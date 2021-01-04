 كورونا.. بعض أشهر المعالم السياحية تتحول إلى مراكز للتطعيم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.02.2021

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صحة

كورونا.. بعض أشهر المعالم السياحية تتحول إلى مراكز للتطعيم

من تمثال المسيح في ريو دي جانيرو إلى مدرج ويمبلي في لندن مروراً بمتنزه "ديزني لاند" الترفيهي في كاليفورنيا... تحوّل بعض من أشهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

اختير موقع كوركوفادو حيث يرتفع تمثال المسيح المطل على ريو دي جانيرو، ليكون نقطة الانطلاق الرمزية لحملة التلقيح.

اختير موقع كوركوفادو حيث يرتفع تمثال المسيح المطل على ريو دي جانيرو، ليكون نقطة الانطلاق الرمزية لحملة التلقيح.

تحولت بعض أشهر معالم العالم السياحية إلى مراكز للتطعيم ضد كورونا، فيما يلي جولة على بعض من المواقع الأكثر غرابة المستخدمة في حملات التلقيح حول العالم:

البرازيل

في البرازيل، ثاني أكثر بلدان العالم تضرراً بالجائحة لناحية عدد الوفيات، اختير موقع كوركوفادو حيث يرتفع تمثال المسيح المطل على ريو دي جانيرو، ليكون نقطة الانطلاق الرمزية لحملة التلقيح الوطنية.

وأمام منظر يخطف الأنفاس، لم تستطع دولسينيرا دا سيلفا، وهي من طلائع الملقَّحين في الحملة، أن تمنع نفسها من بسط ذراعيها على شاكلة التمثال الشهير، حاملة بيدها شهادة التطعيم.

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بريطانيا

حُوّلت مدارج رياضية عدة حول العالم إلى مراكز تلقيح موقتة، خصوصا في بريطانيا حيث فتح ملعب ويمبلي الشهير في لندن أبوابه للمرشحين لتلقي اللقاح. وقالت السبعينية جيراردين هينيغان بسعادة ظاهرة "هذا مكان ذو رمزية كبيرة. أنا أعشق ذلك".

وقد استحالت كاتدرائية سالزبوري في جنوب غرب بريطانيا، إحدى تحف الهندسة القوطية الإنكليزية في القرون الوسطى، مركزاً للتلقيح في إطار الحملة التي تقودها البلاد لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وقال الكاهن المسؤول عن الكاتدرائية نيك بابادوبولوس "لهذه الكاتدرائية علّتا وجود منذ ثمانية قرون: تمجيد الله وخدمة شعبه"، مضيفاً "هذه الطريقة الأكثر فعالية لجمع الأمرين معاً"، وذلك على وقع عزف آلات الأرغن في المكان خلال عمليات التلقيح.

ملعب ويمبلي بلندن تحول إلى مركز للتطعيم.

ملعب ويمبلي بلندن تحول إلى مركز للتطعيم.

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فرنسا

"إن لم تذهب لتلقي اللقاح، نجلب اللقاح إليك"... هذا الشعار اعتمدته منطقة رينس في شرق فرنسا حيث سيّرت السلطات المحلية "حافلة تطعيم" لتلقيح المسنين في المناطق الريفية.  

وقال الطبيب المتطوع في هيئة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيريمي ميكلو "للأشخاص من سنّ معينة في القرى النائية ممّن يتعذر عليهم التنقل بسهولة، تشكّل هذه الحافلة نعمة حقيقية".  كذلك أكدت المتقاعدة ماري جان غروغان أنها "ما كانت لتأتي" طلبا للقاح لولا هذه الحافلة، مبررة ذلك بأنها لا تحب طلب الخدمة الآخرين.

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 الأردن

في الأردن، يصل اللاجئون السوريون في باص الى مركز طبي لتلقي في محافظة المفرق قرب الحدود السورية. ولا يتردد الفريق في تلقيح فاطمة علي التي تعاني من آلام في المفاصل، داخل الحافلة. 

وتقول لاجئة سورية متحدرة من محافظة درعا السورية قرب الحدود الأردنية والمقيمة في مخيم الزعتري منذ أكثر من سبعة أعوام مع زوجها وأطفالها الستة، لوكالة فرانس برس "أحمد الله على هذه النعمة، هذه هدية من السماء أنا سعيدة وأظن أنني سأكون بمأمن بعد أخذ هذا اللقاح".

ديزني لاند بكاليفورنيا تحول بدوره إلى مركز لتطعيم لقاح كورونا.

ديزني لاند بكاليفورنيا تحول بدوره إلى مركز لتطعيم لقاح كورونا.

الولايات المتحدة

بعد عشرة أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة، أعاد متنزه "ديزني لاند" في أناهيم بولاية كاليفورنيا الأميركية، فتح أبوابه كمركز للتلقيح، مع طموح بحقن سبعة آلاف جرعة لقاح يوميا.  ويبدو جليّاً أن معدّل أعمار رواد الموقع حالياً ارتفع مقارنة مع الأوقات العادية.

ر.ض/ أ.ح (ا ف ب)

  • Jeff Bezos and Lauren Sanchez in front of the Taj Mahal

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جيف بيزوس

    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

  • Tesla CEO Elon Musk

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

  • Zoom founder Eric Yuan

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

  • Peloton CEO John Foley

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

  • Shopify founder Tobias Lütke

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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