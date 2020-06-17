كورونا تغيب زوجات لاعبي بايرن ميونيخ عن الاحتفال بلقب الدوري

بعد موسم شهد صعودا وهبوطا منذ إقالة المدرب نيكو كوفاتش في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وبينما كان بايرن ميونيخ يبتعد عن صدارة الدوري الألماني، عاد العملاق البافاري من بعيد ليقلب الطاولة على منافسيه تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك في مرحلة إياب البوندسليغا.

وبالأمس حقق بايرن ميونيخ لقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه فيردر بريمن بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي، لتنطلق بذلك احتفالات محتشمة بلقب الدوري رقم 30 في تاريخ النادي.

غابت الاحتفالات الصاخبة حتى ساعات الصباح الأولى، وشرب كميات كبيرة من البيرة، كما غابت المصافحة وغاب العناق وتبادل القمصان بين اللاعبين أمام الجماهير. فقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في الدوري الألماني منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد ألغت طقوس الاحتفالات المعهودة، حيث سيكتفي النادي بتنظيم احتفال داخلي صغير يوم السبت المقبل بعد مباراة الفريق أمام فرايبروغ، كما ذكرت تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية

لاعبا بايرن ميونيخ آلابا وبواتينغ (يمين) يحملان قميص الاحتفال بلقب الدوري الألماني. القميص يحمل رقم 8 في إشارة إلى اللقب الثامن على التوالي

كارل هاينز رومينيغه الذي يترأس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني منذ عام 2002، تحدث عن أن أكثر ما يفتقده أثناء احتفال الفريق بالتتويج، هو حضور ومشاركة الجنس الناعم في الاحتفال. وقال في تصريح له نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية: "لسوء الحظ، لن تتواجد النساء في الحفل" في إشارة غلى زوجات وصديقات اللاعبين. وتابع بالقول "إنهن محظوظات لأنه لن يكون عليهن التواجد على أرض الملعب في وقت مبكر مع عشرة رجال فقط“.

يشار إلى أنه رغم توقف منافسات الدوري الألماني لفترة طويلة دامت شهرين بسبب جائحة كورونا، لم يظهر أي تأثير على لاعبي بايرن ميونيخ الذي فاز على دورتموند الشهر الماضي لينهي آخر عقبة كبيرة في طريقه يوم أمس ويحصد لقبه الثلاثين.



إ.م/ع.ش

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 بداية مخيبة استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 استعادة التوازن في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 تعادل مُـر في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 سقوط مفاجئ تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 خماسية مذلة سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 إقالة كوفاتش بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 مدرب مؤقت عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 بداية رائعة في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 اقتراب من الصدارة واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 الصعود للقمة في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 رد الصاع واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 توسيع الفارق والاقتراب من اللقب نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 ماكينة أهداف تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م الكاتب: مهدوي رضوان





