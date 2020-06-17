 كورونا تغيب زوجات لاعبي بايرن ميونيخ عن الاحتفال بلقب الدوري | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

كورونا تغيب زوجات لاعبي بايرن ميونيخ عن الاحتفال بلقب الدوري

فريق بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الثلاثين في تاريخه. إنجاز يستحق الاحتفال، لكن احتفال هذا العام جاء مختلفا. ولعل أحد أبرز مظاهره غياب زوجات اللاعبين.

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بإحرازهم لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بإحرازهم لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي

مختارات

كشف مدرب بايرن مونيخ هانزي فليك أن فيروس كورونا حرمه من رؤية أولاده وأحفاده منذ حوالي عشرة أسابيع، فيما يستأنف الفريق البافاري نهاية الأسبوع الحالي حملة الدفاع عن لقب "البوندسليغا" أمام يونيون برلين العنيد. (16.05.2020)

من أهم ما أسفرت عليه مباراة القمة بين بايرن ودورتموند، ليس فقط تحديد هوية الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بشكل كبير، إنما فتحت أيضا باب رحيل مدرب بروسيا والتساؤلات حول من سيخلفه. (01.06.2020)

بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي حسم بايرن ميونيخ بطولة الدوري الألماني لكرة القدم قبل نهايتها بجولتين، وذلك بعدما سجل ماكينة الأهداف البولندية هدف الفوز على بريمن. (16.06.2020)

بعد موسم  شهد صعودا وهبوطا منذ إقالة المدرب نيكو كوفاتش في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وبينما كان بايرن ميونيخ يبتعد عن صدارة الدوري الألماني، عاد العملاق البافاري من بعيد ليقلب الطاولة على منافسيه تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك في مرحلة إياب البوندسليغا. 

وبالأمس حقق بايرن ميونيخ لقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه فيردر بريمن بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي، لتنطلق بذلك احتفالات محتشمة بلقب الدوري رقم 30 في تاريخ النادي. 

غابت الاحتفالات الصاخبة حتى ساعات الصباح الأولى، وشرب كميات كبيرة من البيرة، كما غابت المصافحة وغاب العناق وتبادل القمصان بين اللاعبين أمام الجماهير. فقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في الدوري الألماني منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد ألغت  طقوس الاحتفالات المعهودة، حيث سيكتفي النادي بتنظيم احتفال داخلي صغير يوم السبت المقبل بعد مباراة الفريق أمام فرايبروغ، كما ذكرت تقرير  لصحيفة "بيلد" الألمانية

آلابا (يسار) وبواتيغ بعد نهاية مباراة فريقهم بايرن ميونيخ وفيردر بريمن

لاعبا بايرن ميونيخ آلابا وبواتينغ (يمين) يحملان قميص الاحتفال بلقب الدوري الألماني. القميص يحمل رقم 8 في إشارة إلى اللقب الثامن على التوالي

كارل هاينز رومينيغه الذي يترأس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني منذ عام 2002، تحدث عن أن  أكثر ما يفتقده أثناء احتفال الفريق بالتتويج، هو حضور ومشاركة الجنس الناعم في الاحتفال. وقال في تصريح له نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية: "لسوء الحظ، لن تتواجد النساء في الحفل" في إشارة غلى زوجات وصديقات اللاعبين. وتابع بالقول "إنهن محظوظات لأنه لن يكون عليهن التواجد على أرض الملعب في وقت مبكر مع عشرة رجال فقط“.

يشار إلى أنه رغم توقف منافسات الدوري الألماني لفترة طويلة دامت شهرين بسبب جائحة كورونا، لم يظهر أي تأثير على لاعبي بايرن ميونيخ  الذي فاز على دورتموند الشهر الماضي لينهي آخر عقبة كبيرة في طريقه يوم أمس ويحصد لقبه  الثلاثين.


إ.م/ع.ش

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعلان
Themenbild Facebook

 