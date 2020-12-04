 كورونا.. بريطانيا تجيز لقاحاً جديداً وجدل حول فعالية لقاح صيني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2020

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كورونا.. بريطانيا تجيز لقاحاً جديداً وجدل حول فعالية لقاح صيني

رخصت بريطانيا استخدام لقاح أسترازينيكا/ أكسفورد في علاج المصابين بكوفيد-19. هذا فيما قدمت الشركة الصينية المصنّعة للقاح سينوفاك بيوتك بيانات مختلفة عمّا أعلن عنه في الإمارات وتركيا والبرازيل فيما يخص مدى فعالية اللقاح.

لقاحات كورونا..الرهان الأكبر في القضاء على الجائحة

لقاحات كورونا..الرهان الأكبر في القضاء على الجائحة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد. وقالت الحكومة في بيان: "سوف تبدأ هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن في وضع استعداداتها المكثفة في مرحلة التنفيذ لطرح لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا".

مختارات

"في البداية كان التمييز ضد الآسيويين ثم الغجر وبعدهم جاء العرب والأتراك". بعض مما جاء في كلام رئيس الهيئة الاتحادية المختصة بمكافحة حالات التمييز العنصري في ألمانيا في الإشارة إلى زيادة في حالات التمييز بسبب كورونا.

تعتزم السلطات الروسية إصدار دفاتر تطعيم خاصة بكورونا تثبت تلقي حامليها اللقاح ضد الفيروس، يأتي ذلك بعد يوم من تصريح وزير الصحة الإسباني بأن بلاده ترغب في استخدام سجل لمراقبة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد-19.

يشار إلى أن هذا اللقاح هو الثاني الذي تتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا. وكان لقاح فايزر-بيونتك الأمريكي الألماني، هو أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا من جانب وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية في الثاني من الشهر الجاري. وبدأ استخدامه للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكبار السن في الأسبوع التالي.

ويضيف البيان أنه "مع اعتماد لقاحين الآن، سوف نتمكن من تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وحمايتهم من المرض وتقليل الوفيات وتكدس المستشفيات".

اللقاح الصيني وتفاوت البيانات

إلى ذلك صرّحت لأول مرة الشركة الصينية المصنّعة للقاح عن بيانات حول لقاحها بشكل مباشر، بينما كانت الإمارات والبرازيل وتركيا قد كشفت عن معلومات حول مستوى فاعليته. وقالت وحدة تابعة لمجموعة بيوتك الوطنية الصينية (سي.إن.بي.جي) إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 79.34 بالمئة وإنها تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لطرحه للاستخدام العام في الصين.

بذلك، جاءت النسبة المذكورة استنادا إلى تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أقل من نسبة 86 بالمئة للقاح نفسه التي أعلنتها دولة الإمارات العربية يوم التاسع من هذا الشهر استنادا لمعلومات أولية من تجارب أجريت هناك.

وسبق لباحثين أتراك أن أعلنوا يوم الخميس الماضي توصلهم إلى أن لقاح سينوفاك بيوتك الصيني، أظهر فاعلية بنسبة 91.25 بالمئة، لكن في اليوم التالي قالت البرازيل إن فاعليته تتراوح بين 50 و90 بالمئة.

ورفضت متحدثة باسم الشركة تفسير هذه التباينات وقالت إن النتائج المفصلة ستصدر في وقت لاحق دون أن تحدد موعدا، وسط تحذيرات من خبراء الصحة من أن تضاربا في النتائج يمكنه تقويض الثقة في اللقاحات.

يذكر أن لقاح (سي.إن.بي.جي) من بين أكثر خمسة لقاحات مرشحة بلغت مرحلة متقدمة في الصين واستخدم بالفعل في برامج استثنائية وجرى تطعيم مئات الآلاف به منذ يوليو/ تموز الماضي.

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عودة الحياة الطبيعية الى ووهان وكأن شيئا لم يكن

الجدل حول إجبارية التلقيح

وفي وقت بدأت فيه خصوصا الدول الغربية حملة التلقيح، يحتد النقاش حول إجبارية التطعيم من عدمه. فألمانيا على سبيل المثال رفضت بشكل قاطع إجبارية التلقيح أو التمييز بين من حصل على اللقاح ومن لم يحصل عليه. ويدور النقاش حول ما إذا كان سيجيز المشرّع الألماني لقطاع الخدمات كالفنادق والمطاعم وغيرها الحق في حظر دخول غير الملقحين، لكنه أيضا، وفي ظل غياب حقائق مؤكدة إلى غاية اللحظة، حول ما إذا كان الملقحون أنفسهم أصبحوا غير ناقلين للعدوى بأخذ اللقاح، يجري النقاش حول تعامل محتمل مع فئة الملقحين.

وفي حوار مع صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار في عددها الصادر الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول)، استبعد هانس يورغن بابير، رئيس المحكمة الدستورية الألمانية السابق أيّة معاملة تمييزية تجاه أي طرف. وأوضح أن ذلك "غير دستوري" خاصة ما إذا ثبت أن الملقحين لا يشكلون أي خطر على الآخرين، فبذلك "لا توجد أي شرعية قانونية للحد من الحقوق الفردية" للأشخاص.

و.ب/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز) 

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    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

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    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

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    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

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    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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