومع رفع الحظر تدريجياً بدأت الأمور تتجه إلى طبيعتها وكثيرون يأملون في العودة إلى حياتهم خلال موسم الصيف. غير أن إعلاناً من الحكومة الألمانية ألقى بظلال من الشك على احتمال عودة الطلبة الأجانب إلى ألمانيا.
الطلاب من خارج دول الاتحاد الأوروبي يطلب منهم جلب "وثيقة حضور" من جامعاتهم الألمانية لغرض الحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا، فالجائحة دفعت الجامعات إلى تقديم محاضراتها عن طريق الإنترنت، ولا تستدعي الحضور.
في هذا السياق تقول وزيرة التعليم الألمانية آنيا كارليتشيك إن "الطلاب الأجانب الذين يمكنهم إثبات عدم قدرتهم على حضور محاضراتهم عن طريق الإنترنت، على سبيل المثال بسبب الحضور الإجباري، يمكنهم دخول البلاد للبدء بدراستهم". وأضافت "من يمكنهم التعلم عن طريق الإنترنت لن يُسمح لهم بدخول البلاد". هذا الإعلان جاء قبل شهرين من بدء الفصل الدراسي الشتوي.
هذه الخطة مشابهة لما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن فعل الشيء نفسه للطلاب الذين يمكنهم الدراسة عن طريق الإنترنت. لكن الخطة تم تعديلها بعد أن واجهت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد تراجع ترامب رحبت وزير التعليم الألمانية آنيا كارليتشيك قائلة إن "التعلم وتبادل الدراسة حتى في وقت الجائحة مهم جداً". إلا أنها تحرم الآن الطلاب الأجانب من دخول البلاد بسبب الجائحة.
"حين توافق على طلب طالب دخول الجامعة في ألمانيا فعليك منحه تأشيرة دخول إلى البلاد"، يقول "كومار أشيش من اتحاد الطلبة الأجانب في ألمانيا. "هذا الأمر نفسه في الولايات المتحدة، لا أحد يمنع طالباً مسجلاً في جامعة في الحصول على تأشيرة".
عوائق بيروقراطية
كاي غيهرنغ عضو البرلمان الألماني عن حزب الخضر يرى أن هذه "عوائق بيروقراطية أخرى". وأضاف قائلاً: "لا يؤخذ بالحسبان أن الدراسة في الجامعة لا تعني حضور المحاضرات فقط، بل هي حول الحياة الجامعية وتعلم ثقافة المجتمع الألماني".
مها الهيسي، معلمة اللغة الألمانية للأجانب في إحدى جامعات ميونيخ، كتبت على تويتر: "عندما يأتي الطلاب الأجانب إلى ألمانيا، فإن الأمر يتعلق بالحوار. يا له من عار، ألمانيا أن أبوابك ستبقى مغلقة".
غير معلوم عدد الطلاب الذين يتأثرون بهذه القواعد الجديدة، ربما بسبب عدم معرفة تطور الجائحة حتى الآن. لكن ميشائيل فليك من الأكاديمية الألمانية للتبادل الدراسي يقول "بالنسبة للفصل الدراسي الشتوي تخطط الجامعات الألمانية إلى فتح فصول دراسية مختلطة، أي بحضور فعلي للطلاب ومحاضرات عن طريق الإنترنت. وبهذا يمكن للطلاب الذين يدرسون بهذه الطريقة من خارج الاتحاد الأوروبي العودة إلى ألمانيا". ويوضح أن أغلب المحاضرات غير مخطط لها أن تكون كاملة عبر الإنترنت.
وأضاف بالقول: "بالتأكيد يمكنك الدراسة في الجامعات الألمانية والكليات من خارج ألمانيا عن طريق الإنترنت. لكن بالنسبة للدورات التعليمية فقط، لا يتوجد هناك حاجة لمنح تأشيرات دخول". أما بالنسبة لأولئك الطلاب ممن يتوجه عليهم حضور دورات مختلطة، أي حضور فعلي وعن طريق الإنترنت فعليهم الحصول أولاً على "وثيقة حضور" من جامعاتهم بأسرع وقت ممكن.
إلا أنه يحذر من الظروف القادمة بسبب احتمال ظهور الموجة الثانية من الجائحة، خصوصاً وأن كثيراً من الطلاب يخطط للعودة إلى ألمانيا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
إليوت دوغلاس/ ع.خ
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة فرايبورغ
جاءت جامعة فرايبورغ Freiburg Universität بالمركز العاشر في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية لعام 2020. يعود تأسيسها لعام 1457 بمدينة فرايبورغ الواقعة بولاية بادن فورتمبرغ في جنوب غرب ألمانيا. أخرجت الجامعة نخبة من كبار العلماء والمفكرين، حاز 32 منهم على جائزة نوبل المرموقة في مختلف المجالات. ويدرس بجامعة فرايبورغ حالياً طلاب من 120 دولة بأكثر من 150 برنامج دراسي.
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جامعة توبنغن
احتلت جامعة توبنغن Eberhard Karls Universität Tübingen المركز التاسع في تصنيف عام 2020.ويدرس بالجامعة الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب وبها أكثر من 500 أستاذ. تتألف الجامعة من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، وظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة برلين التقنية
حصلت جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin على المركز الثامن في التصنيف، وجاء تقييمها متقدماً في فئة "الأفضل سمعة لدى أصحاب العمل"، ما يعني أن فرص خريجيها في سوق العمل مرتفعة. يدرس فيها حوالي 35.000 طالب. كما تشترك الجامعة مع جامعتي هومبولدت والجامعة الحرة في مبادرة التفوق لجامعات برلين منذ 2019. ويذكر أن الجامعة كانت قد افتتحت فرعاً لها بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة المصرية في 2012.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة آخن التقنية
جاءت جامعة RWTH Aachen في المركز السابع لأفضل عشر جامعات. يدرس في الجامعة أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" في عامي 2007 و2019، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة برلين الحرة
حصلت جامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin على المركز السادس. جاء تقييمها متقدماً في فئة "السمعة الأكاديمية"، ما يعني تمتعها بسمعة ممتازة في مجال البحوث العلمية. وتتميز الجامعة على وجه الخصوص ببرامجها الدراسية في مجال العلوم الطبيعية، كما يرتبط إسمها بأكبر مستشفى جامعي بأوروبا (شاريتيه). يذكر أنها تهتم أيضاً بالدراسات المتعلقة بالشرق الاوسط مثل العلوم الإسلامية وعلوم الآثار.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
معهد كارلسروه التقني
جاء معهد كارلسروه التقني Karlsruher Institut für Technologie في المركز الخامس في تصنيف عام 2020. أنشئ هذا المعهد في ستينات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى. فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة هومبولدت في برلين
صعدت جامعة هومبولدت في برلين Humboldt Universität zu Berlin هذا العام إلى المركز الرابع من المركز الخامس الذي حصلت عليه العام الماضي، وظلت في المركز الأول ضمن جامعات العاصمة الألمانية. حصلت الجامعة على ترتيب مرتفع في مجالي العلوم الإجتماعية والفنون. وتشترك جامعة هومبولدت مع جامعة برلين الحرة في جامعة شاريتيه الطبية، كما أخرجت مجموعة متميزة من مشاهير الفكر والعلوم مثل كارل ماركس وألبرت أينشتاين.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة هايدلبرغ
حصلت جامعة هايدلبرغ Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg على المركز الثالث في تصنيف هذا العام، وهي تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ
وفي المركز الثاني على مستوى ألمانيا والمركز 63 على مستوى العالم جاءت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ Ludwig Maximillians Universität München. تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.
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هذه هي أفضل عشر جامعات في ألمانيا لعام 2020
الجامعة التقنية بميونيخ
حافظت الجامعة التقنية بميونيخ TU München على الصدارة، كما حصلت على المركز 55 على مستوى العالم. تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً. إعداد: إيمان ملوك/س.ح/ ع.خ