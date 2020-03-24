 كورونا- الوفيات بإسبانيا تفوق الصين والبنتاغون يوقف تحركات جنوده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

كورونا- الوفيات بإسبانيا تفوق الصين والبنتاغون يوقف تحركات جنوده

وصل عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من عشرين ألفا حول العالم. وفيما تجاوزت إسبانيا الصين في عدد وفيات كورونا، أقر البنتاغون بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل للقوات الأمريكية في الخارج.

مستشفى الطوارئ العسكرية أومى في برشلوة الإسبانية

أمست إسبانيا ثاني دولة بعد إيطاليا تسجل حالات وفيات بفيروس كورونا المستجد، لتفوق من هذه الناحية الصين، مركز انتشار الوباء أصلا.

 قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء (25 مارس/آذار 2020) إن على الدول التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته. وحذرت المنظمة من أن "إجراءات الإغلاق وحدها لن تقضي على الوباء".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يتعين على الحكومات زيادة قوة العمل في مجال الصحة، وتنفيذ أنظمة لاكتشاف كافة الحالات التي يشتبه أنها مصابة بفيروس كوفيد- 19، وتعزيز الاختبارات لاكتشاف الفيروس، وكذلك زيادة منشآت العلاج والعزل الصحي.

مشاهدة الفيديو 01:52

ثلث سكان العالم يبقى في البيوت بعد قرار الهند عزل سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن عشرين ألفا و599 شخصا في العالم، بحسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 19,00 ت غ. وأحصيت رسميا أكثر من 447 ألفا و30 إصابة في 182 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، شفي منها 104 آلاف و300.

مختارات

نظراً للارتفاع الكبير في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إسبانيا، قررت السلطات المحلية تحويل حلبة للتزلج وسط العاصمة مدريد إلى مشرحة لحفظ الجثث بغية تخفيف آلام أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه مستشفيات مدريد. (24.03.2020)

ومنذ آخر إحصاء أجري الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ، سجلت 2341 وفاة إضافية و43 ألفا وعشر إصابات جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي إسبانيا (738) وايطاليا (683) وفرنسا (231).

وسجلت إيطاليا التي شهدت أول وفاة بالفيروس نهاية شباط/ فبراير، وفاة 7503 أشخاص و74 ألفا و386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية الأربعاء. وذكرت السلطات الإيطالية أن تسعة آلاف و362 شخصا تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا (3434 وفاة و47 ألفا و610 إصابات) والصين القارية (3281 وفاة و81 ألفا و218 إصابة) وإيران (2077 وفاة و27 ألفا و17 اصابة) وفرنسا (1331 وفاة و25 ألفا و233 إصابة).

إسبانيا تتجاوز الصين في عدد الوفيات

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.  
وفي إسبانيا ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا من نحو 2700 حالة أمس الثلاثاء إلى 3434 حالة اليوم الأربعاء لتتجاوز الحصيلة عدد وفيات كورونا في الصين. ويأتي ذلك رغم جهود الحكومة الإسبانية للحد من سرعة انتشار العدوى في البلاد.

وبذلك تتجاوز إسبانيا الصين لتصبح ثاني أكثر الدول تسجيلا للوفيات بالمرض بعد إيطاليا. وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في إسبانيا اليوم إلى 47 ألفا و600 شخص بزيادة نحو 8000 حالة إصابة مقارنة بعددها أمس. وتعتزم إسبانيا شراء تجهيزات طبية لمكافحة العدوى من الصين بقيمة تقارب نصف مليار يورو.

مشاهدة الفيديو 02:20

إسبانيا: وفيات بالمئات وكفاح للحد من انتشار كورونا

وسجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وهي امرأة في الستينيات من عمرها تعيش في الضفة الغربية. 
كورونا تؤثر على عمل الجيوش

وفي مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف افراد الجيش الأمريكي قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لرويترز اليوم الأربعاء إنه أصدر أمرا يقضي بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل للقوات الأمريكية في الخارج لما يصل إلى 60 يوما . وأضاف إسبر في المقابلة أن الأمر يطبق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم لكنه أوضح بأنه ستكون هناك بعض الاستثناءات. 

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مساء الأربعاء في بيان أنّ باريس قرّرت سحب جنودها من العراق، وجاء في البيان: "قرّرت فرنسا أن تعيد إلى الوطن، حتى إشعار آخر، جنودها المنتشرين في العراق في إطار عملية شامال". 

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. لا يعني العزل المنزلي بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة (22.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Kuscheldecke Mittagschlaf Baby

كيف نحمي أطفالنا من فيروس كورونا؟ 24.03.2020

رغم أن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأطفال أقر عرضة لأعراض فيروس كورونا، إلا أنه من الضروري جدا حماية أطفالنا من الفيروس.كيف ولماذا؟

Symbolbild Frankreich Zollkontrolle

​​​​​​​كورونا.. ماكرون يقترح فرض رقابة مشددة على حدود "شنغن" 13.03.2020

في حديث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لإجراءات رقابية أشد صرامة وتقليص لعبور الحدود الخارجية لمجموعة دول شنغن. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 3661 وتوفي 79.

Nachweis Coronavirus im Labor Symbolbild

فيروس كورونا يطور نفسه.. سلالة جديدة أكثر فتكاً بالبشر 09.03.2020

على ضوء المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه. فما الفرق بين هاتين السلالتين؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  