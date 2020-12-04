كورونا.. بدء أكبر عملية تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة

انطلقت اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ديسمبر 2020)، أكبر حملة تطعيم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بدأ العاملون في المجال الطبي إعطاء الجرعة الأولى من لقاح بيونتيك فايزر المضاد لفيروس كورونا في مواقع في جميع أنحاء البلاد.
وتلقت ممرضة في نيويورك الاثنين أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في العالم. وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم".
وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في "لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر"، المستشفى الكبير في منطقة كوينز. وبدت ليندسي مبتسمة وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها "أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى".
ومن بين أول من يتلقون الجرعات المتاحة من اللقاح، العاملون في مجال الرعاية الصحية المعرضين لخطر كبير.
وأعطى المنظمون مطلع الأسبوع الجاري الموافقات النهائية اللازمة للاستخدام الطارئ للقاح، وبدأت شركات الخدمات اللوجستية العاملة مع الحكومة الاتحادية في نقل الجرعات من مقر شركة فايزر إلى نقاط التوزيع.
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وحصل نحو 145 موقعاً في أنحاء الولايات الخمسين على جرعات من اللقاح اليوم الاثنين، فيما سوف يتم نقل اللقاح إلى مئات المواقع الأمريكية الأخرى خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكره الجيش الأمريكي الذي يساعد في الإمدادات اللوجستية.
وسيترأس وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار حفلاً بهذه المناسبة في مستشفى جامعة جورج واشنطن في واشنطن، ولكن الولايات المختلفة ستدير البرامج الخاصة بها على مدار اليوم وفي الأسابيع المقبلة.
خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة
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برلين، بوابة برندنبورغ
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