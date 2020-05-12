 كورونا – تصاعد ضئيل في الإصابات وجنوح نحو تخفيف العزل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2020

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أخبار

كورونا – تصاعد ضئيل في الإصابات وجنوح نحو تخفيف العزل

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا عبر العالم حاجز 300 ألف حالة، فقد بدأت أغلب بلدان العالم تجنح إلى التخفيف من إجراءات العزل، ومحاولة العودة الجزئية الى الحياة الطبيعية.

الصين صورة من شهر كانون الثاني/ يناير 2020 تكشف عن اجراءات الوقاية والعزل التي تتبعها السلطات

في الصين وحسب احصاءات رسمية فقد بلغ مجمل عدد الإصابات 82,933 إصابة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة فحسب

في حصيلة جديدة، سجلت جائحة كورونا 303,996 حالة وفاة على مستوى العالم، فيما بلغ مجمل عدد المصابين 4,549,273 إصابة، وارتقى عدد من شفوا من المرض إلى 1,717,583 شخصاً، حسب موقع ورلد ميترز للقياسات اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020) الساعة 15 بتوقيت غرب أوروبا.

وفي ألمانيا مازال عدد من نالوا الشفاء من المرض ملفتاً للنظر حيث بلغ اليوم 151,700 حالة، فيما بلغ مجمل عدد الإصابات 174,975 إصابة، بينما لم تسجل وفيات جديدة فقد بلغ عدد المتوفين من المرض حسب إحصاء الأمس 7,928 حالة.

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وسمحت خمس ولايات اتحادية، بما في ذلك ولاية برلين، بإعادة فتح مطاعمها اليوم (الجمعة 15 أيار/ مايو 2020)، ولكن مع تطبيق قيود مختلفة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أعربت غالبية الألمان عن رغبتها في إعادة فتح سريع وكامل للحدود داخل الاتحاد الأوروبي. وفي استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، دعا 55% من الألمان إلى ذلك، بينما عارض الأمر 44% آخرين.

وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين إذ رصدت 138 وفاة جديدة اليوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27459 شخصا اليوم الجمعة فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة مقارنة مع 229540 إصابة أمس الخميس.

وفي إيطاليا بلغ مجمل عدد الإصابات 223,096 إصابة، فيما لم تسجل وفيات حتى ساعة اعداد هذا الخبر، ولبغت حالات الشفاء من المرض 115,288 حالة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إيطاليا بصدد السماح بحرية السفر في أنحاء البلاد بدءا من الثالث من يونيو/ حزيران فيما تتجه الحكومة صوب رفع إجراءات العزل العام. وكانت إيطاليا أسوأ بؤرة انتشار لمرض كورونا في أوروبا.

أما في روسيا فقد شهدت المعدلات اليومية للوضع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" في روسيا ارتفاعاً جديداً خلال آخر 24 ساعة، حيث تجاوزت من جديد عتبة الـ100 وفاة والعشرة آلاف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم، في تقريرها اليومي، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10598 إصابة جديدة بالعدوى (مقارنة مع 9974 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 262843، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتماثل 4696 شخصا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58226 شخصا. وأجريت في روسيا حتى الآن 4ر6 مليون عملية فحص لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس.

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ضد كورونا - كمامات مجانية متدلية من شجر براغ التشيكية

وفي الصين، بلغ مجمل عدد الإصابات 82,933 إصابة، فيما سجلت 4 وفيات جديدة ليبلغ مجمل الوفيات 4,633 حالة وفاة. وطبقاً لوسائل إعلام رسمية فقد أجرت مدينة ووهان اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ أبريل / نيسان، وستركز الآن على فحص باقي السكان.

وزادت المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات مطلع هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ووهان سلسلة من الإصابات هي الأولى منذ رفع حالة العزل العام على المدينة في الثامن من أبريل نيسان. والحالات الأخيرة كانت لحاملين للفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وسجّلت الولايات المتحدة منذ إعلان أول وفاة على ارتباط بفيروس كورونا المستجد في بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة في العالم سواء للوفيات أو للإصابات، بتسجيل 25 وفاة جديدة لتبلغ الحصيلة 85.906 وفاة من أصل 1.417.889 إصابة. وأعلِن تعافي 246.414 شخصا على الأقلّ.

وتوقعت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية أن يصاب ما يقرب من ربع مليار شخص بالوباء في قارة افريقيا، ويمكن أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 150 ألف شخص في إفريقيا في غضون عام ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل،  وتوقع معدو البحث الذي نشر اليوم في مجلة "بي ام جي غلوبال هيلث" معدل إصابة أقل من أجزاء أخرى من العالم مثل أوروبا والولايات المتحدة، مع عدد أقل من الحالات الشديدة والوفيات.

م.م/ ع.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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