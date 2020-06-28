كورونا- الهند ثالث أكثر دولة تضررا من الفيروس

أظهرت أحدث بيانات تسجيل الهند نحو 700 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لتتفوق بذلك على روسيا والبرزيل، وتحتل المرتبة الثالثة في العالم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين (6 يوليو/تموز 2020) إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي تم تسجيلها يوم الأحد وبلغت نحو 25 ألف حالة.

وسجلت نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير/كانون الثاني.

وشهدت الهند عدداً من حالات الإصابة يزيد ثماني مرات عن الصين التي تماثلها في عدد السكان والتي نشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قراراً بإعادة فتح تاج محل - أشهر أماكن الجذب السياحي بالهند - في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي ،اليوم الاثنين، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.

أمريكا.. نحو 40 الف إصابة في يوم واحد

من ناحية أخرى، سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأحد أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) جامعة جونز هوبكنز.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 39,379 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 234 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 129,291 شخصاً.

وهذه الأرقام التي تقلّ كثيراً عن تلك التي سجّلت خلال الأيام الأخيرة والتي بلغت ذروتها الجمعة (أكثر من 57 ألف إصابة جديدة) تظهر تباطؤاً في وتيرة تفشّي الوباء، لكنّ هذا الأمر لا يمكن الركون إليه إذ إنّ هذا الانخفاض قد يكون ناجماً عن آلية حصول "جونز هوبكنز" على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في نهاية الأسبوع.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها 2,876,143 إصابة.

والأحد حذّر حكّام ولايات جنوبية من أنّ ولاياتهم تواجه خطر تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بعد محاولة الرئيس دونالد ترامب التقليل من خطورة انتشار الفيروس القاتل.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)