كورونا- تعافي 12 مليون حالة والإصابات تلامس عتبة الـ19 مليونا

تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونا، بحسب إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 0500 صباح اليوم الخميس (6 أغسطس/آب 2020) بتوقيت جرينتش.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 18 مليونا و 810 آلاف حالة.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونا و168522 حالة ، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليونا و978366 حالة. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158561 وفاة وأربعة ملايين و842 ألفا و370 إصابة.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97256 وفاة ومليونين و859 ألفا و73 إصابة. وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند بعد تسجيل مليون و908 آلاف و254. وبلغ عدد الوفيات لديها 39795.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بعد أن سجلت 866627 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات لديها 14490. وفي المركز الخامس حلت جنوب أفريقيا بعد أن سجلت 529877 إصابة و9298 وفاة.

وجاءت كل من المكسيك وبيرو وتشيلي وكولومبيا وإيران والمملكة المتحدة وإسبانيا والسعودية وباكستان في مراكز لاحقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)