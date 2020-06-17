كورونا.. تغيب زوجات لاعبي بايرن عن الاحتفال بلقب الدوري

بعد موسم شهد صعودا وهبوطا منذ إقالة المدرب نيكو كوفاتش في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وبينما كان بايرن ميونيخ يبتعد عن صدارة الدوري الألماني، عاد العملاق البافاري من بعيد ليقلب الطاولة على منافسيه تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك في مرحلة إياب البوندسليغا.

وبالأمس حقق بايرن ميونيخ لقبه الثامن على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه فيردر بريمن بفضل هدف نجمه المتألق روبرت ليفاندوفسكي، لتنطلق بذلك احتفالات محتشمة بلقب الدوري رقم 30 في تاريخ النادي.

غابت الاحتفالات الصاخبة حتى ساعات الصباح الأولى، وشرب كميات كبيرة من البيرة، كما غابت المصافحة وغاب العناق وتبادل القمصان بين اللاعبين أمام الجماهير. فقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في الدوري الألماني منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد ألغت طقوس الاحتفالات المعهودة، حيث سيكتفي النادي بتنظيم احتفال داخلي صغير يوم السبت المقبل بعد مباراة الفريق أمام فرايبروغ، كما ذكرت تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية

لاعبا بايرن ميونيخ آلابا وبواتينغ (يمين) يحملان قميص الاحتفال بلقب الدوري الألماني. القميص يحمل رقم 8 في إشارة إلى اللقب الثامن على التوالي

كارل هاينز رومينيغه الذي يترأس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني منذ عام 2002، تحدث عن أن أكثر ما يفتقده أثناء احتفال الفريق بالتتويج، هو حضور ومشاركة الجنس الناعم في الاحتفال. وقال في تصريح له نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية: "لسوء الحظ، لن تتواجد النساء في الحفل" في إشارة غلى زوجات وصديقات اللاعبين. وتابع بالقول "إنهن محظوظات لأنه لن يكون عليهن التواجد على أرض الملعب في وقت مبكر مع عشرة رجال فقط“.

يشار إلى أنه رغم توقف منافسات الدوري الألماني لفترة طويلة دامت شهرين بسبب جائحة كورونا، لم يظهر أي تأثير على لاعبي بايرن ميونيخ الذي فاز على دورتموند الشهر الماضي لينهي آخر عقبة كبيرة في طريقه يوم أمس ويحصد لقبه الثلاثين.



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