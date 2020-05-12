كورونا – تصاعد ضئيل في الإصابات وجنوح نحو تخفيف العزل

في حصيلة جديدة، سجلت جائحة كورونا 303,996 حالة وفاة على مستوى العالم، فيما بلغ مجمل عدد المصابين 4,549,273 إصابة، وارتقى عدد من شفوا من المرض إلى 1,717,583 شخصاً، حسب موقع ورلد ميترز للقياسات اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020) الساعة 15 بتوقيت غرب أوروبا.

وفي ألمانيا مازال عدد من نالوا الشفاء من المرض ملفتاً للنظر حيث بلغ اليوم 151,700 حالة، فيما بلغ مجمل عدد الإصابات 174,975 إصابة، بينما لم تسجل وفيات جديدة فقد بلغ عدد المتوفين من المرض حسب إحصاء الأمس 7,928 حالة.

وسمحت خمس ولايات اتحادية، بما في ذلك ولاية برلين، بإعادة فتح مطاعمها اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020)، ولكن مع تطبيق قيود مختلفة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أعربت غالبية الألمان عن رغبتها في إعادة فتح سريع وكامل للحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وفي استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، دعا 55% من الألمان إلى ذلك، بينما عارض الأمر 44% آخرين.

وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين إذ رصدت 138 وفاة جديدة اليوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27459 شخصا اليوم الجمعة فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة مقارنة مع 229540 إصابة أمس الخميس.

وفي إيطاليا بلغ مجمل عدد الإصابات 223,096 إصابة، فيما لم تسجل وفيات حتى ساعة اعداد هذا الخبر، ولبغت حالات الشفاء من المرض 115,288 حالة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إيطاليا بصدد السماح بحرية السفر في أنحاء البلاد بدءا من الثالث من يونيو/ حزيران فيما تتجه الحكومة صوب رفع إجراءات العزل العام. وكانت إيطاليا أسوأ بؤرة انتشار لمرض كورونا في أوروبا.

أما في روسيا فقد شهدت المعدلات اليومية للوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" في روسيا ارتفاعاً جديداً خلال آخر 24 ساعة، حيث تجاوزت من جديد عتبة الـ100 وفاة والعشرة آلاف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم، في تقريرها اليومي، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10598 إصابة جديدة بالعدوى (مقارنة مع 9974 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 262843، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتماثل 4696 شخصا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58226 شخصا. وأجريت في روسيا حتى الآن 4ر6 مليون عملية فحص لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس.

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وفي الصين، بلغ مجمل عدد الإصابات 82,933 إصابة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليبلغ مجمل الوفيات 4,633 حالة وفاة. وطبقاً لوسائل إعلام رسمية فقد أجرت مدينة ووهان اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أبريل / نيسان، وستركز الآن على فحص باقي السكان.

وزادت المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات مطلع هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ووهان سلسلة من الإصابات هي الأولى منذ رفع حالة العزل العام على المدينة في الثامن من أبريل نيسان. والحالات الأخيرة كانت لحاملين للفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وسجّلت الولايات المتحدة منذ إعلان أول وفاة على ارتباط بفيروس كورونا المستجد في بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة في العالم سواء للوفيات أو للإصابات، بتسجيل 25 وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 85.906 وفاة من أصل 1.417.889 إصابة. وأعلِن تعافي 246.414 شخصا على الأقلّ.

وتوقعت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية أن يصاب ما يقرب من ربع مليار شخص بالوباء في قارة افريقيا، ويمكن أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 150 ألف شخص في إفريقيا في غضون عام ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، وتوقع معدو البحث الذي نشر اليوم في مجلة "بي ام جي غلوبال هيلث" معدل إصابة أقل من أجزاء أخرى من العالم مثل أوروبا والولايات المتحدة، مع عدد أقل من الحالات الشديدة والوفيات.

م.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)