كورونا- الوفيات بإسبانيا تفوق الصين والبنتاغون يوقف تحركات جنوده

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء (25 مارس/آذار 2020) إن على الدول التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته. وحذرت المنظمة من أن "إجراءات الإغلاق وحدها لن تقضي على الوباء".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يتعين على الحكومات زيادة قوة العمل في مجال الصحة، وتنفيذ أنظمة لاكتشاف كافة الحالات التي يشتبه أنها مصابة بفيروس كوفيد- 19، وتعزيز الاختبارات لاكتشاف الفيروس، وكذلك زيادة منشآت العلاج والعزل الصحي.

مشاهدة الفيديو 01:52 شارك كورونا يحبس ثلث سكان العالم في بيوتهم إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3a2L3 ثلث سكان العالم يبقى في البيوت بعد قرار الهند عزل سكانها البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة

وأودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن عشرين ألفا و599 شخصا في العالم، بحسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 19,00 ت غ. وأحصيت رسميا أكثر من 447 ألفا و30 إصابة في 182 بلدا ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، شفي منها 104 آلاف و300.

ومنذ آخر إحصاء أجري الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ، سجلت 2341 وفاة إضافية و43 ألفا وعشر إصابات جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي إسبانيا (738) وايطاليا (683) وفرنسا (231).

وسجلت إيطاليا التي شهدت أول وفاة بالفيروس نهاية شباط/ فبراير، وفاة 7503 أشخاص و74 ألفا و386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية الأربعاء. وذكرت السلطات الإيطالية أن تسعة آلاف و362 شخصا تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا (3434 وفاة و47 ألفا و610 إصابات) والصين القارية (3281 وفاة و81 ألفا و218 إصابة) وإيران (2077 وفاة و27 ألفا و17 اصابة) وفرنسا (1331 وفاة و25 ألفا و233 إصابة).

إسبانيا تتجاوز الصين في عدد الوفيات

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.

وفي إسبانيا ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا من نحو 2700 حالة أمس الثلاثاء إلى 3434 حالة اليوم الأربعاء لتتجاوز الحصيلة عدد وفيات كورونا في الصين. ويأتي ذلك رغم جهود الحكومة الإسبانية للحد من سرعة انتشار العدوى في البلاد.

وبذلك تتجاوز إسبانيا الصين لتصبح ثاني أكثر الدول تسجيلا للوفيات بالمرض بعد إيطاليا. وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة بالمرض في إسبانيا اليوم إلى 47 ألفا و600 شخص بزيادة نحو 8000 حالة إصابة مقارنة بعددها أمس. وتعتزم إسبانيا شراء تجهيزات طبية لمكافحة العدوى من الصين بقيمة تقارب نصف مليار يورو.

مشاهدة الفيديو 02:20 شارك إسبانيا تكافح للحد منن انتشار كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3a2bf إسبانيا: وفيات بالمئات وكفاح للحد من انتشار كورونا

وسجلت الأراضي الفلسطينية أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء وهي امرأة في الستينيات من عمرها تعيش في الضفة الغربية.

كورونا تؤثر على عمل الجيوش

وفي مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف افراد الجيش الأمريكي قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لرويترز اليوم الأربعاء إنه أصدر أمرا يقضي بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل للقوات الأمريكية في الخارج لما يصل إلى 60 يوما . وأضاف إسبر في المقابلة أن الأمر يطبق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم لكنه أوضح بأنه ستكون هناك بعض الاستثناءات.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية مساء الأربعاء في بيان أنّ باريس قرّرت سحب جنودها من العراق، وجاء في البيان: "قرّرت فرنسا أن تعيد إلى الوطن، حتى إشعار آخر، جنودها المنتشرين في العراق في إطار عملية شامال".

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)