كورونا.. القبض على بعض المتظاهرين أمام البرلمان الألماني

ألقت الشرطة الألمانية القبض على عدد من الأفراد خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان (بوندستاغ) في العاصمة برلين، اليوم السبت (التاسع من أيار/مايو 2020). وبحسب مشاهدات مصور صحفي لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، احتج متظاهرون، وبينهم مروجون لنظرية المؤامرة، على القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وكان منظمو المظاهرة أخطروا السلطات بتنظيمها. ولم تفصح الشرطة عن عدد المعتقلين.

وبحسب بيانات متحدثة باسم الشرطة، نوهت السلطات للمتظاهرين عبر مكبرات صوت بأنه لا يجب أن يتجاوز عدد المشاركين في المظاهرة 50 شخصا. وذكرت المتحدثة أن الشرطة بدأت بعد ذلك في اعتقال المتجاوزين.

وفي مدينة فرانكفورت تظاهر أكثر من 500 شخص اليوم احتجاجا على قيود كورونا وذلك على الرغم من إجراءات التخفيف الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا. وجاب المتظاهرون قلب المدينة حاملين لافتات ورددوا عبارات " اخلعوا الكمامة" و"انضموا" و"مقاومة".

وأفادت التصريحات الصادرة عن الشرطة بأن هذه المسيرة غير مصرح بها ، وأن أكثر من 500 شخص شاركوا فيها وبعضهم لم يلتزم بالحد الأدنى لمسافة التباعد (1,5 متر). وذكرت الشرطة أنها أشارت إلى هذا الأمر مرارا لكنها لم تفرق المتظاهرين.

يُذكر أن فريقا تليفزيونيا تابعا لمؤسسة "ARD" الألمانية الإعلامية تعرض للهجوم خلال مظاهرة أمام البرلمان الألماني يوم الأربعاء الماضي.

ف.ي/أ.ح (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)