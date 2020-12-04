 كورونا.. بدء أكبر عملية تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2020

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أخبار

كورونا.. بدء أكبر عملية تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة

تلقت ممرضة في نيويورك أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم. وسارع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى تقديم التهاني.

تلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي أول لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة.

تلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي أول لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة.

انطلقت اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020)، أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بدأ العاملون في المجال الطبي إعطاء الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك فايزر المضاد لفيروس كورونا في مواقع في جميع أنحاء البلاد.

وتلقت ممرضة في نيويورك الاثنين أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في العالم. وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم".

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في "لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر"، المستشفى الكبير في منطقة كوينز. وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها "أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى".

مختارات

أكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أن برلين ستراقب سلامة وفعالية أيّ لقاح يرخص له في البلاد. تصريح جاء في ظل استقرار عدد الإصابات على ارتفاع مقلق، ما أدى إلى انخفاض عام في مبيعات أكثر من ثلثي الشركات الألمانية.

يوما بعد يوم يتعافى الكثيرون من المصابين بفيروس كورونا، ويحتاج هؤلاء المتعافون إلى اتباع عدة عادات صحية لحماية أنفسهم، خاصة أنهم ليسوا في مأمن من الإصابة مجددا بالفيروس، حسب ما أشارت إليه دراسات.

ومن بين أول من يتلقون الجرعات المتاحة من اللقاح، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير.

وأعطى المنظمون مطلع الأسبوع الجاري الموافقات النهائية اللازمة للاستخدام الطارئ للقاح، وبدأت شركات الخدمات اللوجستية العاملة مع الحكومة الاتحادية في نقل الجرعات من مقر شركة فايزر إلى نقاط التوزيع.

اقرأ أيضاً: وزيرة ألمانية تحسم... لقاح كورونا طوعي أم إجباري؟

وحصل نحو 145 موقعاً في أنحاء الولايات الخمسين على جرعات من اللقاح اليوم الاثنين، فيما سوف يتم نقل اللقاح إلى مئات المواقع الأمريكية الأخرى خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكره الجيش الأمريكي الذي يساعد في الإمدادات اللوجستية.

وسيترأس وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار حفلاً بهذه المناسبة في مستشفى جامعة جورج واشنطن في واشنطن، ولكن الولايات المختلفة ستدير البرامج الخاصة بها على مدار اليوم وفي الأسابيع المقبلة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف


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