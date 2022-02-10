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"كورونا - تغطية خاصة"

على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة، فإن بدانًا كثيرةً خففت من إجراءاتها الوقائية. يعد الفيروس المتحور أوميكرون معديًا للغاية، لكنه أقل خطورة، وهذا يعني حسب علماء الفيروسات أننا في طريقنا إلى فايروس متوطن. فهل هذا صحيح؟