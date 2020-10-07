كورونا.. بأي معايير صنفت ألمانيا كل الدول العربية كمناطق خطرة؟

في تحديثها المستمر لقائمة الدول والمناطق ذات المخاطر بالنسبة للعدوى بفيروس كورونا أضافت الحكومة الألمانية (الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) عددا من الدول والمناطق، ومن بينها تونس والأردن. وتَعتبر ألمانيا أي منطقة يتجاوز عدد حالات العدوى بكورونا فيها 50 حالة لكل مئة ألف ساكن على مدى سبعة أيام، منطقة خطر.

معايير التصنيف الألمانية

وبحسب معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الفيروسات والأمراض المعدية (RKI) فإن تصنيف منطقة ما كمنطقة خطرة يعتمد على تحليلات وقرارات مشتركة من قبل وزارة الصحة الألمانية ووزارات الخارجية والداخلية والبناء السكن.

ويوضح المعهد على موقعه في الإنترنت أن التصنيف كمنطقة خطيرة يمر بمرحلتين. في المرحلة الأولى يتم تحديد المنطقة أو الدولة التي يوجد فيها أكثر من 50 شخصًا مصابًا حديثًا لكل 100000 نسمة في الأيام السبعة الماضية. وفي خطوة ثانية تُستخدم المعايير النوعية لتحديد ما إذا كانت هناك منطقة ما أو دولة ما تقل فيها القيمة "الاعتبارية" عن الحد المذكور لكنها معرضة لخطر متزايد لتفشي العدوى.

وبالنسبة لخطوة التقييم الثانية، فتقدم وزارة الخارجية الألمانية على وجه الخصوص تقارير نوعية عن الوضع في تلك المنطقة أو الدولة بناءً على تقارير من البعثات الدبلوماسية الألمانية هناك، وإذا لزم الأمر كذلك تلقي وزارات أخرى كالصحة والداخلية الضوء على الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة كورونا.

أما العوامل الحاسمة للتقييم فهي عدد الإصابات ونوع التفشي (محدود محليًا أو واسع النطاق)، والقدرة على إجراء اختبارات كورونا، وكذلك عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها بالنسبة لعدد السكان، بالإضافة إلى التدابير المتخذة في الدولة لاحتواء معدل العدوى (لوائح النظافة، وتتبع الاتصال، وما إلى ذلك). كما يوضع أيضا في الاعتبار حالة عدم توفر معلومات موثوقة بالنسبة لبلدان معينة.

بنبغي على السياح الألمان تجنب زيارة تونس بعدما صنفتها الحكومة الألمانية ضمن الدول والمناطق لخطرة لعدوى كورونا. الصورة من الحمامات.

الدول العربية مناطق خطرة!

ويورد معهد روبرت كوخ على موقعه في الإنترنت قوائم الدول والمناطق المصنفة خطرة بخصوص عدوى كورونا، وتظهر أسماء الدول العربية في القائمة. فهناك دول صنفت في منتصف يونيو/ حزيران كدول خطرة وهي:

مصر، الجزائر، البحرين، جيبوتي، جزر القمر، العراق، اليمن، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، سلطنة عمان، السعودية، الصومال، السودان، وسوريا.

وفي الثالث من يوليو/ تموز تم وضع المناطق الفلسطينية على قائمة المناطق الخطرة لعدوى كورونا، وفي 23 سبتمبر/ أيلول وضعت الإمارات العربية المتحدة، وفي السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أدرجت الأردن وتونس على القائمة.

وتقوم السلطات الألمانية باستمرار بتحديث بياناتها بشأن المناطق الخطرة بخصوص فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال كانت هناك مناطق في كرواتيا مصنفة على أنها مناطق خطرة في الفترة بين 20 أغسطس/ آب و 30 سبتمبر/ أيلول، وتم الآن رفعها من القائمة، وكذلك ينطبق الأمر على مناطق في سويسرا والنمسا وفرنسا رفعت أيضا من القائمة.

صلاح شرارة